«Страстно целовались при всех»: за что наших читателей увольняли с позором после новогодних корпоративов

Неуместные шутки, замужество после позора и танцы со шваброй

— После того как я уснула в туалете регистрационной палаты, я знаю меру, — пишет Лолли Молли.

— У нас тетеньку уволили после того, как она во время произношения тоста посоветовала директору отдела планирования «побольше молчать», весь коллектив счел это несправедливым и никто ее не осуждал, наоборот жалели, — рассказывает читатель под ником Снежная.

— Моя подруга на корпоративе на столе танцевала под телефон, из которого орала Шакира. Огонь был, — вспоминает Ирина.

— Моя лучшая подруга на корпоративе напилась так, что пошла мыть общественный туалет того отеля, где был праздник. Вы бы видели лица горничных, когда она скакала со шваброй и пела какую-то песню. Потом клеила бармена, потом уехала с бухгалтером. На следующий день она не помнила вообще ничего. Я рассказала, так она сама смеялась полчаса. Коллеги пытались ее подкалывать, но она только смеялась, — написала Лиза (знаем мы эти истории про подруг).