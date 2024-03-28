Ущерб более 4 миллионов: дрифтеры лишились автомобилей после пожара в гаражном кооперативе в Новосибирске

В пожаре сгорели отечественные автомобили «Жигули» Источник: предоставлено Виктором Баженовым











В пожаре в гаражном кооперативе на улице Игарской в Новосибирске сгорели автомобили дрифтеров. Информацией об этом с НГС поделился руководитель команды дрифтеров Street School Виктор Баженов.



Новосибирец рассказал корреспонденту НГС, что в гаражном комплексе на Игарской сгорели три автомобиля «Жигули», которые команда использовала для тренировок и выступлений.



— Мы в шоковом состоянии, потому что сгорели не только три наших автомобиля, но и всё — инструменты, запчасти, колеса. Сгорел один «боевой» автомобиль — это «ВАЗ-2102» Юрия Подкутина, основного пилота команды. Сгорела наша тренировочная машина и «ВАЗ-2104» близкого друга нашей команды, которую лично я подарил ему на день рождения. Ну сгорели вещи, естественно, всей команды. Колеса, покрышки, диски, инструменты, запчасти на всю команду полностью, — заявил Баженов.



По словам молодого человека, размер нанесенного ущерба составляет более 4 миллионов рублей. Сейчас команда дрифтеров Street School объявила сбор средств, чтобы восстановить хоть что-нибудь из утраченного имущества. Ранее на сгоревших автомобилях команда принимала участие в соревнованиях в Новосибирске, Барнауле, Кемерово. Новосибирцы также стали чемпионами Сибирского кубка сезона 2023–2024 годов.

