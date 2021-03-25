В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Навального

По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».

