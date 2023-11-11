Для богатства и любви! В чём встречать новый, 2024 год — советы астролога и нумеролога

Новый год уже приближается! Пора подумать о том, как и в чём вы будете его встречать. 2024-й пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Считается, что это мифическое создание приносит людям процветание. Чем можно его порадовать и вдохновить? Какой цвет привлечет удачу и богатство, а какой — любовь? Спросили об этом астролога и нумеролога.

