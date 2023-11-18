Когда выгодно брать отпуск в 2024 году: подробный календарь

Ближе к концу года бухгалтерия по традиции начинает донимать нас графиком отпусков на год следующий. Но не торопитесь вписывать в него заветные даты, пока не прочитаете наш текст. В нем мы расскажем, когда в 2024 году взять отпуск выгодно. Ведь в некоторых случаях вы рискуете сильно потерять в деньгах.
Как рассчитывается отпуск
Как рассказала нам эксперт по трудовому праву Hh.ru Татьяна Нечаева, всё дело в особенностях расчета отпускных и зарплаты:
— Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в июле.
Отпускные считают иначе: работодатель определяет средний дневной заработок (СДЗ), который зависит от календарных, а не рабочих дней. По итогу СДЗ получается меньше, чем стоимость рабочего дня.
— Если совсем просто, то СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска, — объяснила Татьяна Нечаева. — Когда отпуск приходится только на рабочие дни, например понедельник, вторник и среду, то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже.
Чтобы было понятнее, приведем пример. Вспомним «дорогие» рабочие дни в январе и «дешевые» в июле. Представим работника с окладом в 50 тысяч рублей и годовым доходом в 700 тысяч рублей (вместе с премиями). Если он решит брать отпуск с понедельника по пятницу:
- в январе: отпускные составят 9954 рубля, из оклада вычтут
14 706рублей;
- в июле: отпускные составят 9954 рубля, из оклада вычтут
10 870рублей.
Как видим, выбирая отпуск в январе, сотрудник теряет 3836 рублей.
Конечно, ситуации бывают разные: если у вас низкий оклад и при этом вы получаете хорошие регулярные премии, то средний дневной заработок может оказаться выше, чем зарплата в месяце. Как объясняет юрист SuperJob Александр Южалин, чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные.
— Работнику нужно понимать: если он получает только оклад, у него нет премий и других надбавок, то брать отпуск в невыгодные месяцы не стоит. Но если есть премии или стимулирующие выплаты, то отпускные, которые рассчитываются исходя из средней заработной платы, будут выше, — отмечает Александр Южалин. — Поэтому просто нужно посчитать, что работнику будет выгоднее: отработать и получить деньги по стоимости одного рабочего дня или же отпускные по средней заработной плате.
Когда брать отпуск в 2024 году
Мы поняли, что брать отпуск выгоднее в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Теперь взглянем на производственный календарь 2024 года:
Если посчитать рабочие дни в каждом месяце, то получится, что выгоднее всего брать отпуск в июле (23 рабочих дня), августе (22 рабочих дня) и октябре (23 рабочих дня). Сильнее всего вы потеряете в деньгах, если пойдете отдыхать в январе (17 рабочих дней) и июне (19 рабочих дней).
Как сделать отпуск выгоднее
Один из способов и хорошо отдохнуть, и не потерять в деньгах — захватывать в отпуск побольше выходных. Как объяснила нам Татьяна Нечаева, выходные в отпуске не отнимают рабочих дней из зарплаты, но при этом входят в расчет отпускных.
— Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни, — советует Татьяна Нечаева. — А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.