«Отпускай»: сотням полицейских не нашлось работы на многолюдном митинге в поддержку Навального — смотрите, как это было

Новосибирцы водили хороводы и зажигали фонарики на митинге в защиту Навального
В эту среду, 21 апреля, в Театральном сквере прошла многолюдная акция в поддержку Алексея Навального. В центр Новосибирска заранее согнали автозаки и полицейские машины, однако всей этой армии силовиков так и не нашлось работы — митинг неожиданно прошел мирно. В конце замерзшие митингующие начали водить хоровод и даже устроили небольшой концерт прямо на земле. Корреспонденты НГС провели с митингующими больше двух часов (и тоже замерзли).
Основным смыслом акции было добиться если не освобождения, то улучшения условий, в которых содержится политик Алексей Навальный. Из-за невозможности получения адекватной медицинской помощи он объявил голодовку, а его сподвижники призвали неравнодушных выйти на улицы в знак поддержки. После арестов, задержаний и жестких приговоров, которые шли один за другим в последнее время, многие ждали от митинга чего-то страшного. И поначалу власти, казалось, делали всё, чтобы эти опасения поддержать. Центр с самого утра перегородили заборами. К площади Ленина съехались десятки полицейских машин, автозаки стояли длинным рядом на перекрытой для движения Депутатской. Повсюду были видны наряды полиции или одиночные сотрудники. Трудно оценить их количество, но точно речь шла о сотнях людей в форме.
Учитывая принятые меры предосторожности и обилие заготовленных ограждений можно было ожидать, что доступ в парк перед Оперным театром будет попросту перекрыт. Однако пришедшие на митинг люди не обнаружили никаких преград, огороженной оказалась лишь вся зона постамента вокруг скульптурной группы. Ещё один забор отделял пешеходную зону от проезжей части.
Поскольку никакой формальной организации, трибуны или хотя бы каких-то флагов, обозначавших некий центр проведения акции, не было, народ хаотично распределился по пространству парка, сдвигаясь туда, где начиналось хоть какое-то действие.
Действий, собственно, было примерно два. Регулярно кто-то из толпы начинал (большая или меньшая часть подхватывала) скандировать слоганы типа: «Навальному — врача», «Россия будет свободной» и так далее. При этом плакатов или каких-то иных атрибутов митинга поначалу почти никто не поднимал, понимая, что именно по такому — формальному — признаку полиция зачастую и задерживает людей на протестных митингах.
Время от времени в эпицентр собравшихся действительно направлялись неспешной походкой несколько сотрудников. Подойдя к пункту назначения (человеку с плакатом), они сначала в мегафон пытались зачитывать по бумажке текст предупреждения, что собравшиеся нарушают правила проведения митингов. Но даже тем, кто стоял близко к силовикам, было непросто разобрать эту речь — толпа начинала скандировать «31-я статья» (статья Конституции, гарантирующая свободу собраний) или просто «Отпускай».
Потом все происходило примерно по одному и тому же сценарию. Полицейские предлагали обладателю плаката пройти с ними (силу никто ни разу даже не пытался применить), тот отказывался и после нескольких минут пререканий протестующий убирал плакат или передавал его кому-то ещё. После чего полицейские разворачивались и уходили с видом, что они исполнили долг и теперь могут заняться чем-то более интересным.
Народ собрался в сквере самый разный. Большинство, конечно, составляли молодые люди студенческого возраста. Но встречалось много недовольных режимом вполне зрелого и даже вовсю пенсионного возраста. Мнения звучали разные — от почти радикальных призывов «менять все» до философских рассуждений.
Тем временем присутствовавшее поначалу легкое напряжение постепенно спадало. Становилось ясно, что бить, по всей видимости, сегодня никого не будут. А если и будут, то очень избирательно. Над головами появились многочисленные плакаты со слоганами «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом в РФ).
Несколько полицейских ещё раз предприняли свой неспешный рейд в толпу и опять какое-то время пытались уговорить одного из державших плакат пройти для дачи разъяснений, но всё кончилось как обычно. Обладатель плаката остался на месте, а участники митинга, воодушевленные очередной победой, начали скандировать: «Полиция с народом» и аплодировать так, как будто ушедшие ни с чем офицеры полиции только что совершили для победы демократии в целом и освобождения Навального в частности какое-то важное и нужное дело.
