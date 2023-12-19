Требуйте прибавки: как заплатят за работу в новогодние праздники

До Нового года осталась пара недель, а это значит, что совсем скоро нас ждут длинные выходные — отдыхать в эти праздники будем 10 дней подряд. Впрочем, полноценные каникулы будут далеко не у всех: жизнь в стране на эти дни не останавливается, так что немало людей вынуждены будут выйти на работу и в праздничные дни. Разбираемся, сколько за это заплатят и можно ли отказаться.

