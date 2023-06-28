Новосибирцы пересылают в WhatsApp видео с мощным смерчем якобы в Купино — что говорят синоптики

Новосибирцы массово пересылают сегодня, 28 июня, в мессенджерах видео, на котором снят сильный смерч, сметающий все на своем пути. Кто-то из жителей подписал его: «Купино. Новосибирская область».
Сегодня в регионе, действительно, объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра, но до смерчей дело не доходит.
— В Купино у нас все спокойно. Никаких сообщений штормовых нет оттуда. Так что такие видео — фейк. А смерч — это очень редкое явление, которое возникает только над открытой территорией безлесной, травянистой или полевой территории. Где пыль и нет препятствий для развития вихрей. У нас бывают локальные вихри, но это очень локальное явление. И для смерча нужна обязательно жара, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова.
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