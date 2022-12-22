Не говорить лишнего и уйти в парикмахеры: что советует карьерный гороскоп на 2023 год — ищите свой знак

Телец

Тельцы ответственны и трудолюбивы. Они привыкли действовать крайне осторожно и обдуманно, спонтанность и импровизация — не их стихия. Под влиянием Кролика у Тельцов возрастет мотивация к работе и быстрому достижению целей. Однако эксперты рекомендуют не забывать про баланс между работой и жизнью и больше времени уделять любимым занятиям и близким людям. При таком подходе добиться успеха получится намного быстрее.



Близнецы

Близнецы почувствуют потребность во внутренних изменениях. В год Кролика представителям этого знака просто необходимо быть активными и больше внимания уделять красоте и здоровью. Только в этом году по сравнению с 2021 годом по всей стране количество вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» в Новосибирске увеличилось на 28%. Поэтому работа в этих категориях может стать прибыльной для Близнецов.

