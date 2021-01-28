Суд оставил под арестом Алексея Навального

Московский областной суд рассмотрел апелляцию на решение заключить под стражу оппозиционного политика Алексея Навального. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Берлина, а на следующий день отправили под арест на 30 суток . Защита Навального ходатайствовала об отмене ареста, ссылаясь на нарушения, с которыми было вынесено это решение. В частности, оно принималось с нарушением тайны совещательной комнаты (суд прошел прямо в здании УВД Химок, куда до начала заседания не пускали адвокатов политика). А статья 46 УПК , на которую ссылался суд, не предусматривает заключения под стражу условно осужденного, отметили адвокаты Навального. Но в итоге суд признал законным продление задержания Алексея Навального на 30 суток — он остается под арестом до 15 февраля .