Как накопить денег, если у вас их нет: 6 способов экономить эффективно

Перед тем как начать копить деньги, нужно разобраться, как вы их тратите. Записывайте все свои расходы (даже самые мелкие), а для большего удобства разделите их по категориям: транспорт, коммуналка, продукты, развлечения. Через месяц вы поймете, сколько денег у вас уходит и на что, и после этого можно проанализировать, без каких покупок вы могли обойтись. Тогда и можно составлять бюджет на следующий месяц.

— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать — к примеру, на чем-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — говорит финансовый эксперт Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.

