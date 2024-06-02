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Происшествия эксклюзив Влетел в багажник: мотоцикл столкнулся с Honda на площади Трубникова — видео

Влетел в багажник: мотоцикл столкнулся с Honda на площади Трубникова — видео

34-летнего мотоциклиста забрали с места ДТП на скорой помощи

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Пострадавшему мотоциклисту 34 года

В Железнодорожном районе Новосибирска водитель мотоцикла на высокой скорости врезался в иномарку. Информацией о ДТП с НГС поделился читатель Владимир.

По словам новосибирца, инцидент произошел примерно в 15:20.

— На площади Трубникова мотоциклист влетел в машину, это было примерно в 15:26. Летел и врезался в багажник легковушки. Вроде как мотоциклист живой, — сообщил НГС Владимир.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что авария произошла примерно в 15:20, 34-летний водитель мотоцикла двигался по улице Нарымской в сторону улицы 1905 года. В пути он врезался в автомобиль марки Honda, которым управлял 46-летний мужчина. В аварии пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали, характер травм уточняется.

На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

В середине мая еще один мотоциклист врезался в автомобиль у ТЦ «Ройал Парк». От сильного удара пострадали два человека, а момент аварии попал на видео.

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Новосибирск ГИБДД ДТП Мотоциклисты
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