Время шло, а в сквере по-прежнему ничего принципиально нового не происходило. Даже полиция перестала чего-то требовать у собравшихся. Последней попыткой продемонстрировать хоть какую-то власть закона стала беседа с явно нетрезвыми двумя мужчинами. На площади они оказались случайно и никаких лозунгов не кричали, но местами вели себя разнузданно. Впрочем, даже на них не обрушилось никаких репрессий, через какое-то время они, как и раньше, бродили в толпе митингующих крича что-то явно не имеющее отношение к повестке этого вечера.
Холодало. Народ потянулся в сторону метро. В сквере стало гораздо свободней. Но самые стойкие участники, казалось, готовы если не провести здесь ночь, то, как минимум, дождаться наступления темноты. Темнота действительно была нужна — в какой-то момент над головами людей появились смартфоны с включенными фонариками. Пространство вокруг заполнили сотни ярких точек, делая происходящее немного похожим на выступление рок-звезды, исполняющей романтическую балладу.
В лицах людей, тем не менее, стало все явственней проступать некое сомнение. Было непонятно, что делать дальше. Участники были внутренне готовы к силовому разгону митинга (это бы все решило), но поскольку полиция не предпринимала решительно никаких действий, то было непонятно, что делать дальше. И тут находчивые люди раздвинули уже порядком поредевшие ряды митингующих и в освободившемся круге устроили хороводы под крики «аквадискотека» (одно из помещений в комплексе, который ранее назывался дворцом Путина).
Все это время многочисленные полицейские (многие в бронежилетах и касках) терпеливо переминались в оцеплении. Им было явно скучно, но привычно. Танцы кончились так же как и начались — сами собой, и совсем уже немногочисленные оставшиеся митингующие собрались вокруг бомжеватого мужчины с гитарой, который уже давно давал своей маленький концерт на лавочке поодаль. А теперь превратился в хедлайнера вечера.
— Спой: «Перемен, мы хотим перемен», — попросил кто-то из стоявших плотным кругом мерзнущих людей.
Уличный бард как-то скривился, немного погрустнел и предложил вернуться к привычному репертуару радио «Шансон».
Где-то в начале десятого вечера Театральный сквер опустел, а группа самых стойких митингующих отправилась гулять по городу. Путь их лежал вниз по Красному проспекту, вдоль заборов и нарядов полиции, так и не дождавшихся в этот вечер никаких правонарушений. Сделав большую петлю через улицу Сибревкома и Октябрьскую магистраль уже окончательно замерзшие участники митинга вернулись Оперному театру.
Последним аккордом странного действия стала тонкая линия, которую образовали перед входом в театр демонстранты. Казалось, вот сейчас, когда их осталось уже совсем немного, а большинство журналистов (их можно было опознать по желтым жилетам) вернулись в редакции, вот сейчас и должно начаться то самое «винтилово», без которого в последние годы стало трудно представить себе любую протестную акцию. Однако многочисленные полицейские (они все еще стояли на страже общественного порядка, или чего там они охраняли) так и не сдвинулись с места. И оставшиеся митингующие просто разошлись кто куда.
Все это время сотни полицейских томились в автозаках, автобусах и микроавтобусах. И, честно говоря, их было по-человечески жалко. Митингующие-то хотя бы провели время на свежем воздухе.
— Да уж тяжелый сегодня был день, — вздохнув посетовал один из стоявших в оцеплении росгвардейцев.
Странный по нынешним временам митинг наглядно продемонстрировал очевидную (но почему-то до сих пор так и непонятную для некоторых) истину. Если не мешать людям, то они, помитинговав и покричав, просто разойдутся. Да ещё и останутся довольны. И собой, и полицией, и даже в какой-то мере страной. Где можно вот так просто выйти в самом центре города на протестный митинг. И спокойно уехать домой на метро, а не в автозаке. А что, так можно было?
Ранее более 1000 российских врачей подписали обращение «к политическому руководству страны» с требованием оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному. Среди них есть и медики из Новосибирска.