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СрочноВ Новосибирске заметили смерч над Обским морем
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«Теперь я видел всё»: в Новосибирске заметили смерч над Обским морем — видео стихии

Кадры сняли вблизи дамбы ГЭС

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Видео опубликовали в соцсетях

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Вечером 12 августа в Новосибирске заметили смерч, который прошел над Обским водохранилищем. Видео стихии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Смерч в Новосибирске! Теперь я видел всё, — цитирует телеграм-канал своего подписчика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор снял вихрь на камеру, когда проезжал по дамбе ГЭС

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах можно заметить пасмурное небо, в котором виднеется смерч. Автор снял вихрь на камеру, когда проезжал по дамбе ГЭС.

В июне жители Новосибирской области массово пересылали в мессенджерах видео, на котором снят сильный смерч. Кто-то из пользователей подписал его: «Купино. Новосибирская область». Синоптики сообщили, что видео — фейк.

СмерчиНепогодаДамба ГЭСОбское водохранилище
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