Львам — создать личный бренд, Скорпионам — не брать кредиты: что ждет знаки зодиака в 2023 году

До Нового года остались считаные часы. В этот период люди стараются быстрее закончить с накопившимися делами, чтобы потом спокойно отдыхать почти 10 дней. Многие планируют, чем займутся в следующем году. Одни руководствуются своими финансовыми возможностями, расписанием учебы или работы, графиком близких и прочими объективными обстоятельствами. А кто-то обращается к специалистам по эзотерике: гадает на Таро, рунах, изучает свои натальные карты и гороскопы. Если вы относитесь ко второй категории или просто любите читать астропрогнозы, то читайте тот, который подготовила для вас специалист Марина Шумкина. Также напомним, что на начало года выпадает период ретроградного Меркурия. Астролог Наталья Лучникова объяснила, на что стоит обратить внимание в такое время.
Марина Шумкина — астролог, руководитель проекта Asprofy.
По словам астролога, 2023 год — это год Черного Водяного Кролика.
— Если разбирать год по символике, то Кролик — это миролюбивое животное, связанное с семьей и домом. И это еще больше усиливает иньская (женская) стихия 2023 года (2022 год — был под знаком стихии «ян» — мужской, активной, горячей). Черный — это цвет глубины, водная стихия — это про эмоции и чувства. Поэтому главные ценности 2023 года — семья, дом, самопознание, — говорит Марина Шумкина.
Рассмотрим подробнее, каким год может стать для всех 12 знаков зодиака.
Овен. «Марсианский» знак первопроходцев, тех, кто любит стартапы и любит работать в одиночку. В 2023 году развивайте навыки партнерства, свой эмоциональный интеллект, думайте не только о своих чувствах, но и о чувствах других. Тогда такое объемное видение поможет добиться успеха в работе и укрепить семейные отношения.
Телец. Земной знак, которым управляет Венера. Венера — это деньги, красота и отношения. Эти три темы всегда в фокусе внимания у Тельца, а 2023 год внесет особый нюанс — как на этих темах можно заработать. Присмотритесь к возможностям собственного бизнеса либо, если он у вас уже есть, больше делегируйте обязанности, чтобы освобождать время для новых горизонтов.
Близнецы. У этого воздушного знака на повестке дня три темы: общение, обмен информацией и поездки. 2023 год покажет, насколько они оцифрованы, или вы делаете это просто для удовольствия. В новом году используйте те возможности, которые помогут заработать на этих темах. Учитесь видеть объемнее, масштабнее, не распыляться. И тоже помним про партнерство!
Раки. Для этого знака 2023 год — время обновления или перехода на новый уровень того, что связано с домом и семьей. Водная стихия близка этому знаку, но избегайте излишней опеки и полного погружения в семейные дела. Посмотрите, что в ваших целях про собственное профессиональное развитие. Оцените возможности 2023 года на предмет открытия семейного бизнеса.
Львы. Солнечный огненный знак может сначала заскучать. Ваша харизма будет просить своего выхода наружу. И здесь решением ситуации, когда нужно и ваш потенциал реализовать, и договориться с другими, будет новый авторский проект. Но не в одиночку, а с командой! В общем, объединяясь с другими, вы достигнете больше и усилите свой личный бренд.
Девы. Практичный земной знак, девиз которого: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Обратите внимание на те возможности, где вам нужно не только вкалывать, но и мечтать, творить. Их тоже можно монетизировать. Как вариант — удаленный формат работы или свободный график. Прислушивайтесь к сигналам вашего организма и давайте себе время для отдыха.
Весы. Для Весов 2023 год будет полон ресурсов от сотрудничества с другими. Важный акцент — расставляйте приоритеты так, чтобы ваши интересы не были ущемлены. Обратите особое внимание на документы в важных сделках. Не бойтесь заявлять о своих интересах при их заключении, даже если это договоренности с вашей второй половиной. Игнорирование собственных интересов для представителей этого воздушного знака может обернуться против них.
Скорпионы. В 2023 году этому водному знаку важно научиться финансовой независимости. Оцените, действительно ли вам так необходимы новые кредиты и займы? Возможно, нужно пересмотреть план своих доходов и расходов. И также обратить внимание на отношения в паре, с деловыми партнерами и коллегами — нет ли там злоупотребления вашим желанием всех спасать и всем помогать.
Стрельцы. Ваша сила — в уверенности в своих знаниях и опыте. При этом важно своевременно чуять новые тренды и учиться. Обратите особое внимание на новые программы, курсы, особенно в смежных областях. Добавьте к своему багажу новые знания, и вы увидите, какие возможности откроются перед вами. Вам как огненному знаку важно постоянно выходить из зоны комфорта.
Козероги. Вы так привыкли работать 24/7, что энергия 2023 года, связанная с семьей и домом, может сначала показаться непривычной. Но не спешите всё отрицать и оставлять свой жизненный график прежним, что так характерно для земной стихии. Возможно, именно этот год позволит вам по-новому посмотреть на семейные ценности, сделать решающий шаг к своему дому или созданию семьи, примирению с родственниками.
Водолеи. Обратите особое внимание на возможности, которые будут для создания или продвижения личного бренда. И здесь важно объединить вашу харизму и умение работать в команде единомышленников. Такой микс поможет вам как яркому представителю воздушной стихии добиться гораздо больших результатов, в том числе и финансовых.
Рыбы. В 2023 году, очень практичном по своей энергии, вам важно научиться облекать свои мечты в точные цифры и даты, то есть в планы. Прежний подход: «Я визуализирую, представляю, и это приходит мне в руки само собой» — может не сработать. Вам придется научиться считать, мыслить цифрами, обращать внимание на детали, если вы хотите преуспеть в бизнесе. И научиться больше заботиться о себе, если хотите выйти на новый уровень в отношениях.
Ретроградный Меркурий
Наталья Лучникова — астролог, психолог, автор группы во «ВКонтакте» «Астрология для жизни с Натальей Лучниковой».
Период ретроградного Меркурия начался 29 декабря, он продлится до 18 января.
— Меркурий — это планета интеллекта, коммуникаций, торговли, обучения, любознательности. Соответственно, всему, что имеет отношение к этим сферам, лучше уделить внимание, чтобы им, как соломкой, себе дорожку выстелить, — объяснила астролог Наталья Лучникова.
По словам специалиста, период ретроградного Меркурия «перетрясет» карьеру, профессиональную деятельность, отношения в семье, личные цели и приоритеты в жизни. Это позволит проверить и исправить все, что можно сохранить, изменить и отремонтировать.
Основные рекомендации: быть внимательным к себе, ситуациям и событиям. Из-за сложностей с передачей информации важно поддерживать фокус на своих мыслях.
— Всё важное, что нужно доделать, но что идёт со скрипом, стоном и скрежетом, лучше поставить на паузу и доделать после 18 января. Даже если оно будет доделано до окончания ретроградности, то будет стоить стольких ресурсов, что финал не принесет ни радостного выдоха, ни гормональной награды дофамином, — уточнила Наталья Лучникова.
Ранее НГС изучил карьерный гороскоп для всех знаков зодиака, который составили эксперты «Авито Работы». Читайте, что они рекомендуют делать в 2023 году, чтобы продвинуться по службе.