ФСИН запросила для Навального реальный срок

Федеральная служба исполнения наказаний России попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». Об этом оппозиционер заявил на своей странице в Twitter, отметив, что условное наказание для него истекло еще
— Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный, — написал Навальный. — «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился
Заменой наказания ФСИН пригрозила Навальному в конце декабря. После публикации в журнале Lancet
— Исходя из публикации,
В 2013 году Алексея Навального и его брата признали виновными по делу «Ив Роше». Их обвиняли в мошенническом хищении средств у компании «Ив Роше Восток» и их легализации. По версии следствия, в
30 декабря 2014 года брат Навального получил реальный срок, а пранкера приговорили к трем с половиной годам условно с пятилетним испытательным сроком. В
Сейчас Навальный находится в Германии — он остался там после лечения из-за отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ, якобы готовивших на него покушение.