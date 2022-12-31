Львам — создать личный бренд, Скорпионам — не брать кредиты: что ждет знаки зодиака в 2023 году

Рассмотрим подробнее, каким год может стать для всех 12 знаков зодиака.

Овен. «Марсианский» знак первопроходцев, тех, кто любит стартапы и любит работать в одиночку. В 2023 году развивайте навыки партнерства, свой эмоциональный интеллект, думайте не только о своих чувствах, но и о чувствах других. Тогда такое объемное видение поможет добиться успеха в работе и укрепить семейные отношения.





Телец. Земной знак, которым управляет Венера. Венера — это деньги, красота и отношения. Эти три темы всегда в фокусе внимания у Тельца, а 2023 год внесет особый нюанс — как на этих темах можно заработать. Присмотритесь к возможностям собственного бизнеса либо, если он у вас уже есть, больше делегируйте обязанности, чтобы освобождать время для новых горизонтов.



Близнецы. У этого воздушного знака на повестке дня три темы: общение, обмен информацией и поездки. 2023 год покажет, насколько они оцифрованы, или вы делаете это просто для удовольствия. В новом году используйте те возможности, которые помогут заработать на этих темах. Учитесь видеть объемнее, масштабнее, не распыляться. И тоже помним про партнерство!



Раки. Для этого знака 2023 год — время обновления или перехода на новый уровень того, что связано с домом и семьей. Водная стихия близка этому знаку, но избегайте излишней опеки и полного погружения в семейные дела. Посмотрите, что в ваших целях про собственное профессиональное развитие. Оцените возможности 2023 года на предмет открытия семейного бизнеса.



Львы. Солнечный огненный знак может сначала заскучать. Ваша харизма будет просить своего выхода наружу. И здесь решением ситуации, когда нужно и ваш потенциал реализовать, и договориться с другими, будет новый авторский проект. Но не в одиночку, а с командой! В общем, объединяясь с другими, вы достигнете больше и усилите свой личный бренд.



Девы. Практичный земной знак, девиз которого: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Обратите внимание на те возможности, где вам нужно не только вкалывать, но и мечтать, творить. Их тоже можно монетизировать. Как вариант — удаленный формат работы или свободный график. Прислушивайтесь к сигналам вашего организма и давайте себе время для отдыха.



Весы. Для Весов 2023 год будет полон ресурсов от сотрудничества с другими. Важный акцент — расставляйте приоритеты так, чтобы ваши интересы не были ущемлены. Обратите особое внимание на документы в важных сделках. Не бойтесь заявлять о своих интересах при их заключении, даже если это договоренности с вашей второй половиной. Игнорирование собственных интересов для представителей этого воздушного знака может обернуться против них.



Скорпионы. В 2023 году этому водному знаку важно научиться финансовой независимости. Оцените, действительно ли вам так необходимы новые кредиты и займы? Возможно, нужно пересмотреть план своих доходов и расходов. И также обратить внимание на отношения в паре, с деловыми партнерами и коллегами — нет ли там злоупотребления вашим желанием всех спасать и всем помогать.



Стрельцы. Ваша сила — в уверенности в своих знаниях и опыте. При этом важно своевременно чуять новые тренды и учиться. Обратите особое внимание на новые программы, курсы, особенно в смежных областях. Добавьте к своему багажу новые знания, и вы увидите, какие возможности откроются перед вами. Вам как огненному знаку важно постоянно выходить из зоны комфорта.



Козероги. Вы так привыкли работать 24/7, что энергия 2023 года, связанная с семьей и домом, может сначала показаться непривычной. Но не спешите всё отрицать и оставлять свой жизненный график прежним, что так характерно для земной стихии. Возможно, именно этот год позволит вам по-новому посмотреть на семейные ценности, сделать решающий шаг к своему дому или созданию семьи, примирению с родственниками.



Водолеи. Обратите особое внимание на возможности, которые будут для создания или продвижения личного бренда. И здесь важно объединить вашу харизму и умение работать в команде единомышленников. Такой микс поможет вам как яркому представителю воздушной стихии добиться гораздо больших результатов, в том числе и финансовых.



Рыбы. В 2023 году, очень практичном по своей энергии, вам важно научиться облекать свои мечты в точные цифры и даты, то есть в планы. Прежний подход: «Я визуализирую, представляю, и это приходит мне в руки само собой» — может не сработать. Вам придется научиться считать, мыслить цифрами, обращать внимание на детали, если вы хотите преуспеть в бизнесе. И научиться больше заботиться о себе, если хотите выйти на новый уровень в отношениях.

