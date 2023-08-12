«Теперь я видел всё»: в Новосибирске заметили смерч над Обским морем — видео стихии

Вечером 12 августа в Новосибирске заметили смерч, который прошел над Обским водохранилищем. Видео стихии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Смерч в Новосибирске! Теперь я видел всё, — цитирует телеграм-канал своего подписчика.
На кадрах можно заметить пасмурное небо, в котором виднеется смерч. Автор снял вихрь на камеру, когда проезжал по дамбе ГЭС.
В июне жители Новосибирской области массово пересылали в мессенджерах видео, на котором снят сильный смерч. Кто-то из пользователей подписал его: «Купино. Новосибирская область». Синоптики сообщили, что видео — фейк.