Куда пристроить 10 тысяч: как выгодно потратить свои сбережения, если их очень мало

Мы рассказывали о том, куда стоит вкладывать деньги, если у вас есть какие-то сбережения, которые не хотелось бы хранить в рублях. Но вопрос остался открытым для тех, у кого этих сбережений не так много — например, всего 5–10 тысяч. Стоит ли с ними что-то делать или это будет лишь бесполезной тратой времени?
В большинстве своем экономисты придерживаются мнения, что суммы от 5 до 50 тысяч рублей (иногда даже до 100 тысяч) годятся только в качестве сбережений на черный день и нет смысла инвестировать их во что-то серьезное, потому что практической пользы от этого не будет никакой. По словам экономиста Константина Селянина, около 80% россиян либо не имеют никаких сбережений, либо в пределах 100 тысяч рублей.
— Если сбережения составляют 5, 10, даже 50 тысяч — их сложно назвать сбережениями и сложно что-то советовать по поводу того, как их разместить, — рассуждает эксперт. — Вряд ли такая сумма небольшая может быть как-то разумно инвестирована. Для инвестиций, тем более долгосрочных, желательна сумма побольше. Если вы вложите в валюту и что-то случится с курсом, всё равно сумма будет невелика. Даже если вы купите 500 долларов, они подорожают — а какой от этого толк?
Тем не менее некоторые аналитики уверены, что даже с такими суммами можно работать. Например, можно положить эти деньги на вклад — это удобный, но не очень выгодный способ. Популярность этого способа объясняется тем, что вероятность потерять основную сумму невелика, средства можно снять или перечислить в любой момент, а о самих деньгах можно забыть на полгода-год.
— Можно держать деньги в банке даже не на вкладе, а просто на банковском счету, чтобы иметь возможность ими воспользоваться, — отметил Константин Селянин.
Инвестировать можно и в валюту, но нужно знать, какую использовать: эксперты не советуют вкладываться в доллары США и евро, а использовать вместо них юань, фунт стерлингов или гонконгский доллар.
— Китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. На более длинном горизонте могут проявиться ключевые недостатки валюты. Альтернативный вариант иностранной валюты — гонконгский доллар, курс которого привязан к доллару США. На Санкт-Петербургской бирже за гонконгский доллар можно приобрести акции крупных китайских компаний, — рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.
Также можно вложиться в драгоценные металлы и открыть обезличенный металлический счет, собрать минимальный портфель недорогих акций (некоторые могут стоить даже 10–100 рублей) или купить пай инвестиционной компании.
— Важное преимущество паевых фондов заключается в том, что приобретая даже 1 пай, вы получаете долю сразу в целой «корзине» компаний, таким образом значительно диверсифицируя свои риски и в то же время делая результат своих вложений более предсказуемым, — пояснил Александр Бахтин. — Кроме того, за результаты ПИФов отвечают профессиональные управляющие, инвестору нужно лишь следить за динамикой стоимости пая. Туда удобно инвестировать тем, кто может вкладывать небольшие суммы регулярно — те же 5 тысяч в месяц.
Но итоговый вердикт от экономистов всё равно один — куда бы ни были вложены ваши минимальные сбережения, эта сумма не будет приносить ощутимого дохода. Увеличить его помогут только повторные вложения полученной прибыли.
— Речь должна идти о нескольких сотнях тысяч в сбережениях, а не о 5, 10, 100 тысячах даже. Это слишком маленькие суммы, которые рассматриваются только как запасы на черный день, чтобы они всегда были под рукой. Нажиться на них, как мне кажется, нереально, выигрыш даже при самом разумном инвестировании будет настолько мал, что вряд ли покроет умственные и временные издержки на этот процесс, — подытожил Константин Селянин.
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