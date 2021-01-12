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ФСИН запросила для Навального реальный срок

Поводом стало «совершение нового преступления»

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Какое «новое преступление» совершил Навальный, не уточняется

Какое «новое преступление» совершил Навальный, не уточняется

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Федеральная служба исполнения наказаний России попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». Об этом оппозиционер заявил на своей странице в Twitter, отметив, что условное наказание для него истекло еще 30 декабря.

— Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный, — написал Навальный. — «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря.

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Заменой наказания ФСИН пригрозила Навальному в конце декабря. После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения.

— Исходя из публикации, Навальный А. А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, — говорилось в релизе ведомства.

В 2013 году Алексея Навального и его брата признали виновными по делу «Ив Роше». Их обвиняли в мошенническом хищении средств у компании «Ив Роше Восток» и их легализации. По версии следствия, в 2008 году они убедили компанию заключить договор на грузоперевозки с подконтрольным Навальным предприятием «Главное подписное агентство». Сумма хищения составила 30 миллионов рублей (26 миллионов у «Ив Роше» и еще 4 миллиона — у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания»).

30 декабря 2014 года брат Навального получил реальный срок, а пранкера приговорили к трем с половиной годам условно с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году условный срок оппозиционеру продлили еще на год. Поводом, по аргументам ФСИН, стало то, что Навального признали виновным в повторном нарушении организации проведения митингов за акцию на Тверской улице.

Сейчас Навальный находится в Германии — он остался там после лечения из-за отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ, якобы готовивших на него покушение.

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Алексей Навальныйнесанкционированные митингиотравление
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