Навальный объявил голодовку в колонии. ФСИН не в курсе

Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).



По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

