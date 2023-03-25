«Токсичные кредиты затягивают». История парня, у которого долг перед банком в 3 миллиона и зарплата 70 тысяч. Как не попасть в ловушку

У Екатерины есть две кредитные карты с полностью выбранным лимитом: на 50 и 21 тысячу рублей. Ежемесячный платеж по ним — 2 и 2,4 тысячи , после списания процентов на них в сумме остается около 2,5 тысячи рублей.



В идеале пара хочет еще и откладывать деньги на досрочное погашение одного из кредитов, чтобы уменьшить переплату, но пока средств хватает впритык, из-за чего иногда приходится экономить даже на еде.



Деньги уходят, как вода сквозь пальцы