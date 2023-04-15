Как накопить денег, если у вас их нет: 6 способов экономить эффективно

Мы часто слышим очень много советов о том, как же лучше всего накопить денег, чтобы их всегда было много. Самый простой, конечно же, — это больше зарабатывать и меньше покупать. Но если так делать не получается, а денег не очень много? Узнали несколько способов, с помощью которых легко можно пополнить свою копилку, не запариваясь при этом с мудреными финансовыми схемами. Выбирайте, что будет удобнее для вас!
Посчитайте свои расходы
Перед тем как начать копить деньги, нужно разобраться, как вы их тратите. Записывайте все свои расходы (даже самые мелкие), а для большего удобства разделите их по категориям: транспорт, коммуналка, продукты, развлечения. Через месяц вы поймете, сколько денег у вас уходит и на что, и после этого можно проанализировать, без каких покупок вы могли обойтись. Тогда и можно составлять бюджет на следующий месяц.
— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать — к примеру, на чем-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — говорит финансовый эксперт Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.
Кстати, на крупные сезонные траты (покупка пуховика или зимних шин) лучше отложить деньги заранее, чтобы в один момент не пришлось резко пересматривать семейный бюджет.
— В основе накопления средств лежит простая формула: доходы должны превышать расходы. Конечно, здесь можно вспомнить и о случайностях, вроде свалившегося наследства или крупного лотерейного выигрыша. Но даже такие случайности, в итоге встраиваются в формулу формирования накоплений, и если везунчик, следуя своим прежним принципам ведения бюджета, снова придет к его дефицитному состоянию, то итог будет довольно плачевным — примеров тому масса, — отметил аналитик Teletrade Алексей Федоров.
Экономьте на обязательных расходах
Порой существенно и без ущерба для себя можно сэкономить даже на том, что вам точно необходимо. Не забывайте, что у каждой сети магазинов есть свои карты лояльности, акции и предложения для клиентов: «два по цене одного», бонусные баллы, скидки. Сэкономить можно и на питании — например, чаще готовить дома и отказаться от бизнес-ланчей в кафе. То же касается покупки готовых продуктов в магазинах. Вообще старайтесь избегать эмоциональных и спонтанных покупок.
— Ходите в магазин со списком покупок, своей сумкой, закупайтесь сразу надолго, — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего. А если у вас есть автомобиль или магазин находится рядом с домом, то экономичнее закупаться большими упаковками. Кроме того, чтобы каждый раз не тратиться на пакеты, обзаведитесь парой холщовых сумок-шоперов.
Нелишним будет узнать, какие кешбэки предлагают разные банки при оплате покупок их картой, а также о кобрендинговых картах лояльности (это когда какой-то банк объединяется с определенным ритейлером и предлагает повышенный кешбэк).
— Стоит попробовать найти товары и услуги, которые при сопоставимом качестве будут стоить дешевле (не брендовые товары и не брендовые магазины). Резко перестраивать саму структуру потребления, особенно в питании, не рекомендуется — выдержать такие кардинальные изменения будет слишком сложно. Процесс должен быть постепенный, но не останавливающийся, — считает Алексей Федоров.
Превращайте расходы в накопления
Этот пункт косвенно связан с двумя предыдущими, но здесь расходы монетизируются. Например, вы можете выбрать одну статью необязательных расходов и превратить ее в накопления — отказаться от кофе навынос или вредных привычек (курения сигарет), а оставшиеся после этого средства отложить.
— Введите налог с каждой покупки выше определенной суммы (например, 1000 рублей) и откладывайте 5–10% себе на счет. Вы можете решить, с чего будете платить себе налог: со всех покупок или с конкретных категорий. Так вы сможете не только накопить, но и дисциплининровать себя в вопросах трат, — рассказала Дарья Кручинина, автор телеграм-канала «Это к деньгам | bitcogan».
Есть и еще один интересный метод — если вы погасили кредит, можно продолжать выплачивать ежемесячный платеж. Только уже не банку, а самому себе — например, переводить его на накопительный счет.
Откладывайте самостоятельно
Самый простой метод — откладывать необходимую сумму сразу, как только вы получили какие-то деньги, и только потом распределять и тратить оставшееся. Сумма не обязательно должна быть большой, поначалу можно начать с малого.
