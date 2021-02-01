Прокуратура поддержала предложение ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Генеральная прокуратура озвучила свою позицию относительно предстоящего суда, где будет рассмотрена замена Алексею Навальному условного срока на реальный. Генпрокуратура считает «законным и обоснованным» представление ФСИН об отмене условного осуждения и намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании. Оно должно состояться 2 февраля.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в период с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный «многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию», а после выписки из «Шарите» «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля». С 27 ноября в отношении Алексея Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, однако «местонахождение осужденного установить не представилось возможным», и 29 декабря он был объявлен в розыск.
— Такое противоправное поведение
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но 28 января Московский областной суд ее отклонил.
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). В конце прошлого года, пока Навальный находился в Германии на лечении после отравления, ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя нарушением правил условного освобождения.
23 и 31 января в городах России прошли несогласованные шествия в поддержку Алексея Навального, которые закончились жесткими задержаниями и столкновениями с полицией. По итогам первой акции в стране задержали больше трех тысяч человек, а Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. За неделю между акциями у многих известных сторонников Навального прошли обыски, некоторые были задержаны и арестованы. Вторая акция прошла вчера, на ней было задержано, по данным «ОВД-Инфо», более пяти тысяч человек.