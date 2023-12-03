Бросаем трусы и прячем кофе. Пять ритуалов, которые стоит провести на Новый год, чтобы привлечь любовь

«Волшебные трусы»

Один из самых известных, и в то же время веселых ритуалов, — забрасывание красных трусов на люстру. Некоторые предпочитают использовать для этого исключительно стринги, а другие говорят, что форма не важна. К оттенку тоже нет жестких требований, поэтому, если хотите, можете выбрать даже розовое или темно-бордовое белье. Но все-таки учтите, что красный — классический вариант.



Прежде, чем проверить свою меткость, нужно подготовиться. Вы можете выбрать как новые трусы, так и те, которые уже носили. Их нужно постирать руками, желательно — без перчаток. Но если боитесь испортить маникюр, то, конечно, примите меры предосторожности. В воду добавьте эфирное масло пачули, иланг-иланг, розы, ванили или персика (вы ведь хотите, чтобы жизнь с возлюбленным была сладкой, как этот фрукт?). Хватит буквально трех капель. Если вы недавно перенесли тяжелое расставание, то лучше добавить масло пихты или сосны — они помогают очищению мыслей. Еще лучше — положить в тазик золотое украшение или монету, чтобы жизнь с новой второй половинкой была еще и богатой. Главное — не забудьте достать украшение, когда закончите.

