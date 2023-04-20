Работаю как лошадь, а денег нет: 5 верных признаков, что вы попали в черную денежную дыру, — проверьте себя

Наверное, многим из наших читателей знакома ситуация: на карте осталось несколько тысяч до зарплаты, а вы беззаботно оформляете покупки на маркетплейсах («Мне же нужен крем») и идете с коллегами на бизнес-ланч, где тратитесь на первое, второе, третье и компот. Вам кажется, что так вы заботитесь о себе, но чувство тревоги внутри растет, а долги копятся. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов узнали, как понять, что вы в денежной дыре, и выбраться из нее.
Ваши сбережения равны нулю
Психолог и астролог Анна Гусева рассказывает: сбережения — это не тысяча в кармане куртки, которую вы радостно нашли весной. Это деньги, на которые вы и все, кто от вас зависит, могут жить 3–6 месяцев, если вас, например, уволят с работы. Если такой финансовой подушки нет, значит с вашими финансами всё грустно и, похоже, давно. Эксперт советует откладывать определенный процент с любого полученного дохода. Пусть даже небольшой, главное — делать это систематически.
Ваших доходов хватает только на необходимое
Жизнь «от зарплаты до зарплаты» — самый быстрый путь на дно черной финансовой дыры. Так вы никогда не накопите на крупные покупки, а любые непредвиденные траты обязательно застанут вас врасплох.
А еще это большой соблазн воспользоваться кредитом, так услужливо предложенным банком. Волшебной таблетки в данном случае нет — надо пересмотреть свои расходы и сократить их. Либо найти дополнительный источник заработка, деньги с которого вы будете откладывать в полном объеме.
Вы не знаете, сколько и на что тратите
Сколько денег прямо сейчас лежит у вас на банковском счете? Вы знаете точную сумму? Если да, это хороший признак. А на что вы их расходуете? Полезно считать, сколько нужно вашей семье на обязательные платежи, еду, одежду, транспорт и медицину. Так можно оптимизировать расходы и увидеть, куда уходят лишние деньги.
Вы не откладываете деньги на крупные покупки
Крупные траты неизбежны, они бывают приятными и, к сожалению, иногда необходимыми, хоть и не очень радующими душу.
— Если вы заранее не откладываете на них деньги, рано или поздно вы окажетесь в долгах. Начните с того, чтобы определить, что для вас является крупной покупкой. Как скоро вам потребуется совершить эту покупку? Деньги на крупные расходы можно откладывать на специальный банковский счет, процент по которому поможет в определенной степени нивелировать инфляцию, — объясняет Анна Гусева.
Вы не можете платить больше минимально необходимого по кредитам и кредитным картам
Если для вас сложно платить больше минимальной суммы из месяца в месяц, вы ходите по краю. Любая проблема с доходами — и вот вы уже недобросовестный плательщик или залезли в еще большие долги, чтобы перекрыть минимальные платежи.
— Один из негативных сценариев поведения в сложной финансовой ситуации — отрицание проблемы. Если вы годами привыкли выживать в стратегии «от зарплаты до зарплаты», это не значит, что у вас нет больших финансовых проблем. Это значит, что годами у вас формировалось неправильное финансовое мышление. Любая проблема, которую вы не готовы признать, в девяти случаях из десяти возвращается в еще большем масштабе, — говорит психолог.
Кстати, когда вы делаете вид, что с финансами всё в порядке, а сами висите на волоске, страдает ваше же душевное спокойствие. И это тянет за собой множество других психологических проблем. Задумайтесь об этом.
Как наладить отношения с финансами: подробная инструкцияПосчитайте свои расходы
Перед тем как начать копить деньги, нужно разобраться, как вы их тратите. Записывайте все свои расходы (даже самые мелкие), а для большего удобства разделите их по категориям: транспорт, коммуналка, продукты, развлечения. Через месяц вы поймете, сколько денег у вас уходит и на что, и после этого можно проанализировать, без каких покупок вы могли обойтись. Тогда и можно составлять бюджет на следующий месяц.
— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать, к примеру, на чём-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — рассказывает финансовый эксперт Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.
Кстати, на крупные сезонные траты (покупка пуховика или зимних шин) лучше отложить деньги заранее, чтобы в один момент не пришлось резко пересматривать семейный бюджет.
— В основе накопления средств лежит простая формула: доходы должны превышать расходы. Конечно, здесь можно вспомнить и о случайностях вроде свалившегося наследства или крупного лотерейного выигрыша. Но даже такие случайности, в итоге встраиваются в формулу формирования накоплений, и если везунчик, следуя своим прежним принципам ведения бюджета, снова придет к его дефицитному состоянию, то итог будет довольно плачевным — примеров тому масса, — отметил аналитик Teletrade Алексей Федоров.
Экономьте на обязательных расходах
Порой существенно и без ущерба для себя можно сэкономить даже на том, что вам точно необходимо. Не забывайте, что у каждой сети магазинов есть свои карты лояльности, акции и предложения для клиентов: «два по цене одного», бонусные баллы, скидки. Сэкономить можно и на питании, например чаще готовить дома и отказаться от бизнес-ланчей в кафе. То же касается покупки готовых продуктов в магазинах. Вообще, старайтесь избегать эмоциональных и спонтанных покупок.
