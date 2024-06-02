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Лето Поднялся дикий ветер: мини-смерч накрыл на пляж в Новосибирске — видео

Поднялся дикий ветер: мини-смерч накрыл на пляж в Новосибирске — видео

Инцидент произошел на Юго-западном жилмассиве

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Атака смерча на отдыхающих продолжалась около 20 секунд

Жительница Новосибирска Анастасия запечатлела на мини-смерч на пляже у котлована на Юго-Западном жилмассиве. По словам сибирячки, его вызвал резкий порыв ветра.

Все произошло примерно в 15:30 в воскресенье, 2 июня.

— Резко поднялся дикий ветер, из ниоткуда, сначала по воде, потом на берегу. У детей разлетелись мягкие игрушки, засыпало покрывало. Я успела схватить вещи и сложить их в рюкзак. Все продолжалось буквально секунд 15–20, — рассказала корреспонденту НГС Анастасия.

Спустя несколько минут песчаный вихрь ушел чуть в сторону от берега котлована, сибирячка успела снять его на видео. Анастасия также пожаловалась, что из-за капризов погоды вещи отдыхающих на пляже у котлована оказались засыпаны песком.

В августе прошлого года над Обским морем в Новосибирске заметили смерч. Редкое для нашего региона природное явление попало на видео.

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