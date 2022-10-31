Затяжные конфликты и апатия: наступил ретроградный Марс. Что это такое и как влияет на знаки зодиака

Что такое ретроградный Марс

Марина Шумкина — астролог, руководитель проекта Asprofy.

Как объяснила Марина Шумкина, у планет Солнечной системы есть периоды ретроградного движения. В это время с Земли кажется, что они перемещаются в обратном направлении. С Марсом такое происходит каждые два года. Ближайший период начался 30 октября и закончится 8 января.



Ретроградности предшествует стационарность — в это время планета будто замедляется и не двигается.



— Понятно, что движение планет Солнечной системы по своим орбитам и вокруг Солнца не останавливается. Тем не менее это тоже ритм вселенной и его важно учитывать. С 26 октября по 3 ноября 2022 года и с 8 по 17 января 2023 года — периоды стационарного Марса. Как это может отразиться на нас? Многие процессы словно замирают, «топчутся на месте», — пояснила астролог.