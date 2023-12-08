Овнам — декольте, Скорпионам — в чем мать родила! Как встречать Новый 2024 год Дракона, чтобы привлечь удачу и богатство

За основу идеи можно использовать планету Венеру, она в новогоднюю ночь будет в знаке оптимистичного Стрельца, поэтому многим женщинам захочется порадовать себя именно кричащими и дорогими образами. Берегитесь, 31 декабря многие красотки будут в бриллиантах, шелках и мехах. Редакция «Городских порталов» решила выяснить, как нужно одеться с точки зрения астрологии и нумерологии, чтобы так и провести весь 2024 год (шикарно, в бриллиантах и
Цвет
Астролог Анна Боровских уверена, что наступает время перемен и успешных начинаний. А Дракон будет благосклонен к тем, кто встретит его с достоинством. Для этого нужно тщательно подобрать образ для новогодней ночи.
— Дракон оценит яркость и блеск в сочетании с насыщенными цветами, богатыми материалами и щедрыми украшениями как в своем образе, так и в новогоднем интерьере! Наиболее предпочтительны: золотой, красный, зеленый, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Удачным будет сочетание золота с красными или зелеными оттенками, — советует астролог. — Уделите особое внимание макияжу. Создайте сияющую кожу с помощью хайлайтера! Выберите основной акцент: глаза или губы, чтобы избежать перебора. Тренд года — красная помада. Если красные губы — не ваш вариант, то создайте ярко выраженные глаза, добавьте блестки, глиттер или стразы.
А вот нумеролог Ксения Ермакова напоминает, что год Дракона по китайскому календарю наступает не 1 января, а только в феврале. Поэтому зеленый цвет лучше оставить на потом. Выбрать оранжевый, золотой, песочный, терракотовый, коралловый или белый.
— Тем, кто хочет успеха в работе, можно надеть черный цвет. Сама его философия как раз про деньги, статус. Тем, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь, — в цветах бежевый или нюд, — рассуждает нумеролог.
Рекомендации по знакам Зодиака
Астролог Юлия Урусэль рассказывает: кому-то нужно проявить фантазию и выглядеть очень откровенно, а некоторым наоборот советует примерить романтические образы.
Овнам при выборе новогоднего образа стоит оставаться верными себе и как всегда удивить всех ярким нарядом, который привлечет внимание и подчеркнет фигуру. Вам подойдет соблазнительное платье с глубоким декольте, кожаные брюки, вещи из мужского гардероба, спортивный шик.
Тельцам в эту новогоднюю ночь стоит выбрать женственный образ: классическое платье или костюм с юбкой миди зеленого, синего, бежевого цвета или пастельных тонов прекрасно подчеркнет ваш изысканный вкус.
Близнецам должно быть удобно, несмотря на праздничный повод. Свободное платье, уютные кофты и пиджаки, джинсы, широкие юбки, рубашки — подходит абсолютно всё.
Раки входят в этот новый год в романтическом или ретрообразе. Остановите свой выбор на платьях в пол из бархата, шелка, парчи или атласа.
Львы в эту новогоднюю ночь будут сиять и блистать. Выбирайте платье с блестками или пайетками, яркие цвета, переливающиеся на свету аксессуары и украшения.
Девам лучше остановить свой выбор на платье с классическим силуэтом, но необычными рукавами и воротником, костюме с юбкой с глубоким разрезом или блузке с неярким, но трендовым принтом.
Весам тоже подойдет элегантный образ: летящие, струящиеся ткани, нежные оттенки.
Скорпионы как обычно выберут откровенное, прозрачное или «голое» платье. Если хотите провокации, но не готовы настолько раскрепоститься, попробуйте эклектику и сочетайте несочетаемое.
Стрельцы выбирают богемный стиль и брендовые вещи. В этот праздник вы можете и сами стать законодательницей мод и нарядиться в платье, сшитое на заказ.
Козероги вряд ли захотят отойти от своего строгого и минималистичного стиля, и в этом нет ничего плохого. Приталенный костюм по фигуре, прямая юбка, платье, в котором вы чувствуете себя уверенно на переговорах, — всё это может стать основой вашего образа.
Окружающие привыкли к необычным решениям Водолеев в вопросах выбора одежды и ждут, что же вы еще придумаете. Стиль может быть любым, но обратите внимание на наряды и аксессуары ручной работы, микс из разных стилей и неожиданные сочетания моды современности и народных костюмов из различных стран.
Рыбам в эту новогоднюю ночь идеально подойдет романтичный образ: струящиеся ткани, легкие локоны, волнистые волосы, элегантные аксессуары. Выбирайте неяркие цвета, нежные оттенки зеленого, синего, бирюзового, а также цвет морской волны.
Корпоратив — уместны ли тренды?
Не за горами череда новогодних корпоративов. Самое приятное — предвкушение праздника и продумывание образа на вечеринку. Периодически в офисе слышатся женские перешептывания: «А ты в чем пойдешь? В платье? В каком?». Мужчинам не понять, но выбор платья и не только его на новогодний праздник — задача непростая, ведь нужно учесть столько нюансов, особенно если ваше мероприятие начинается сразу после рабочего дня.
Первое, что вам следует учесть, — место проведения и обстановка в коллективе. Если вечеринка проходит в офисе, не стоит примерять слишком кричащий наряд — в интерьере рабочих кабинетов вы будете выглядеть нелепо. Здесь можно ограничиться необычным аксессуаром или дневной макияж перевести в вечерний.
Мероприятие в заведении — отлично, можно добавить немного блеска или актуальных в этом сезоне перьев, главное, не перестарайтесь. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов, хотя, если сильно хочется побыть рок-звездой и позволяет дресс-код, то почему нет, один раз в году можно.
— Перья, стразы, мелкие и крупные украшения. Я бы поискала интересные стилистические решения и надела бы не просто атласный костюм с перьями на манжетах, а использовала бы перья как аксессуар, например, в прическу, — говорит тренд-аналитик и стилист Марина Воробьева. — По-прежнему с нами тренд на метал, золото и серебро: брюки или жакеты. Твидовые костюмы с добавлением нити люрекса.
Если корпоратив сразу после работы, можно ограничиться интересной обувью или аксессуарами — так вы обновите образ. Популярны брюки и юбки из пайеток. Подумайте, как можно обыграть этот тренд, иначе вместо вау-эффекта встретите на мероприятии двойника, подсказывает стилист.
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