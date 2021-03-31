Навальный объявил голодовку в колонии. ФСИН не в курсе

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, объявил голодовку. Публикация об этом появилась в социальных сетях политика. Уточняется, что таким образом он пытается добиться осмотра врачом и получения лекарств. Ранее Навальный жаловался на боль в спине (позже боль и онемение распространились на ноги) и ежечасные ночные побудки.
— Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и не виновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку, — пишет Навальный в заявлении на имя начальника колонии.
Изданию «Открытые медиа» удалось связаться с УФСИН России по Владимирской области. Там заявили, что не в курсе голодовки Алексея Навального, и предложили отправить официальный запрос.
Ранее адвокаты Навального заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.
Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил курс лечения и реабилитации. Суд арестовал политика на 30 суток уже на следующий день, а 2 февраля рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области. О том, как она устроена, мы писали в этом материале, а на прошлой неделе появились первые новости из колонии.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».