Достать валенки и разговаривать с незнакомцами: топ-5 святочных гаданий — от простых до продвинутых

Способ первый: для любителей ходить в гости

В целом девушки, верящие в приметы, могут использовать его не только во время Святок. Но раз уже это время считается более подходящим для гаданий, то можно лишний раз сходить к кому-нибудь в гости в надежде узнать свою судьбу. Всё довольно просто. Если вы в первый раз оказались в каком-то доме с ночевкой, то после того, как ляжете спать, мысленно произнесите: «На новом месте приснись, жених, невесте». При этом на вас не должно быть сдавливающей одежды и поясов. Возможно, во сне вы и увидите своего суженного.