— Для удобства расчетов многие откладывают круглую сумму, например, десять или двадцать процентов. Но если вы тратите на жизнь всё или практически всё заработанное, естественно, такие суммы будут не всегда подъемными, и вы рискуете залезть в копилку, — говорит Олег Поварницын. — Попробуйте начать с сумм, которые окажутся вам по зубам, да хотя бы с одного процента от зарплаты — для семейного бюджета это будет безболезненно, а у вас со временем выработается привычка откладывать деньги, в дальнейшем вы начнете легче справляться с этой задачей и сможете откладывать более крупные суммы.
А с премий и крупных денежных поступлений старайтесь откладывать максимум — пусть и не всё, но хотя бы половину. Есть и другие способы откладывать деньги самостоятельно. Например, можно создать табличку с небольшими суммами, которые нужно откладывать каждый день, — матрицу накоплений.
— Поймите, сколько вы хотите накопить и за какой промежуток времени. Суммы на каждый день могут быть одинаковыми или разными, как вам больше нравится, — объяснила Дарья Кручинина. — Каждый день откладывайте в копилку или на свой счет конкретную сумму и закрашивайте соответствующий квадратик. Так в форме игры вы научитесь копить и отложите нужную сумму.
Кроме того, можно в конце каждого дня «округлять остатки» на своем счету. Например, к вечеру у вас осталось 7343 рубля. Можно перевести на накопительный счет 3,43 или 343 рубля, чтобы осталась круглая сумма. До скольких нулей вы хотите округлить свои средства, решайте сами!
И последний способ: можно увеличивать откладываемую сумму каждую неделю, но чуть менее значительно. Например, вы отложили 50 рублей в первую неделю, а затем каждую неделю увеличиваете эту сумму на те же 50 рублей. Таким образом, во вторую неделю в копилку отправятся 100 рублей, в третью — 150, в четвертую — 200 и так далее, а год таким простым способом получится накопить около 70 тысяч рублей. Если доходы позволяют, то шаг можно увеличить.
Введите систему штрафов
Жесткий, но действенный метод самодисциплины для тех, кто хочет не только накопить денег, но и выработать полезные привычки.
— Введите штрафы за каждое нарушение правил. Те же вредные привычки — откладывайте по 200 рублей за каждую выкуренную сигарету. Хотите ложиться спать до 12 ночи? Откладывайте штраф в 500 рублей за каждый день, когда ложитесь спать после полуночи, — объяснила Дарья Кручинина.
Используйте метод пяти конвертов
Этот метод заключается в том, что, получая месячную прибыль (зарплата, доход от бизнеса или сдачи квартиры), вы кладете ее не на один какой-то счет, а распределяете по пяти «конвертам», каждый из которых отвечает за разные нужды. Первый конверт — на финансовые цели — по большому счету можно назвать вашим инвестиционным портфелем. Здесь эксперты предлагают откладывать деньги на обучение детей в вузе, обновление машины, покупку квартиры — в общем, что-нибудь глобальное и затратное.
— Можно сформировать отдельный портфель для каждой цели или использовать один для всех — это зависит от параметров ваших целей: валюты, срока, риска и т. д. Получив доход, сразу же откладывайте часть в конверт
Второй конверт — финансовая подушка безопасности, средства на непредвиденные расходы, заначка. Это те деньги, которых должно хватить на три месяца привычной жизни, если вы вдруг лишитесь работы. Чтобы сохранить сбережения от инфляции, но в то же время обеспечить к ним легкий доступ, держите деньги на вкладе с возможностью пополнения и снятия либо на накопительном счете с начислением процентов на остаток.
В третий конверт откладывайте деньги на ежегодные периодические траты: страховку, сборы детей в школу, отпуск. Это существенные, но редкие и плановые расходы, поэтому откладывать на них можно в течение года. Для ежемесячных трат приспособьте четвертый конверт — кладите сюда ровно столько, сколько вам должно хватить на месяц. Остатки отправляйте в пятый конверт — в нем будет храниться так называемый мотивационный фонд. Это ваша «премия», из которой вы можете наградить себя за достижение целей. Наградой может быть что угодно: поход в кино, шопинг, посиделки в кафе или баре. Как часто себя награждать, решайте сами, но только не залезайте ради этого в другие конверты.