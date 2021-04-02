«Ужас, что творится»: 17 новосибирских врачей подписались под требованием оказать медпомощь Навальному

Открытое обращение к ФСИН и «политическому руководству страны» с требованием оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному подписали более 1000 российских врачей и медицинских работников. Среди них есть и медики из Новосибирска.

— Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального, — говорится в тексте обращения.

