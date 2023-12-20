«Страстно целовались при всех»: за что наших читателей увольняли с позором после новогодних корпоративов

По всей стране гремят новогодние праздники в рабочих коллективах — в общем, неважно, собираетесь ли вы тесной компанией в офисе или идете на подготовленное большое мероприятие, главное — смысл. Непринужденная атмосфера, усталость, ожидание каникул и, конечно, алкоголь могут сыграть с вами злую шутку и даже лишить работы. Или просто коллеги буду перешептываться у вас за спиной, что тоже неприятно. Редакция Городских порталов собрала яркие истории корпоративного празднования, после которых некоторым даже пришлось искать новую работу.
Неуместные шутки, замужество после позора и танцы со шваброй
— После того как я уснула в туалете регистрационной палаты, я знаю меру, — пишет Лолли Молли.
— У нас тетеньку уволили после того, как она во время произношения тоста посоветовала директору отдела планирования «побольше молчать», весь коллектив счел это несправедливым и никто ее не осуждал, наоборот жалели, — рассказывает читатель под ником Снежная.
— Моя подруга на корпоративе на столе танцевала под телефон, из которого орала Шакира. Огонь был, — вспоминает Ирина.
— Моя лучшая подруга на корпоративе напилась так, что пошла мыть общественный туалет того отеля, где был праздник. Вы бы видели лица горничных, когда она скакала со шваброй и пела какую-то песню. Потом клеила бармена, потом уехала с бухгалтером. На следующий день она не помнила вообще ничего. Я рассказала, так она сама смеялась полчаса. Коллеги пытались ее подкалывать, но она только смеялась, — написала Лиза (знаем мы эти истории про подруг).
— Работал в одной рекламной конторе, и когда на корпоративе был вывешен флаг и логотип компании, я просто сказал, что похож логотип и флаг компании на герб и флаг Иранской Республики. После мне сказали, что начальнику отдела рекламы не понравилась такая ассоциация, он обиделся, сказал генеральному директору и из-за этого курьеза меня увольняют? Полный бред! Но увы, так и было!!! Причем компания известная в городе была в те времена, и вот такие «обидчивые» личности! — пишет пользователь Игорь.
— В крупном банке я тогда работала, была начальником отдела и был у нас завидный товарищ такой, все девки крутились вокруг. Финансовый директор
— 3 года назад я работал в одной конторе, и у нас, как и у многих, под конец года произошел корпоратив. Всё начиналось очень хорошо, но скучновато, а через полчаса мы вышли на улицу покурить. Вышел с нами и директор, он стоял в стороне — стряхивал в урну пепел, как бы показывая, какой он культурный и генеральный. Где-то через минуту вышла пьяненькая женщина — и ей стало плохо прямо возле него, ее потом уволили. Ближе к концу вечера две подвыпившие тети что-то не поделили и слегка друг с дружкой подрались, их быстро разняли, а через несколько дней уволили. А еще 2 девушки, напившись, стали при всех страстно целоваться... Обеим на следующий день было стыдно, — написала читатель E1.RU.
А повысить могут? История Натальи
—Я пришла на работу осенью — в конце октября, пару недель ушли на адаптацию, но я довольно быстро во всём разобралась, а звонки никогда не были для меня проблемой. Близился новогодний корпоратив, настроение в коллективе было приподнятое, праздничное. Я узнала, что в команду набирают менеджеров активных продаж, условия работы гораздо лучше моих, зарплата в разы выше. Вакансия для меня, можно сказать, идеальная, я захотела попробовать себя в новой должности, но опыта в продажах у меня не было совсем. Мне хотелось, но учитывая то, что я работаю всего два месяца, молчала, не решалась.
Когда настал день корпоратива, все собрались в ресторане, красивые, нарядные. Говорили хвалебные речи, прозвучало и мое имя. Я услышала, подумала: «Черт возьми, да никто меня не убьет, если я спрошу сама». Бокал шампанского для смелости, и пошла прямиком к директору. Улыбаюсь, может, совсем немного кокетничаю и без намеков, прямо рублю: «Я хочу перейти на должность активника». А у самой коленки дрожат. Ляпнула, а потом подумала: «Уволят за наглость». Директор — мужчина в годах, засмеялся (что меня убило в моменте), но сказал: «Хорошо, Наташа, подумаем».
