Куда пристроить 10 тысяч: как выгодно потратить свои сбережения, если их очень мало

— Речь должна идти о нескольких сотнях тысяч в сбережениях, а не о 5, 10, 100 тысячах даже. Это слишком маленькие суммы, которые рассматриваются только как запасы на черный день, чтобы они всегда были под рукой. Нажиться на них, как мне кажется, нереально, выигрыш даже при самом разумном инвестировании будет настолько мал, что вряд ли покроет умственные и временные издержки на этот процесс, — подытожил Константин Селянин.