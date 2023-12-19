Требуйте прибавки: как заплатят за работу в новогодние праздники

До Нового года осталась пара недель, а это значит, что совсем скоро нас ждут длинные выходные — отдыхать в эти праздники будем 10 дней подряд. Впрочем, полноценные каникулы будут далеко не у всех: жизнь в стране на эти дни не останавливается, так что немало людей вынуждены будут выйти на работу и в праздничные дни. Разбираемся, сколько за это заплатят и можно ли отказаться.
Сколько заплатят за работу в выходные
По общему правилу, работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере. Однако всё зависит от графика. Если вы работаете стандартную пятидневку, то ваши выходные должны продлиться с 30 декабря по 8 января. Если в любой из этих дней вас вызывают на работу, то вам должны заплатить в двойном размере.
Если же у сотрудника график сменный (например, два через два), то на двойную оплату 30 и 31 декабря он может не рассчитывать — это не праздничные дни, а за работу в субботу и воскресенье в этом случае не доплачивают. А вот за работу в праздничные дни должны.
— Трудовой кодекс предусматривает оплату в двойном размере за работу в праздничные дни даже при сменном графике работы, — говорит юрист компании «Инкана» Наталья Поторочина. — Либо работник может отказаться от двойной оплаты в пользу отгула, который впоследствии сможет использовать по своему усмотрению.
Праздничными считаются дни с 1 января по 8 января. 30 и 31 декабря тоже выходные, но из-за праздника, а по графику — это суббота и воскресенье. Поэтому, если смена выпадет на 31 декабря, то она будет оплачиваться стандартно, а если на 1 января — в двойном размере.
А если я не хочу работать?
В Трудовом кодексе установлен запрет на работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни. Это общая норма, но из любого правила есть исключения.
— Есть определенные условия, когда человека могут привлечь к работе как в выходные, так и в праздничные дни, но есть и ограничения, — говорит юрист. — Во-первых, привлечь к работе в выходные и праздники могут только с письменного согласия работника. Во-вторых, у работодателя должна быть уважительная причина для этого. Если впоследствии сотрудник обратится в трудовую инспекцию, то работодатель должен будет объяснить, почему ему потребовалось вызвать человека в его законный выходной, и доказать, что обойтись без этого было нельзя.
Есть экстраординарные случаи, когда отказаться от работы нельзя: например, если вас вызывают для устранения какой-то аварии. В этом случае привлечь могут даже без письменного согласия. Но и тут есть исключения. Например, нельзя вызывать на работу в выходные дни беременных сотрудниц.