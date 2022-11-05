У Овнов проблемы с весом, у Дев — с законом: астролог рассказала, чего ждать от 2023 года
Кого-то ждет большая удача, а кто-то останется на месте, как бы ни старался
Понятно, что заниматься сейчас далеким планированием — пустое дело, но немного заглянуть в будущее и узнать, что нас ждет в 2023 году, можно. Для этого у нас есть звезды и люди, способные расшифровать их послания, — астрологи. Такие как Татьяна Дружинина. По нашей просьбе она посмотрела на расположение планет и рассказала, что может ждать нас в ближайшем будущем.
Овен
Для Овнов 2023 год — время новых возможностей. Главное, четко определиться с тем, чего вы хотите, и не растрачиваться по мелочам, иначе все ваши планы пойдут прахом. Осторожнее надо быть с вложениями, особенно крупными — вероятен риск всё потерять. Лучше вложиться в недвижимость и образование. Кстати, вложения в себя окупятся быстрее, чем вы думаете, — в 2023 году к Овнам будут прислушиваться авторитетные люди.
— Однако в своем стремлении стать лучшим и всех спасти, не забывайте позаботиться о себе, — советует Татьяна Дружинина. — 2023 год для Овнов благоприятен в плане долгосрочных планов, можно прописать свои цели сразу на десять лет вперед.
Не самая приятная новость для Овнов в 2023 году — лишний вес. Вероятно увеличение веса, поэтому не помешает подумать о правильном питании и спорте.
Телец
Тельцам также стоит заняться самообразованием. Это пригодится, если вы до сих пор не могли найти работу своей мечты. В 2023 году она вас обязательно будет ждать, но чтобы занять желаемую позицию, придется немного потрудиться. Если же у вас собственный бизнес, можете смело задуматься над новыми проектами — они обещают быть прибыльными. Особенно в первой половине года. Увеличение благосостояния, накопления, удачные вложения — всё это ждет тельцов до середины апреля 2023 года. Если не лежать на диване. В то же время есть риск непредвиденных расходов.
— Такие риски могут возникнуть с апреля по июль, — говорит Татьяна Дружинина. — Особое внимание стоит уделить электричеству и газу, поэтому не поскупитесь на ремонт и обновление оборудования.
Летом появится возможность улучшения жилищных условий и пополнения в семействе.
Близнецы
Близнецы могут почувствовать усталость и скуку от работы, но если не поддаваться этим настроениям, можно добиться повышения. Или найти другое место — в этом плане Близнецам звезды тоже благоволят. Приятные и полезные знакомства откроют вам новые горизонты, и благодаря им вы можете построить карьеру (не исключено, что в другой стране). Благоприятное время для расширения круга знакомств — с конца апреля 2023 года.
Рак
Раки в 2023 году могут превратить свое хобби в источник доходов. Так что если вы проявите должную усидчивость, у вас получится развить собственное дело, которое вам, к тому же, нравится. Такой сценарий вполне вероятен в первом полугодии, поэтому не теряйте времени. До июня деньги так и будут идти вам в руки.
Не успели открыть новое дело — подумайте о семье. 2023 год для Раков будет успешен по части брака и детей. А вот с расставаниями и разводами лучше не торопиться.
Лев
В семейной жизни у Львов в 2023 году всё не так однозначно. У тех, кто в браке, возможны разводы, зато одиночек ждут новые знакомства, которые могут закончиться семейными узами.
— По части работы тоже не всё просто. Возможно, вам придет в голову сменить место работы, но не торопитесь принимать решение — не исключено, что вам предложат продвижение по карьерной лестнице или повышение зарплаты, — говорит Татьяна Дружинина. — Ясность в этом вопросе появится во втором полугодии.
Львам, которые занимаются спортом, астролог советует в апреле-июле принять участие в каком-нибудь соревновании или турнире — в это время вы будете на пике своей физической формы.
Дева
А вот Девам со спортом надо быть осторожнее. Особенно если это спорт экстремальный. Мало ли чем это может закончиться. Риск в 2023 году — вообще не ваш выбор. Даже кредиты брать не стоит — долги начнут расти как на дрожжах. Лучше вложить деньги во что-нибудь перспективное — во втором полугодии возможны доходы, связанные с капиталовложениями, инвестициями и наследством.
В то же время во втором полугодии (ближе к концу года) вероятны проблемы с законом. Так что старайтесь жить по совести и Уголовному кодексу. Тем более что к ним в конце года могут прибавиться неприятности в семье.
Весы
Первое полугодие 2023 для Весов — не лучшее время для кредитов и ипотек. Лучше закрыть старые, чем брать новые. Тем более что для этого будут неплохие возможности в виде повышения или даже смены работы на более прибыльную.
Вторая половина года — удачное время для расширения круга знакомств. Как профессиональных, так и личных. Не исключено, что вы найдете надежного партнера, покровителя или любимого человека. Только не спешите с оформлением отношений.
Скорпион
В первой половине 2023 года Скорпионов ждет удача, они могут даже в лотерее выиграть. Но где есть взлеты, есть и падения. Во втором полугодии не исключены конфликты на работе и в семье. Близкие могут разочаровать вас своим отношением к деньгам и даже собственной жизни, а на работе возможны острые споры.
Стрелец
Начало 2023 года у Стрельцов будет увлекательным. Здесь вам и путешествия с командировками, и покупка квартиры, и увеличение благосостояния. А вот весной возможны не самые приятные новости в профессиональной сфере — часть ваших полномочий могут отдать другому и вы задумаетесь о смене работы. Смотрите на это как на возможность создать собственную команду. Если вы и так работаете на себя — подумайте о расширении. Правда, не торопитесь с серьезными вложениями в долгосрочные проекты — результат может быть совсем не таким, какой вы ожидаете.
Козерог
До конца апреля 2023 года у Козерогов возможны сложности на работе, и в какой-то момент вас даже посетит мысль об увольнении, но не спешите расставаться с ней — не исключено, что на новом месте вам совсем не станет лучше.
Зато начиная с конца апреля жизнь заиграет новыми красками. Здесь возможна и новая работа, и даже переезд в другую страну.
А вот по части отношений впору ставить статус «всё сложно». Тех, кто находится в браке, ждут разочарования, а одиночкам придется проявлять ту еще инициативу, если они устали жить бобылем.
Водолей
2023 год для Водолеев — самое время выстроить теплые отношения с семьей, если вы еще не успели этого сделать. Также есть вероятность увеличения благосостояния. В принципе финансовые возможности очень перспективные. Да, возможны помехи на работе, но, сохранив холодную голову и сделав правильный выбор, вы преодолеете любое препятствие.
Кроме того, 2023 год для Водолеев перспективен в плане путешествий. А вот если вы решили обзавестись потомством — не торопитесь.
Рыбы
Рыбам в 2023 году особенно важно следить за своим здоровьем — не исключено появление лишнего веса.
В остальном кардинальных перемен ждать не стоит. Рыбья жизнь в 2023 году будет отличаться умеренностью. Денег резко больше не станет (впрочем, и меньше тоже). На работе тоже всё будет идти своим чередом: будете хорошо трудиться — подниметесь по карьерной лестнице, нет — значит, не сильно оно вам и надо. Но надеяться на чудо точно не стоит. Рыбы весь 2023 год могут надеяться только на себя. И только ближе к концу года ситуация может немного измениться. В лучшую сторону.