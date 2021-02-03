Алексея Навального отправили в колонию на 2 года и 8 месяцев

Суд в Москве рассмотрел представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Представители федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры просили заменить условный срок Алексею Навальному на три с половиной года лишения свободы в колонии и оштрафовать оппозиционера на полмиллиона рублей. Суд удовлетворил требование ФСИН. Один год из этого наказания Навальный уже провел под домашним арестом. Таким образом, ему остается провести в колонии общего режима
— Пока, не грусти, всё будет хорошо! — прокричал оппозиционер жене, которая расплакалась, услышав приговор.
Защита Навального сказала, что будет обжаловать решение.
На оглашение приговора в Московский городской суд прибыли дипломатические представители 18 иностранных посольств. По данным Mash, машины, припаркованные у здания, принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.
В российском МИДе присутствие иностранных дипломатов расценили как вмешательство во внутренние дела РФ и «саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию».
— Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан, — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России.
Улицы около Мосгорсуда перекрыли заблаговременно. К станции метро «Преображенская площадь», ближайшей к зданию суда, подъехало не менее десяти автозаков, полицейские досматривали и задерживали сторонников Навального, которые пришли поддержать оппозиционера. По данным ОНК, в автозаках оказались более
Алексей Навальный вернулся в Россию
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурирует Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».
Представитель ФСИН во время сегодняшнего слушания заявил, что Навальный регулярно нарушал условия осуждения еще до госпитализации. По данным службы исполнения наказаний, с начала
23 и 31 января в городах России прошли несогласованные шествия в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по итогам первой акции были задержаны более трех тысяч человек, по итогам второй — более пяти тысяч.