Угроза минирования. ОМОН оттесняет людей с места теракта у Crocus City Hall

ОМОН оттесняет людей с места теракта у Crocus City Hall Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже устроили стрельбу. Огонь открыли прямо в зале после начала выступления группы «Пикник». По предварительным данным десятки людей погибли, больше сотни — ранены. Наши коллеги из MSK1 ведут онлайн-репортаж с места трагедии.



Сейчас на месте трагедии работают сотни сотрудников спецслужб. Пожарные продолажют тушить пожар в здании Crocus CIty Hall, медики эвакуируют погибших и пострадавших. По словам корреспондента MSK1.RU, который находится на месте ЧП, ОМОН оттесняет журналистов и прохожих.

— Вот ты снимаешь, а вдруг в машинах взрывчатка, пошел — давай, — говорит прохожему сотрудник ОМОНа.

— Толпу журналистов гонят в другую сторону, людей оттесняют, — говорит очевидец.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









