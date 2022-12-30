Как правильно загадать желание на Новый год — важные советы от парапсихолога

— Когда мы берем в руки ручку и что-то пишем на бумаге, то таким образом соединяем наши тело и ум. Приходит в движение как сознание, так и подсознание, — объяснила Светлана Фея.



Формулировать желание нужно в настоящем времени, будто бы оно уже осуществляется. Также важно помнить, что должно быть несколько способов, которыми оно может осуществиться.

