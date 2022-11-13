«Это будет быстрая смерть». Что говорят гадалки клиентам и почему им верят — три странные истории

Татьяна. «Над моей головой открылся цветок»

— Мне было 16 лет, врачи сказали, что у меня бесплодие. По рекомендации друзей моих родителей меня повели лечиться к знахарке. У друзей была маленькая дочь, и с рождения у нее была аллергия, врачи руками разводили. Они рассказали, что знахарка вылечила девочку, ходили они к ней долго. Мы до сих пор общаемся семьями, с девочкой всё в порядке.

