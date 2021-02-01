Прокуратура поддержала предложение ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Генеральная прокуратура озвучила свою позицию относительно предстоящего суда, где будет рассмотрена замена Алексею Навальному условного срока на реальный. Генпрокуратура считает «законным и обоснованным» представление ФСИН об отмене условного осуждения и намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании. Оно должно состояться 2 февраля.



В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в период с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный «многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию», а после выписки из «Шарите» «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля». С 27 ноября в отношении Алексея Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, однако «местонахождение осужденного установить не представилось возможным», и 29 декабря он был объявлен в розыск.

