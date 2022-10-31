Затяжные конфликты и апатия: наступил ретроградный Марс. Что это такое и как влияет на знаки зодиака
Астролог рекомендует не принимать поспешных решений и продумывать запасные планы
Астрологические явления из-за своей загадочности и мистицизма у одних людей вызывают живой интерес, а у других — серьезные сомнения в их существовании и влиянии на обычного человека. Так или иначе, многие любят почитать гороскопы или прогнозы о том, как положение планет может сказаться на их жизни. 30 октября начался период ретроградного Марса. По словам новосибирского астролога Марины Шумкиной, он может привести к затяжным конфликтам, если действовать сгоряча, а также к неправильной трактовке информации. Читайте подробности в нашем материале.
Что такое ретроградный Марс
Марина Шумкина — астролог, руководитель проекта Asprofy.
Как объяснила Марина Шумкина, у планет Солнечной системы есть периоды ретроградного движения. В это время с Земли кажется, что они перемещаются в обратном направлении. С Марсом такое происходит каждые два года. Ближайший период начался 30 октября и закончится 8 января.
Ретроградности предшествует стационарность — в это время планета будто замедляется и не двигается.
— Понятно, что движение планет Солнечной системы по своим орбитам и вокруг Солнца не останавливается. Тем не менее это тоже ритм вселенной и его важно учитывать. С 26 октября по 3 ноября 2022 года и с 8 по 17 января 2023 года — периоды стационарного Марса. Как это может отразиться на нас? Многие процессы словно замирают, «топчутся на месте», — пояснила астролог.
В астрологии Марс символически отвечает за активную деятельность, мотивацию, предприимчивость, энергию, завоевания и движение к цели. Соответственно, ретроградность планеты приводит к пассивности, недостатку энергии, выраженной прокрастинации.
— Главный смысл любого ретроградного движения — пересмотр прошлого опыта и возврат к незавершенным действиям, — говорит Марина Шумкина. — Может быть и другая стратегия — «замирание» как ожидание лучших декораций. Здесь человек сам выбирает — делать выводы на основании прошлого опыта или «наступать на грабли» снова и снова.
Каких изменений ждать?
В этом году Марс пройдет через созвездие Близнецов. По словам астролога, событие повлияет на рекламу, маркетинг, транспорт, связь, новости и документы, информационные потоки. Также под воздействием окажутся журналистика, сфера IT, посреднические проекты, продажи, обучение практическим навыкам.
— На уровне психологии — это пересмотр прежних стратегий и поиск нового уникального подхода к решению задачи, — подчеркивает Марина Шумкина.
Советы
В этот период может быть проще увидеть ту сферу, развитие в которой заторможено. Чтобы это исправить, стоит тщательно продумать стратегию, в том числе — разработать запасной план.
— Представьте, вы за рулем машины, которая увязла в болоте, если будете делать резкие движения — застрянете наверняка. Если не спеша, по сантиметру, стараться выехать, подкладывая палки (опираясь на помощь друзей и свой опыт), то должно получиться выбраться, — приводит пример Марина Шумкина.
В конфликтных ситуациях специалист рекомендует сначала «досчитать до 10», прежде чем что-то говорить или делать. Любую информацию следует проверять, поездки — планировать с запасом по времени и иметь «план Б».
— Хорошо делать расхламление и избавляться от старых вещей. Можно восстановить отношения, которые были разорваны, особенно с соседями, сотрудниками, братьями и сестрами, — добавила астролог.
Провоцировать других людей на агрессию не рекомендуется. Конфликты, которые начинаются во время ретроградного Марса, могут длиться годами. Не стоит торопиться и делать резкие движения, менять что-то, вдохновившись какой-либо информацией.
Стихии
Марина Шумкина рассказала, чего можно ждать представителям разных знаков зодиака. Они распределены по четырем стихиям — огонь, вода, земля и воздух.
Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец
— В этой стихии наиболее чувствителен ретроградный Марс для Овнов. Ведь Марс — это планета, которая ими управляет. Пересмотр отношений, возврат к заброшенному обучению, отложенным поездкам — ретроградный Марс для Овна развернется по полной.
Львам и Стрельцам важно направить свою энергию на точные цели. Хорошо, если они были сформулированы до начала этого периода. Важно не поддаваться на провокации и соблазн отстоять во что бы то ни стало свою точку зрения. Если вы обнаружили, что идете к своей цели в одиночку — самое время пересмотреть стратегию.
Земные знаки: Телец, Дева, Козерог
— Знаки этой стихии меньше почувствуют ретроградный Марс: они и без него любят всё планировать и соизмерять цели и ресурсы. Исключение — знак Девы. Им важно особенно внимательно относиться к своему участию в посреднических проектах.
Нюанс: Тельцам придется пересматривать денежные вопросы, вернее, отношения с другими, завязанные на денежные темы.
Козерогам стоит обратить внимание на повторяющиеся ситуации, которые помогут сделать карьеру, и при этом умудриться не поссориться с авторитетами и начальниками.
Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей
— Близнецы сильнее всего могут ощутить на себе воздействие ретроградного Марса. Фокус внимания — на коммуникации с другими и документы: важно всё проверять и перечитывать.
Весам стоит акцентировать внимание на проработке взаимодействия с партнерами в личной жизни и в бизнесе, ведь Марс, как и Венера, управляет темой отношений.
Водолеям следует уделить особое внимание общению в коллективе. Не забывайте, что конфликты во время ретродвижения планет могут затянуться надолго.
Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы
— Чувствителен ретроградный Марс и для знака Скорпиона, ведь Марс — это одна из его управляющих планет. Поэтому возможен акцент на пересмотре старых вопросов, связанных с финансами и кооперацией с другими.
Ракам и Рыбам важно не действовать импульсивно, особенно в общении с близкими родственниками и второй половиной. В этот период важно исследовать ваши задачи по роду: поймете их — поймете и причины своих конфликтов.
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