«Отпускай»: сотням полицейских не нашлось работы на многолюдном митинге в поддержку Навального — смотрите, как это было

Потом все происходило примерно по одному и тому же сценарию. Полицейские предлагали обладателю плаката пройти с ними (силу никто ни разу даже не пытался применить), тот отказывался и после нескольких минут пререканий протестующий убирал плакат или передавал его кому-то ещё. После чего полицейские разворачивались и уходили с видом, что они исполнили долг и теперь могут заняться чем-то более интересным.

Народ собрался в сквере самый разный. Большинство, конечно, составляли молодые люди студенческого возраста. Но встречалось много недовольных режимом вполне зрелого и даже вовсю пенсионного возраста. Мнения звучали разные — от почти радикальных призывов «менять все» до философских рассуждений.