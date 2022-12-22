Не говорить лишнего и уйти в парикмахеры: что советует карьерный гороскоп на 2023 год — ищите свой знак

Эксперты сервиса «Авито Работа» составили карьерный гороскоп для новосибирцев — одним советуют не забывать про баланс между работой и личной жизнью, другим настоятельно рекомендуют сменить профессию.
Аналитики онлайн-платформы по поиску работы напомнили о том, что 2023 год — это год Черного Водяного Кролика, символизирующего постоянное развитие. Черный Водяной Кролик отвечает за карьерный рост, поэтому в 2023 году получится быстро и эффективно решать рабочие вопросы и найти новые сферы для развития, настраивают эксперты. Они советуют не откладывать повышение квалификации и продолжать учиться. Итак, гороскоп для каждого знака.
Овен
Овны по природе амбициозны и отличаются целеустремленностью. Многим представителям этого знака захочется получить повышение и бóльшую отдачу от работы. По данным «Авито Работы», к декабрю в Новосибирске уровень медианной зарплаты (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) вырос в строительстве (+44%), бьюти-индустрии (+25%) и сфере развлечений (+20%). Возможно, в 2023 году Овнам стоит присмотреться именно к этим сферам.
Телец
Тельцы ответственны и трудолюбивы. Они привыкли действовать крайне осторожно и обдуманно, спонтанность и импровизация — не их стихия. Под влиянием Кролика у Тельцов возрастет мотивация к работе и быстрому достижению целей. Однако эксперты рекомендуют не забывать про баланс между работой и жизнью и больше времени уделять любимым занятиям и близким людям. При таком подходе добиться успеха получится намного быстрее.
Близнецы
Близнецы почувствуют потребность во внутренних изменениях. В год Кролика представителям этого знака просто необходимо быть активными и больше внимания уделять красоте и здоровью. Только в этом году по сравнению с 2021 годом по всей стране количество вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» в Новосибирске увеличилось на 28%. Поэтому работа в этих категориях может стать прибыльной для Близнецов.
Рак
Есть вероятность, что в погоне за долгожданным повышением Раки будут переживать по мелочам. Эксперты «Авито Работы» выяснили, что Раки не одиноки в подобных переживаниях: чаще всего работники боятся не справиться с поставленными задачами (59%), забыть о чём-то важном (46%) и потерять деловые документы (25%). Ракам рекомендуется чаще отдыхать и не бояться мелких ошибок — иногда в них кроются новые точки роста.
Лев
Львы — достигаторы и карьеристы, для них нет ничего невозможного. Но, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика, эксперты советуют оставить гонку за материальными благами на втором плане и полностью сосредоточиться на внутреннем росте. Для этого можно записаться на курсы йоги или медитации. Именно тогда финансовые потоки будут расти пропорционально внутренней наполненности Льва.
Дева
Для разборчивых и аккуратных Дев 2023 год станет благоприятным для получения новых профессиональных навыков, самообразования и личностного роста. По данным исследования «Авито Работы», почти треть людей получают дополнительное образование на специализированных онлайн-платформах, ровно столько же — занимаясь самостоятельно. Поэтому Девам стоит подобрать наиболее комфортный для них вариант и с начала нового года бросить все силы на образование и развитие.
Весы
Весам 2023 год сулит расширение круга общения. Возможно, на работе появится больше коллег или новых клиентов, с которыми понадобится активнее взаимодействовать. Эксперты советуют быть аккуратными в словах, проявлять терпение и чаще прислушиваться к мнению окружающих. Тогда полезные и приятные знакомства станут для вас значительным подспорьем в процессе покорения карьерной лестницы.
Скорпион
Независимым по природе Скорпионам эксперты рекомендуют сосредоточиться на своих желаниях и начать реализовывать планы, не откладывая их в долгий ящик. Год будет особенно успешным для смены профессии и поиска нового места работы. Обычно этому амбициозному знаку зодиака подходят работа с инвестициями и консультирование. В 2022 году количество вакансий в этих сферах в Новосибирске возросло на 29% и 4% соответственно.
Стрелец
Стрелец постоянно стремится к расширению границ своих возможностей. Год Кролика для этого знака окажется глубоко трансформационным во всех смыслах. Основной фокус сместится на работу, профессиональные навыки и долгосрочные цели. В 2023 году есть все шансы выйти на совершенно новый уровень дохода, если грамотно выстроить стратегию и шаг за шагом идти по направлению к цели.
Козерог
Для Козерогов придет пора действовать решительно. В
Водолей
Водолей не любит долго сидеть на одном месте. Он принадлежит стихии воздуха, поэтому ему нужно всегда находиться в движении. По этой же причине Водолеи очень любят бросать себе вызовы и ломать голову над решением непростых задач. Особенного успеха в наступающем году представители этого знака могут добиться в сферах образования и продаж — в Новосибирске в 2022 году таких вакансий стало больше на 34% и 12% соответственно.
Рыбы
Рыб ждет плодотворный и насыщенный рабочий год. Основная задача в год Кролика — научиться расставлять приоритеты и не откладывать дела на завтра. Многим выпадет заветный шанс ярко проявить себя с профессиональной точки зрения, поэтому эксперты рекомендуют проявлять больше инициативы и не бояться брать на себя новые интересные проекты.
А здесь традиционный гороскоп от астрологов — рассказываем, кому и чего ждать в 2023 году.