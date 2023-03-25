«Токсичные кредиты затягивают». История парня, у которого долг перед банком в 3 миллиона и зарплата 70 тысяч. Как не попасть в ловушку

Платеж по кредиту больше зарплаты
Герой текста — Игорь (имя изменено), ему 33 года. Работает в медиа, стабильная зарплата —
Он живет вместе со своей девушкой Екатериной (имя изменено). Она работает поваром и приносит в семью
Детей нет, но есть животные: два мейн-куна и йоркширский терьер. Однокомнатная квартира своя, досталась от родителей. Машины нет.
Набрал кредитов на несколько миллионов
Из-за проблем в прошлом на Игоре сейчас висят три кредита общей суммой
Чтобы снизить кредитную нагрузку, мужчина планирует попробовать рефинансировать хотя бы один кредит. Но сделать это сможет примерно через 1,5–2 месяца, когда обновится информация в Бюро кредитных историй после закрытия кредитных карт. Небольшой шанс благодаря хорошей кредитной истории на это есть, но может быть отрицательное решение из-за высокой кредитной нагрузки.
У Екатерины есть две кредитные карты с полностью выбранным лимитом: на 50 и
В идеале пара хочет еще и откладывать деньги на досрочное погашение одного из кредитов, чтобы уменьшить переплату, но пока средств хватает впритык, из-за чего иногда приходится экономить даже на еде.
Деньги уходят, как вода сквозь пальцы
Игорь и Катя живут недалеко от работы, поэтому стараются ходить пешком. Да и в целом в семье предпочитают передвигаться по городу своим ходом. Но на форс-мажорные поездки на такси и общественном транспорте закладывают
На ЖКХ уходит около 5,5 тысячи рублей (в квартире прописаны три человека). Плюс 350 рублей за интернет, 950 рублей — мобильная связь на двоих, 370 — оплата «Яндекс.Модуля».
Раз в год Игорь покупает подписку на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск» — так существенно дешевле, чем платить по 699 рублей в месяц. В 2022 году она обошлась в
Для простоты ухода за кошками пара 1,5 года назад купила самоочищающийся лоток от суббренда одной известной китайской компании. Для его работы требуется хорошо впитывающий бентонитовый наполнитель. Один
На корме Игорь тоже не экономит, так как это залог здоровья питомцев (и экономия на походах к ветеринару), старается брать зарубежные марки с высоким содержанием белка и полезных микроэлементов. Мешка в 10 килограммов хватает мейн-кунам в среднем на
С терьером проще:
А еще нужно есть самим. А если кто-то заболеет?
После вышеуказанных трат у пары остается чуть больше 11 тысяч рублей. В эти деньги пара впихивает обязательные лекарства для Игоря — ему каждые два месяца требуется тратить на них около
На бытовую химию и гигиенические средства выделяется 1 тысяча рублей. Берут недорогие, покупать предпочитают в магазинах фиксированных цен, так как там чаще можно встретить хорошие товары по адекватной стоимости.
Оставшиеся 9 тысяч уходят на еду. Берется самое необходимое: мясо, яйца, молоко, крупы, макароны, овощи. Редко Екатерина с Игорем позволяют себе шоколадки и любые покупные сладости, чаще пекут пироги и делают прочие вкусности дома — так экономнее. Закупаются только в дискаунтерах. Ни о каких доставках готовой еды речи не идет — позволяют их себе только в исключительных случаях, например, на день рождения. Обед мужчина носит на работу с собой из дома, девушку кормит работодатель за свой счет.
Из-за высокой напряженности бюджета любое ЧП или болезнь выливается в заём денег у родителей, которые со скрипом, маленькими кусочками Игорь потом возвращает.
Чтобы сформировать хоть какую-то финансовую подушку, мужчина недавно начал распродавать ненужные вещи на сайтах объявлений и откладывать все заработанные деньги. Так же он поступает с премиями.
Екатерина сейчас находится на стадии приема на новую работу, где обещают зарплату на
Токсичные кредиты затягивают
Эксперты в финансовой сфере говорят, что людям с высокой кредитной нагрузкой банки, как правило, не одобряют новые — правила строгие.
— Банк смотрит на финансовую нагрузку человека — она зависит от того, какие у него доходы, семейный статус и расходы, какая кредитная история, какая ситуация с бывшими платежами и приставами, из этого рассчитывается сумма кредитов, — уточнил основатель инвестиционного фонда YTWO Ян Марчинский. — Многие люди, которым отказали банки, идут в микрозаймовые компании.
Экономисты сообщают, что закредитованность россиян растет и население в целом беднеет.
— Люди с долгами становятся менее платежеспособными, потому что им надо часть денег отдать на кредит, — добавил Ян Марчинский. — С одной стороны, это драйвер экономики, потому что люди пользуются кредитными картами и в моменте позволяют себе больше, но по факту, к сожалению, население финансово безграмотно и недисциплинированно.
То есть кредитная карта хороша, если ты финансово грамотный и дисциплинированный и, грубо говоря, пользуешься чужими деньгами бесплатно. Но в основном закредитованные россияне платят довольно больше проценты банкам и другим кредитным организациям
— Если вы берете кредит на, допустим, машину, которую вы будете сдавать и она вам будет приносить денег больше, чем кредит, это прибыльно, — объяснил Марчинский. — Или, допустим, у вас есть какой-то дешевый инвестиционный объект, который вы покупаете с использованием дешевых ипотечных денег, это прибыльно. А брать кредит, например, на айфон не стоит.
Многим людям кажется, что большую покупку вроде новой машины или даже телефона не получится совершить без кредита, но в таком случае, утверждает Ян, стоит покупать только то, что тебе по карману без дополнительной финансовой нагрузки в виде новых долгов.
По официальным данным, на фоне падения экономики в России падает и уровень бедности: экономисты считают, что это происходит только на бумаге. Мы уже рассказывали о причинах, которые стали катализатором падения экономики в России, и о том, как нам подготовиться к трудным в финансовом плане временам. Также ранее экономисты спрогнозировали поведение курса рубля в ближайшие месяцы.