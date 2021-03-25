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В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Навального

Его самочувствие начало ухудшаться несколько дней назад

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Алексея Навального этапировали из СИЗО в конце февраля

Алексея Навального этапировали из СИЗО в конце февраля

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Состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего срок в колонии Владимирской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Ранее адвокаты Навального заявили, что у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. По данным адвокатов, в минувшую пятницу, 19 марта, политика осмотрел местный невролог, а в понедельник заключенному дали две таблетки ибупрофена, после которых «лучше ему, естественно, не стало».

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Берлина, где проходил курс лечения и реабилитации. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток. 2 февраля суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области. О том, как она устроена, мы писали в этом материале, а на прошлой неделе появились первые новости из колонии.

Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).

По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

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Алексей НавальныйФСИНтюрьмаздоровье
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