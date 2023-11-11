Для богатства и любви! В чём встречать новый, 2024 год — советы астролога и нумеролога

Новый год уже приближается! Пора подумать о том, как и в чём вы будете его встречать.
Астролог Анна Боровских уверена, что наступает время перемен и успешных начинаний. А Дракон будет благосклонен к тем, что встретит его с достоинством. Для этого нужно тщательно подобрать образ для новогодней ночи.
— Дракон оценит яркость и блеск в сочетании с насыщенными цветами, богатыми материалами и щедрыми украшениями как в своем образе, так и в новогоднем интерьере! Наиболее предпочтительны: золотой, красный, зеленый, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Удачным будет сочетание золота с красными или зелеными оттенками, — советует астролог.
А вот наряд в голубом, розовом, бежевом или коричневом цвете лучше оставить на другой день. Так же, как и попытки стать похожей на Дракона. Ни в коем случае не добавляйте к образу аксессуары с узорами под змеиную кожу или шкуру дракона, крылья (даже милые, как у феечки). Избегайте агрессивного макияжа и длинных ногтей, которые напоминают когти.
— Уделите особое внимание макияжу. Создайте сияющую кожу с помощью хайлайтера! Выберите основной акцент: глаза или губы, чтобы избежать перебора. Тренд года — красная помада. Если красные губы — не ваш вариант, то создайте ярко выраженные глаза, добавьте блестки, глиттер или стразы, — добавила Анна Боровских.
А вот нумеролог Ксения Ермакова напоминает, что год Дракона по китайскому календарю наступает не 1 января, а только в феврале. Поэтому зеленый цвет лучше оставить на потом. Лучше выбрать оранжевый, золотой, песочный, терракотовый, коралловый или белый.
— Тем, кто хочет успеха в работе, можно надеть черный цвет. Сама его философия как раз про деньги, статус. Тем, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь, лучше выбрать наряд в цветах бежевый или нюд, — рассуждает нумеролог.
А если вы еще планируете свои новогодние каникулы, то загляните в нашу афишу концертов и спектаклей. Собрали абсолютно всё! Билеты уже разбирают, поэтому поторопитесь.