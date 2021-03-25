В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Навального

Состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего срок в колонии Владимирской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.
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Ранее адвокаты Навального заявили, что у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. По данным адвокатов, в минувшую пятницу,
Алексей Навальный был задержан
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».