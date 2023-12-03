Бросаем трусы и прячем кофе. Пять ритуалов, которые стоит провести на Новый год, чтобы привлечь любовь

О любви не мечтает только тот, кто уже ее нашел (и, возможно, потерял). Одни надеются на судьбу, другие берут дело в свои руки и регулярно ходят на свидания, кто-то просит друзей и родственников познакомить с потенциальным женихом или невестой. Есть и более экзотичные (или — эзотеричные?) способы: походы к гадалкам, ворожеям и колдунам, несмотря на риск столкноевения с мошенничеством. А некоторые любят сами выполнять ритуалы или гадать на любовь. Новогодняя ночь ассоциируется с магией и волшебством, переходом к новому. Поэтому специально для любителей мы собрали ритуалы, которые помогут сконцентрироваться на свой мечте о встречи второй половинке, и, возможно, привлечь ее в вашу жизнь.
«Волшебные трусы»
Один из самых известных, и в то же время веселых ритуалов, — забрасывание красных трусов на люстру. Некоторые предпочитают использовать для этого исключительно стринги, а другие говорят, что форма не важна. К оттенку тоже нет жестких требований, поэтому, если хотите, можете выбрать даже розовое или темно-бордовое белье. Но все-таки учтите, что красный — классический вариант.
Прежде, чем проверить свою меткость, нужно подготовиться. Вы можете выбрать как новые трусы, так и те, которые уже носили. Их нужно постирать руками, желательно — без перчаток. Но если боитесь испортить маникюр, то, конечно, примите меры предосторожности. В воду добавьте эфирное масло пачули, иланг-иланг, розы, ванили или персика (вы ведь хотите, чтобы жизнь с возлюбленным была сладкой, как этот фрукт?). Хватит буквально трех капель. Если вы недавно перенесли тяжелое расставание, то лучше добавить масло пихты или сосны — они помогают очищению мыслей. Еще лучше — положить в тазик золотое украшение или монету, чтобы жизнь с новой второй половинкой была еще и богатой. Главное — не забудьте достать украшение, когда закончите.
Во время стирки представляйте человека, которого хотите видеть рядом с собой. После этого белье нельзя выжимать и выкручивать — аккуратно положите или повесьте трусы сушиться естественным способом.
Новогодняя ночь — время силы, начало нового периода. Поэтому не столь важно, во сколько именно вы забросите заветные красные трусы на люстру. Важно ваше состояние. Не надо делать это в спешке перед тем, как отправиться на праздник. Дайте себе хотя бы пять минут, чтобы еще раз представить образ будущего возлюбленного. В первую очередь думайте о его внутренних качествах и о том, какого отношения к себе вы бы хотели. И только после этого бросайте «волшебные» трусы на люстру. Учтите, что они должны провисеть на ней три дня и три ночи, и никто, кроме вас, не должен в это время их видеть. Поэтому для ритуала лучше всего подойдет комната, в которую не заходит никто кроме вас. После броска отправляйтесь праздновать новый год.
«Золотое кольцо»
Следующий ритуал тоже можно выполнить вечером 31 декабря, с наступлением сумерек. Для него вам понадобится золотое или серебряное кольцо, которое вы носили больше трех лет, и красная нить из натуральной шерсти.
Для выполнения нужно завязать семь узелков на кольце. Делайте это медленно и представляйте того, кого хотите впустить в вашу жизнь. Когда закончите, на концах нити сделайте узелок или петлю, и повесьте украшение на новогоднюю елку, желательно — в ту часть, которая не видна для посторонних глаз. Кольцо должно провисеть там три ночи. После этого его можно снова носить, а нитку лучше повязать на спинку кровати или на ручку двери с внутренней стороны. Она должна находиться там до тех пор, пока вы не встретите возлюбленного.
«Две свечи»
Для этого ритуала, как понятно из названия, потребуется две тонких красных восковых свечи. Их нужно перекрутить друг с другом, и сделать это быстро — под бой курантов. В этот момент нужно мысленно или вслух проговорить ваше желание. Затем нужно зажечь свечи и дать им сгореть до конца. Будьте осторожны, потому что пламя от двух переплетенных свечей бывает очень сильным.
«Сделано с любовью»
Вариант для рукодельниц. К этому ритуалу нужно подготовиться заранее. Вам понадобится красная ткань, из нее нужно вырезать два сердечка одинакового размера, желательно высотой около 10 сантиметров, но ориентируйтесь на свой вкус.
Между кусочками ткани нужно расположить пять кофейных зерен (аромат напитка дает энергию — она пригодится в любви), маленькую сосновую шишку (как объясняли выше, аромат помогает очищению мыслей) и монету, желательно желтого цвета. Сшейте сердечки между собой так, чтобы содержимое не выпадало из них. Сверху нужно оставить петельку.
В новогоднюю ночь, нужно повесить это сердечко как игрушку на новогоднюю елку в момент, когда куранты пробьют 7 раз.
«Классика»
Про этот ритуал, знаю если не все, то многие. Действовать нужно быстро. Под бой курантов напишите свое желание на листке бумаги. Если хотите встретить любовь — так и сформулируйте. Затем нужно поджечь эту бумажку, бросить пепел в шампанское и выпить. Это нужно успеть сделать, «пока часы двенадцать бьют».
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