«Ужас, что творится»: 17 новосибирских врачей подписались под требованием оказать медпомощь Навальному

Больше тысячи российских врачей подписали письмо с требованием оказать помощь Навальному
Открытое обращение к ФСИН и «политическому руководству страны» с требованием оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному подписали более 1000 российских врачей и медицинских работников. Среди них есть и медики из Новосибирска.
— Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального, — говорится в тексте обращения.
Авторы пишут, что знают о состоянии Навального только из его заявлений и писем, а также обращения его жены Юлии. Врачи считают, что в его случае речь может идти как об осложнении после отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенной реабилитации.
Медики уверены, что оставление пациента в таком состоянии без помощи может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и утрате функций ног.
Под письмом оставили подписи 17 новосибирских медиков, однако большинство из них не согласились говорить с НГС из-за возможных проблем на работе. На комментарий согласилась только терапевт Татьяна Озерная:
— Я согласна с авторами письма. Думаю, подписали бы гораздо большее количество врачей, если бы они не были бюджетниками или не были зависимы от своего работодателя. Потому что в настоящее время это опасно. Поскольку я имею возможность это сделать, я делаю. Медики очень зависимые, как и учителя, потому что это бюджет, это очень большая зависимость от тех, кто дает им работу.
По словам сибирячки, что проработала врачом 15 лет, но сейчас ушла в иностранную фармацевтическую компанию:
— Навальный просто как луч света высветил эту ужасную ситуацию с положением заключенных во ФСИНе. То, что с ним происходит, конечно, вопиющая ситуация. Но я надеюсь, если нам удастся сдвинуть что-то, мы тем самым поможем не только Алексею, но и множеству других людей. Потому что это же ужас, что творится. Мы же все не хотим, чтобы нас пытали в тюрьме. А учитывая отсутствие законов, каждый там может оказаться. Подписывая письмо, мы и себе соломку стелим, — объяснила врач.
Алексей Навальный находится в колонии с февраля. В конце марта его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. К Навальному не пустили врача и не передали ему нужные лекарства. 31 марта оппозиционер объявил голодовку.
Алексея Навального задержали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации. Суд арестовал политика на 30 суток уже на следующий день, а 2 февраля рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). По условиям приговора, Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».