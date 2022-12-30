Как правильно загадать желание на Новый год — важные советы от парапсихолога

С детства у многих Новый год ассоциируется с волшебством и чудесами. Кажется, что с началом января начнется и новая жизнь — люди строят планы и хотят осуществить мечты. Естественно, что в праздничную ночь, когда вокруг всё искрится бенгальскими огнями, гирляндами, а рядом — родные и близкие, хочется загадать желание, которое обязательно сбудется. НГС поговорил с эзотериком, парапсихологом и коучем Светланой Феей. Она объяснила, как правильно 31 декабря настроить себя на успех и загадать желание.
Основные правила
— Правильно сформированное желание всегда создается в позитивном ключе. Его цель — это получение удовольствия, радости, счастья, чего-то такого, от чего привносятся положительные перемены в жизнь человека, — говорит Светлана Фея.
Парапсихолог перечислила несколько правил для формулирования желания. Во-первых, оно должно создаваться в позитивном ключе, так как цель — получение удовольствия, радости, счастья и прочих вещей, которые приносят в жизнь положительные перемены. Второе правило: верно сформулированное желание состоит из одного простого предложения и будет понятно даже ребенку. Также желания нужно записывать.
— Когда мы берем в руки ручку и что-то пишем на бумаге, то таким образом соединяем наши тело и ум. Приходит в движение как сознание, так и подсознание, — объяснила Светлана Фея.
Формулировать желание нужно в настоящем времени, будто бы оно уже осуществляется. Также важно помнить, что должно быть несколько способов, которыми оно может осуществиться.
— Если чего-то желаете, то верьте, что это получите. Отбросьте все страхи и сомнения, так как вы всегда получаете то, во что верите. Если верите в чудо и волшебство, то и оно придет.
Подготовка
Светлана Фея объяснила, как правильно сформулировать и загадать желание именно в новогоднюю ночь.
К самому празднованию следует тщательно подготовиться. Навести порядок дома, выбросить ненужные вещи, чтобы освободить место для нового. По словам Светланы Феи, там, где есть уют и чистота, появляется успех. Он нужен для исполнения желаний.
— Наряжаем елку. Лучше всего использовать живое дерево, так как это живая энергия, и ель является хорошим очистителем от негативной энергии. Запах ели, сосны, пихты благоприятно воздействует на организм, дает силы, укрепляет здоровье. Помните: «Главное — здоровье, а всё остальное будет», — советует парапсихолог.
Важно, чтобы стол был богато накрыт. Еда нужна для получения удовольствия, и с ее помощью люди наполняются радостью. Еще один важный момент для новогодней ночи — красивый наряд.
— Наряжаем себя. Важно одеться во что-то красивое, так как ангел красоты привлекает удачу, которая необходима для правильного проведения ритуала. Маски нужны, чтобы отогнать злых духов, а также преобразить то, что ранее было незаметным или неприметным. Чем ярче ваш образ — тем больше шансов привлечь к себе больше добрых ангелов, — говорит Светлана Фея.
Еще один атрибут празднования — шампанское. Оно может помочь дольше находиться в позитивном расположении духа. Но, как отмечает парапсихолог, важно чувствовать меру, чтобы не пропустить что-то ценное и важное.
Следует сделать так, чтобы на празднике присутствовали Дед Мороз и Снегурочка, потому что эти персонажи помогают «перейти» в сказку, иллюзорный мир, выйти на уровень подсознания. Как воссоздать эти образы — личное дело каждого.
Как загадать желание под бой курантов
Для начала нужно, чтобы у вас рядом были свеча, спички, чистый лист бумаги, ручка или карандаш. Свое желание нужно написать в 23:30. Напоминаем: оно должно состоять из одного предложения. Например: «Мой доход в 2023 году увеличивается на 50%».
Затем нужно зажечь свечу семью спичками и 7 раз про себя проговорить свое желание, глядя на огонь. После этого ждите боя курантов.
— Когда куранты начнут бить, то закройте глаза и снова вспомните свою фразу, для этого вам уже понадобится доля секунды. В этот момент вы будете только слышать, но ничего не видеть, вокруг вас будет темнота, вы словно будете находиться в каком-то замкнутом пространстве — это и есть уровень вашего подсознания. Вас от вашего желания будут отделять лишь ограничения вашего сознания или ваши страхи, сомнения. Их нам и нужно разрушить в течение того времени, пока бьют куранты, — объясняет парапсихолог.
Сосредоточьтесь на звуке и начните считать про себя от 1 до 12. После последнего удара нужно громко крикнуть: «Ура!» Если после этого ритуала вы чувствуете радость на душе, легкость в теле, вам хочется петь и танцевать, значит, вы всё сделали правильно.
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