Работаю как лошадь, а денег нет: 5 верных признаков, что вы попали в черную денежную дыру, — проверьте себя

Ваши сбережения равны нулю

Психолог и астролог Анна Гусева рассказывает: сбережения — это не тысяча в кармане куртки, которую вы радостно нашли весной. Это деньги, на которые вы и все, кто от вас зависит, могут жить 3–6 месяцев, если вас, например, уволят с работы. Если такой финансовой подушки нет, значит с вашими финансами всё грустно и, похоже, давно. Эксперт советует откладывать определенный процент с любого полученного дохода. Пусть даже небольшой, главное — делать это систематически.

Ваших доходов хватает только на необходимое

Жизнь «от зарплаты до зарплаты» — самый быстрый путь на дно черной финансовой дыры. Так вы никогда не накопите на крупные покупки, а любые непредвиденные траты обязательно застанут вас врасплох.