У Овнов проблемы с весом, у Дев — с законом: астролог рассказала, чего ждать от 2023 года

Не самая приятная новость для Овнов в 2023 году — лишний вес. Вероятно увеличение веса, поэтому не помешает подумать о правильном питании и спорте.



Телец

Тельцам также стоит заняться самообразованием. Это пригодится, если вы до сих пор не могли найти работу своей мечты. В 2023 году она вас обязательно будет ждать, но чтобы занять желаемую позицию, придется немного потрудиться. Если же у вас собственный бизнес, можете смело задуматься над новыми проектами — они обещают быть прибыльными. Особенно в первой половине года. Увеличение благосостояния, накопления, удачные вложения — всё это ждет тельцов до середины апреля 2023 года. Если не лежать на диване. В то же время есть риск непредвиденных расходов.

