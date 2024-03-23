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40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Угроза минирования. ОМОН оттесняет людей с места теракта у Crocus City Hall

Угроза минирования. ОМОН оттесняет людей с места теракта у Crocus City Hall

На месте трагедии работают сотни силовиков

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ОМОН оттесняет людей с места теракта у Crocus City Hall

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже устроили стрельбу. Огонь открыли прямо в зале после начала выступления группы «Пикник». По предварительным данным десятки людей погибли, больше сотни — ранены. Наши коллеги из MSK1 ведут онлайн-репортаж с места трагедии.

Сейчас на месте трагедии работают сотни сотрудников спецслужб. Пожарные продолажют тушить пожар в здании Crocus CIty Hall, медики эвакуируют погибших и пострадавших. По словам корреспондента MSK1.RU, который находится на месте ЧП, ОМОН оттесняет журналистов и прохожих.

— Вот ты снимаешь, а вдруг в машинах взрывчатка, пошел — давай, — говорит прохожему сотрудник ОМОНа.

— Толпу журналистов гонят в другую сторону, людей оттесняют, — говорит очевидец.

Спецподразделения Росгвардии на месте теракта в «Крокус сити холле» ведут поиск преступников и проводят эвакуацию граждан из здания, сообщили ТАСС в ведомстве.

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