На следующий день пришли на работу, всё как обычно, начальник на меня даже не смотрит, я вижу, что собеседуют кандидатов в активники, а самой тоскливо. Ушли на выходные. За 10 дней отдыха я уже поостыла в своих желаниях, конечно, успела и поругать себя за прямой вопрос. В первый рабочий день после праздников в середине дня меня вызвали к директору — момент волнительный, шла как на казнь, морально готовилась к увольнению, но, к моему счастью, директор все-таки одобрил мою кандидатуру и решил перевести меня в новую должность — я аж подумала, что ослышалась.
Что думают эксперты
HR-эксперт Вера Маневич объясняла NGS.RU, что основания для увольнения сотрудника по инициативе компании зафиксированы в статье 81 ТК РФ.
— Если имеется в виду употребление спиртных напитков во время корпоратива и возможные последствия — неэтичное поведение, драки, то тут очень много нюансов. С точки зрения законодательства работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, могут быть уволены по статье. Для организации такого мероприятия должен быть официально издан приказ. Для фиксации факта алкогольного опьянения на рабочем месте необязательно медицинское свидетельство — это могут быть акты свидетелей, видеозаписи или записи с камер видеонаблюдения. Если же корпоратив происходит в нерабочее время и за пределами территории компании, то уволить в таком случае сотрудника по «алкогольной» статье невозможно, — говорит специалист.
Истории, когда сотрудника просят уйти по собственному желанию, по словам Веры Маневич, — отдельная тема, так как необходимо понимать закон, брать в расчет ваш психологический комфорт.
— Если по каким-то причинам компания решила с вами расстаться после корпоратива, например сотрудник вел себя сильно неприлично и неэтично, то по закону по этой причине компания вас уволить не может, но работать далее может быть дискомфортно для коллег и для вас, в таких случаях нужно искать компромисс, — продолжает объяснять Вера Маневич и добавляет, что каждый сотрудник в первую очередь несет ответственность за себя. — В каких-то компаниях за коллегами присматривают HR-специалисты, где-то сами руководители за своими сотрудниками, всё очень индивидуально, как и в любом сообществе или семье. Если дать рекомендации сотруднику, идущему на корпоратив, хочется просто напомнить, что вам с этими людьми еще работать, и если уж что-то произошло, всегда можно признать случившееся и извиниться.
Вера Маневич отмечает, что если людей просто просят уйти, то надо понимать — закон может быть на вашей стороне, но работать будет сложно, можно получить рекомендацию скандального сотрудника.
— Если с прошлого места сотрудник уходил скандально, значит, он может так же себя проявить и у нас, для нового работодателя это могут быть риски. Если компания приняла решение расстаться с сотрудником, на то могут быть объективные или субъективные причины, но решение уже принято. Мне кажется, здоровье человека — физическое и эмоциональное — куда важнее, нужно идти на компромисс и договариваться. Хотя всё всегда индивидуально. Главное — в любой сложной ситуации не паниковать, спокойно себя вести, ничего не подписывать и искать помощи (консультации юристов, экспертов HR или трудовой инспекции), — заключает она.
Ольга Маршеруева, специалист в сфере HR и карьерный консультант, рассказывала, что для повышения сотрудника по службе важно, как человек работал в течение года, какие результаты показывал, а на новогодних корпоративах обычно идет подведение итогов и награждение. Для того чтобы зарекомендовать себя как хорошего сотрудника, который может рассчитывать на повышение в дальнейшем, специалист советует не игнорировать корпоративную культуру.
— Важно проявлять лояльность к компании, принимать участие в корпоративных мероприятиях, показывать, что вам это нравится. Если у вас активный корпоратив без алкоголя, выезд на природу — не стойте в углу и не кривите лицо, даже если вы сильно хотели нарядиться в платье. Если у вас праздник в клубе или ресторане, также не игнорируйте активную часть программы. Самое худшее, что вы можете сделать, — вообще не прийти. Работодатель тратит деньги, корпоратив — это не только выпить и поесть, он нацелен на то, чтобы сплотить команду, посмотреть, как сотрудники коммуницируют между собой. Важно установить связи, пообщаться с тем, с кем вы мало общаетесь на работе, наладить взаимодействие помимо рабочих моментов, так вам будет проще строить карьеру, — говорит Ольга Маршеруева.
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