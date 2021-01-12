ФСИН запросила для Навального реальный срок

Федеральная служба исполнения наказаний России попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». Об этом оппозиционер заявил на своей странице в Twitter, отметив, что условное наказание для него истекло еще 30 декабря .



— Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный, — написал Навальный. — «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря .

