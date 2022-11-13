«Это будет быстрая смерть». Что говорят гадалки клиентам и почему им верят — три странные истории
Психотерапевт Игорь Лях объяснил, как работают некоторые предсказания гадалок и почему люди им верят
Иногда во время неопределенности в личной жизни, карьере, здоровье или при нестабильности в окружающем мире люди предпочитают обращаться не к психологам или врачам, а к гадалкам и знахаркам. Это может быть связано как с недоверием к научным и общепринятым методам решения проблем, так и со склонностью к так называемому «магическому мышлению». В любом случае даже в XIX веке некоторые люди предпочитают обращаться за советом к неизвестному и загадочному. НГС поговорил с сибирячками, которые ходили на приемы к эзотерикам и утверждают, что те им помогли. Рассказываем эти истории (имена героинь изменены по их просьбе).
Кристина. «Со вторым не общайся, его только деньги твои интересуют»
— Я сама из села, и там есть бабушка, про которую все знают, что она гадает. На обычных картах, не на Таро. Она редко кому помогает, в основном по знакомству, если сильно попросить.
Года три назад я рассталась с молодым человеком, потому что узнала, что у него есть другая женщина. Слезы, истерики. Что делать? Обратилась к гадалке. Ей лет 90 было, ее речь тяжело воспринимать современным людям, потому что много старых словечек, подводок интересных.
Я ей позвонила. Бабушка спросила мой возраст, цвет волос, еще что-то про внешность. Она рассказала, что я работаю в коллективе, где много женщин. Одна из них меня якобы сильно не любила, и бабушка описала ее. Тогда я поняла, о ком речь. Позже это подтвердилось: однажды я зашла в кабинет, когда эта коллега про меня говорила неприятные вещи.
То есть к гадалке я пришла с одним вопросом, а она сначала рассказала про работу. Потом сказала, что с парнем я тоже познакомилась на работе, он старше меня. Я спросила, что с ним дальше делать. Женщина ответила, что я его люблю, а он меня — нет. Но если захочу, то он вернется. Говорила, что он высокий, с темными волосами, старше меня.
И сказала, что у меня есть еще какой-то парень, но невысокий и молодой. Бабушка сказала с ним не общаться, потому что он нехороший: «Если первого ты приманишь — он придет и дурного не сделает. А со вторым не общайся, его только деньги твои интересуют». Я тогда начала вспоминать, с кем еще из мальчиков общаюсь, и поняла, про кого это. И про деньги поняла, потому что мы встречались пару раз, он спрашивал, сколько я зарабатываю, предлагал начать жить вместе, хотя мы только гуляли несколько раз. Никаких предпосылок, чтобы жить вместе, не было. А с первым так и получилось: я не выдержала, связалась с ним, и мы еще какое-то время были вместе. В принципе, всё как и сказала бабушка.
Татьяна. «Над моей головой открылся цветок»
— Мне было 16 лет, врачи сказали, что у меня бесплодие. По рекомендации друзей моих родителей меня повели лечиться к знахарке. У друзей была маленькая дочь, и с рождения у нее была аллергия, врачи руками разводили. Они рассказали, что знахарка вылечила девочку, ходили они к ней долго. Мы до сих пор общаемся семьями, с девочкой всё в порядке.
Мы пошли к знахарке вместе с мамой. Женщине было около 50 лет, но она выглядела примерно на 35. Весь кабинет был заставлен иконами и свечами, ощущение, будто попадаешь в церковь — светло, тепло, спокойно, пахнет ладаном. Я ложилась на кушетку и закрывала глаза, она водила руками, я будто попадала в другое пространство, глаза открыть вообще не могла. Так продолжалось около получаса. Ходили мы
Зинаида. «Сказала, что мой папа — не жилец»
— Я ходила к женщине, которая гадает на кофейной гуще. Посмотрев на меня, она сказала, какой я человек. Что я в семье всё тяну, ответственная и так далее. Потом сказала, что мой папа — не жилец, скоро умрет. И это будет быстрая смерть, жизнь оборвется сразу. Через два года у папы оторвался тромб, он умер прямо за рулем.
Потом она сказала, что у меня есть сын со светлыми волосами и глазами, хотя я сама темноволосая. Сказала, что он «раздолбай». Поэтому нужно его постоянно направлять на учебу, чтобы всё было хорошо. Потом гадалка сказала, что с нами живет отец моего мужа. Она встала и показала его походку: у свекра больные ноги, и он их не сгибал. Сказала, что с головой у него не всё в порядке. Тогда у него как раз начиналась деменция. Еще рассказала, что моя мама очень импульсивная и нервная.
Я больше полугода не могла купить себе автомобиль. И спросила у нее, можно ли сейчас брать, будут ли какие-то неприятные сюрпризы от покупки. А она загадочно улыбнулась и сказала, что скоро я куплю и всё будет в порядке. И получилось, что я купила машину в свой день рождения. С ней действительно всё хорошо.
И еще у меня был вопрос по работе, я как раз устроилась на новую. Гадалка сказала, что всё будет хорошо, я пойду по карьерной лестнице. И получилось, что из простого менеджера за год я перешла в хороший отдел.
Мнение психотерапевта
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
По словам психотерапевта Игоря Ляха, при стрессе у людей часто возникает чувство растерянности, которое само по себе очень неприятно. Поэтому некоторые готовы платить за то, чтобы вернуть себе возможность ориентироваться в своих чувствах и отношениях.
— Традиционный выход, если ты оказался, будучи взрослым, в состоянии растерянности, — обращаться к специалистам. Именно на вопросы личных, интимных отношений гадалки и колдуны дают ответы, обещая анонимность и конфиденциальность. То есть изначально человек ищет что-то маргинальное, чтобы не нанести вред своей репутации. Поэтому очень часто эти люди практикуют далеко от центра города, — объясняет специалист.
Сами работники эзотерической сферы используют широкий спектр приемов при работе с клиентами. В основном, по словам Игоря Ляха, они вводят людей в разные трансовые состояния, используют катарсические методы работы. При этом гадалки часто могут сами не называть их, используя терминологию, а применять традиционные способы работы, которые передаются от одного поколения другому.
— Очень часто предсказания не являются предсказаниями как таковыми. Даже толкование снов при наличии навыка можно превратить в метапрограмму. Программирование как способ управления другими людьми — это не очень широко известная, но очень широко используемая технология. Ее применяют в рекламе, пиаре, политических процессах. В нашей психике есть точки уязвимости, воздействуя на которые, мы можем побудить человека не только делать что-либо, но и создать у него иллюзию самодостаточности своего выбора. Поэтому часть предсказаний — просто программирование, — объясняет Игорь Лях.
Людям, которые склонны к магическому мышлению и мистицизму, нравится пребывать в состоянии ожидания чуда. Поэтому часто они будут объяснять то, что происходит с ними, сверхспособностями гадалки или знахаря. По словам Игоря Ляха, если человек платит за что-то, то он будет отстаивать разумность приобретения. Это так называемая реверсивная психология, которую также можно добавить к методам работы эзотериков.
— Выделять и классифицировать методы современная наука может, но в течение многих тысяч лет эта практика была традиционной, народной, в какие-то моменты она до сих пор бывает достаточно полезной. Иногда эти технологии попадают в руки мошенников, и тогда, конечно, происходит прямая эксплуатация клиентов. То есть люди занимаются не экстрасенсорикой, гаданием или знахарством, — объясняет Игорь Лях. — Основная цель мошенников — извлечение выгоды. Традиционные формы сдерживаются этикой, а современные мошенники, те же инфоцыгане, не сдержаны, — предостерегает Игорь Лях.
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