Когда выгодно брать отпуск в 2024 году: подробный календарь

— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в июле.



Отпускные считают иначе: работодатель определяет средний дневной заработок (СДЗ), который зависит от календарных, а не рабочих дней. По итогу СДЗ получается меньше, чем стоимость рабочего дня.

