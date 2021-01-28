28 января четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 8/10
usd 75.04
eur 91.22
Тема дняТайны ояшинского интерната. Что там происходит?

Все новости

Все новости

Суд оставил под арестом Алексея Навального

Политика задержали 17 января сразу после возвращения в Россию

1 196
73Обсудить

Поделиться

С начала прошлой недели Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина»

С начала прошлой недели Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина»

Поделиться

Московский областной суд рассмотрел апелляцию на решение заключить под стражу оппозиционного политика Алексея Навального. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Берлина, а на следующий день отправили под арест на 30 суток. Защита Навального ходатайствовала об отмене ареста, ссылаясь на нарушения, с которыми было вынесено это решение. В частности, оно принималось с нарушением тайны совещательной комнаты (суд прошел прямо в здании УВД Химок, куда до начала заседания не пускали адвокатов политика). А статья 46 УПК, на которую ссылался суд, не предусматривает заключения под стражу условно осужденного, отметили адвокаты Навального. Но в итоге суд признал законным продление задержания Алексея Навального на 30 суток — он остается под арестом до 15 февраля.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Мне было всё понятно еще до заседания суда, — ответил на решение Навальный.

Ранее ФСИН заявляла, что Алексей Навальный нарушил условия отбывания срока по делу «Ив Роше» и попросила арестовать политика. 18 января Химкинский городской суд продлил срок задержания оппозиционера на 30 суток. Ожидается, что 2 февраля будет рассмотрено ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный.

23 января в десятках городов России прошли шествия в поддержку Алексея Навального. По итогам более 3 тысяч человек были задержаны, а Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйФСИНсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...