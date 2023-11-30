Тельцам — много работать, Ракам — ждать встречи с бывшими: астропрогноз на декабрь для всех знаков Зодиака

Рекомендация для всех знаков: несмотря на предпраздничное настроение, в суете дел и приготовления к новогодним праздникам не оставляйте без внимания свое здоровье. Марс в слабой позиции — это может вызвать плохое самочувствие, упадок сил и энергии, стрессы, переутомления. Контролируйте ситуацию и вовремя реагируйте на «звоночки» своего организма.



Овен

Очень много перемен ждет представителей этого знака в карьере, в творчестве, в способе самовыражения. Появится тяга к получению новых знаний. Отличная возможность путешествовать и узнавать мир. Есть вероятность оказаться перед нелегким выбором, главное — всё взвесить и не поддаваться спонтанным эмоциям.

