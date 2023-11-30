Тельцам — много работать, Ракам — ждать встречи с бывшими: астропрогноз на декабрь для всех знаков Зодиака

Вот и наступает декабрь — месяц подведения итогов и подготовки к новому году. У одних он ассоциируется с суетой и заботами, у других — с праздничной атмосферой и уютом. Новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп для всех знаков Зодиака на этот месяц. Читайте, чего стоит ждать от декабря.
Помните, прогноз — это не предсказание, а рекомендации. Жизнь в ваших руках, и только вы в ответе за ваши действия!
Рекомендация для всех знаков: несмотря на предпраздничное настроение, в суете дел и приготовления к новогодним праздникам не оставляйте без внимания свое здоровье. Марс в слабой позиции — это может вызвать плохое самочувствие, упадок сил и энергии, стрессы, переутомления. Контролируйте ситуацию и вовремя реагируйте на «звоночки» своего организма.
Овен
Очень много перемен ждет представителей этого знака в карьере, в творчестве, в способе самовыражения. Появится тяга к получению новых знаний. Отличная возможность путешествовать и узнавать мир. Есть вероятность оказаться перед нелегким выбором, главное — всё взвесить и не поддаваться спонтанным эмоциям.
Телец
Придется много работать, появятся дополнительные источники дохода. Месяц обещает быть благоприятным в финансовом плане. В суете дел друзья, знакомые и родственники будут требовать вашего внимания — найдите для них время, но не забудьте о себе, о своих интересах и увлечениях. Следите за своим психическим и физическим здоровьем, не переутомляйтесь.
Близнецы
Для тех, кто ждал новые знакомства и кто хочет наладить личную жизнь: это ваш месяц. Любовь и отношения выйдут на первое место. Энергии будет много, главное — направить её в конструктивное русло. Изменения произойдут на работе: могут предложить повышение по службе, или появится возможность трудоустройства. Отличное время для общения с близкими и друзьями, но не забывайте о семье — это место, где вы найдете комфорт и стабильность.
Рак
Продуктивный и благополучный месяц. Изменения коснутся всех сфер жизни: улучшатся условия работы, в любовных отношениях можно встретить вторую половинку, или кто-то из прошлого получит второй шанс. Не забудьте позаботиться о своем здоровье, уменьшите нагрузку на организм, чаще гуляйте на свежем воздухе. К концу месяца важно определить свою цель в жизни.
Лев
Очень много сил и энтузиазма принесет декабрь. Появится возможность рискнуть и попробовать что-то новое. Будет много новых мероприятий и приглашений. Для достижения своих целей необходимо приложить усилия. Все будут требовать вашего внимания, поэтому соблюдайте баланс между работой и отдыхом.
Дева
Отличное время для учебы и получения новых знаний, которые уже в скором времени вам пригодятся. Появятся новые возможности для общения и поиска единомышленников, которые разделяют вашу точку зрения и цели. К концу месяца желательно завершить все начатые дела и поставить новые цели. Прекрасное время для планирования будущего.
Весы
Появится возможность посмотреть на себя с другой стороны, могут открыться новые способности, вы почувствуете себя творческим и общительным. Проведите время с друзьями и семьей и не забудьте уделить внимание себе. Самое время выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Используйте все возможности, и месяц принесет благополучие и удачу.
Скорпион
Настойчивость и труд принесут прекрасные плоды в достижении ваших целей. Не закрывайтесь от мира, будьте открыты и коммуникабельны — это поможет добиться успехов. Следует обратить внимание на свое внешнее и внутреннее состояние — следите за равновесием. Главное, чтобы был баланс.
Стрелец
Наступает время перемен и роста, особенно в профессиональной деятельности. Вы полны энтузиазма и вдохновения, это не даст вам сбиться с намеченного курса в достижении целей. В этом месяце воспользуйтесь возможностью проанализировать всю свою жизнь, посмотрите, где можно внести изменения и какие. С середины месяца появится желание путешествовать и изучать что-то новое — это отличный период для отпуска.
Козерог
Месяц будет несколько напряженным в плане работы, но это прекрасная возможность использовать все свои ресурсы и потенциал для достижения максимального результата. Можно рискнуть и начать что-то новое: прислушайтесь к своей интуиции, она поможет в принятии важных решений. Верьте в себя и свои способности, не позволяйте страху и неуверенности встать на вашем пути.
Водолей
Отличный месяц, чтобы сосредоточиться на своих мечтах и целях. Проанализируйте прошедший год и посмотрите, что можно сделать в следующем, чтобы прожить его еще счастливей. Декабрь прекрасно подходит для того, чтобы провести время с близкими людьми. Не скрывайте своих чувств, не бойтесь быть открытыми для новых впечатлений.
Рыбы
Творчество и вдохновение будут на высоте. Если делать небольшие шаги к достижению вашей цели, то успех не заставит себя ждать. Интуиция — одно из самых сильных ваших качеств, по возможности используйте ее. Проявляйте инициативу и общайтесь с новыми людьми.
Декабрь — время подготовки к новому году. Многие уже выбирают наряд, в котором встретят праздник. Читайте советы астролога о том, какие цвета выбрать, чтобы Зеленый Деревянный Дракон принес в жизнь процветание.