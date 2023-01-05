Достать валенки и разговаривать с незнакомцами: топ-5 святочных гаданий — от простых до продвинутых

7 января начинаются Святки, которые заканчиваются после Крещения. Согласно поверьям, период благоприятен для того, чтобы гадать на будущее, хотя церковь этого не одобряет. Если вы хотите попробовать узнать будущее или ищете способ разнообразить посиделки с подругами, то читайте пять способов, как это можно сделать.
Способ первый: для любителей ходить в гости
В целом девушки, верящие в приметы, могут использовать его не только во время Святок. Но раз уже это время считается более подходящим для гаданий, то можно лишний раз сходить к кому-нибудь в гости в надежде узнать свою судьбу. Всё довольно просто. Если вы в первый раз оказались в каком-то доме с ночевкой, то после того, как ляжете спать, мысленно произнесите: «На новом месте приснись, жених, невесте». При этом на вас не должно быть сдавливающей одежды и поясов. Возможно, во сне вы и увидите своего суженного.
Способ второй: пожароопасный
Сразу предупреждаем: нужно быть максимально осторожными, если решите что-то поджечь в своей квартире. Но если все меры безопасности соблюдены, то можно попробовать. В комнате при свечах гадающей девушке нужно смять лист бумаги, положить его на тарелку или поднос, а затем поджечь. Рядом не должно быть легковоспламеняющихся вещей. Когда бумага горит, нужно смотреть на тень от нее. Согласно поверью, фигуры, на которые она будет похожа, должны подсказать девушке, каким будет ее жених. По сути, при трактовке просто нужно включить фантазию.
Способ третий: войлочный
Выбор одежды и обуви раньше был существенно меньше. Поэтому девушкам приходилось гадать, используя валенки. Но если вы не боитесь замерзнуть или испортить обувь, то можете использовать обычные ботинки и сапоги. Ночью, после полуночи, нужно выйти на улицу, желательно в окружении подруг — так веселее. Снять один ботинок и бросить его, куда глаза глядят. Та сторона, в которую повернется носок, укажет на место, где живет будущий жених. Лучше возьмите с собой коврик, куда можно будет поставить босую ногу, наденьте теплые носки. При броске оглядитесь: если вы попадете ботинком в кого-то, то настроение будет испорчено.
Способ четвертый: коммуникационный
Если во время гадания на ботинке (или валенке?) вы не смогли понять, куда все-таки повернул носок вашей обуви, то можно хотя бы прогуляться. Если вы встретите мужчину, то подойдите к нему и спросите имя. Возможно, так же будут звать вашего будущего супруга. Но прежде, конечно, нужно оценить, насколько этот человек настроен на диалог с незнакомкой и не придется ли от незнакомца убегать. Подозрительных личностей стоит обходить стороной — пусть имя суженого останется сюрпризом.
Способ пятый: для бесстрашных
Этот способ подойдет тем, кто во время просмотра «Сияния» зевает и не боится ходить ночью по темным переулкам. Для ритуала нужно ночью поставить в бане зеркало. Остаться там одной, при этом одежда на вас должна быть свободной, но можно обойтись и вовсе без нее. Зажечь свечу, выключить свет. Свеча должна гореть перед зеркалом, можно держать ее в руке (но будьте осторожны — таящий воск довольно горячий). Нужно смотреть в зеркало и повторять слова: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне наряженный». Говорят, что силуэт жениха должен появиться в зеркале. Хотя это скорее самовнушение и игра воображения.
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