— Ходите в магазин со списком покупок, своей сумкой, закупайтесь сразу надолго, — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего. А если у вас есть автомобиль или магазин находится рядом с домом, то экономичнее закупаться большими упаковками. Кроме того, чтобы каждый раз не тратиться на пакеты, обзаведитесь парой холщовых сумок-шоперов.
Нелишним будет узнать, какие кешбэки предлагают разные банки при оплате покупок их картой, а также о кобрендинговых картах лояльности (это когда какой-то банк объединяется с определенным ритейлером и предлагает повышенный кешбэк).
— Стоит попробовать найти товары и услуги, которые при сопоставимом качестве будут стоить дешевле (не брендовые товары и не брендовые магазины). Резко перестраивать саму структуру потребления, особенно в питании, не рекомендуется — выдержать такие кардинальные изменения будет слишком сложно. Процесс должен быть постепенный, но не останавливающийся, — считает Алексей Федоров.
Превращайте расходы в накопления
Этот пункт косвенно связан с двумя предыдущими, но здесь расходы монетизируются. Например, вы можете выбрать одну статью необязательных расходов и превратить ее в накопления — отказаться от кофе навынос или вредных привычек (курения сигарет), а оставшиеся после этого средства отложить.
— Введите налог с каждой покупки выше определенной суммы (например, 1000 рублей) и откладывайте 5–10% себе на счет. Вы можете решить, с чего будете платить себе налог: со всех покупок или с конкретных категорий. Так вы сможете не только накопить, но и дисциплинировать себя в вопросах трат, — рассказала Дарья Кручинина, автор телеграм-канала «Это к деньгам | bitcogan».
Есть и еще один интересный метод — если вы погасили кредит, можно продолжать выплачивать ежемесячный платеж. Только уже не банку, а самому себе, например переводить его на накопительный счет.
Откладывайте самостоятельно
Самый простой метод — откладывать необходимую сумму сразу, как только вы получили какие-то деньги, и только потом распределять и тратить оставшееся. Сумма не обязательно должна быть большой, поначалу можно начать с малого.
— Для удобства расчетов многие откладывают круглую сумму, например десять или двадцать процентов. Но если вы тратите на жизнь всё или практически всё заработанное, естественно, такие суммы будут не всегда подъемными, и вы рискуете залезть в копилку, — говорит Олег Поварницын. — Попробуйте начать с сумм, которые окажутся вам по зубам, да хотя бы с одного процента от зарплаты — для семейного бюджета это будет безболезненно, а у вас со временем выработается привычка откладывать деньги, в дальнейшем вы начнете легче справляться с этой задачей и сможете откладывать более крупные суммы.
А с премий и крупных денежных поступлений старайтесь откладывать максимум — пусть и не всё, но хотя бы половину. Есть и другие способы откладывать деньги самостоятельно. Например, можно создать табличку с небольшими суммами, которые нужно откладывать каждый день, — матрицу накоплений.
— Поймите, сколько вы хотите накопить и за какой промежуток времени. Суммы на каждый день могут быть одинаковыми или разными, как вам больше нравится, — объяснила Дарья Кручинина. — Каждый день откладывайте в копилку или на свой счет конкретную сумму и закрашивайте соответствующий квадратик. Так в форме игры вы научитесь копить и отложите нужную сумму.
Кроме того, можно в конце каждого дня округлять остатки на своем счету. Например, к вечеру у вас осталось 7343 рубля. Можно перевести на накопительный счет 3,43 или 343 рубля, чтобы осталась круглая сумма. До скольких нулей вы хотите округлить свои средства, решайте сами!
И последний способ: можно увеличивать откладываемую сумму каждую неделю, но чуть менее значительно. Например, вы отложили 50 рублей в первую неделю, а затем каждую неделю увеличиваете эту сумму на те же 50 рублей. Таким образом, во вторую неделю в копилку отправятся 100 рублей, в третью — 150, в четвертую — 200 и так далее, а за год таким простым способом получится накопить около 70 тысяч рублей. Если доходы позволяют, то шаг можно увеличить.
Введите систему штрафов
Жесткий, но действенный метод самодисциплины для тех, кто хочет не только накопить денег, но и выработать полезные привычки.
— Введите штрафы за каждое нарушение правил. Те же вредные привычки — откладывайте по 200 рублей за каждую выкуренную сигарету. Хотите ложиться спать до 12 ночи? Откладывайте штраф в 500 рублей за каждый день, когда ложитесь спать после полуночи, — объяснила Дарья Кручинина.
Используйте метод пяти конвертов
Этот метод заключается в том, что, получая месячную прибыль (зарплата, доход от бизнеса или сдачи квартиры), вы кладете ее не на один какой-то счет, а распределяете по пяти конвертам, каждый из которых отвечает за разные нужды. Первый конверт, на финансовые цели, по большому счету, можно назвать вашим инвестиционным портфелем. Здесь эксперты предлагают откладывать деньги на обучение детей в вузе, обновление машины, покупку квартиры — в общем, что-нибудь глобальное и затратное.
— Можно сформировать отдельный портфель для каждой цели или использовать один для всех — это зависит от параметров ваших целей: валюты, срока, риска и т. д. Получив доход, сразу же откладывайте часть в конверт № 1, — говорит финансовый эксперт Сергей Мыльников.
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- Как научиться откладывать деньги — советы психологов и финансистов;
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