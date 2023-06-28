Опасный град надвигается на Новосибирскую область — что делать дачникам

В Новосибирскую область идет холодный фронт, который вчера, 27 июня, серьезно испортил жизнь жителям Омска. Там выпал огромный град размером с яйцо. Он побил машины и посадки. Новосибирские синоптики предупредили — непогода надвигается и на наш регион.
Почему синоптики ждут град
Холодный фронт, который идет в Новосибирскую область, вытесняя тепло, несет в себе большую опасность.
— Размер градин зависит от высоты кучедождевой облачности. Чем выше — тем интенсивнее будут развиваться восходящие потоки. Эти капельки будут подниматься наверх облака, а там вверху отрицательные значения температур. Если они достигают -55 градусов и ниже, то вероятность выпадения града — 90–95%, поэтому в Новосибирске град возможен, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Холодный фронт начнет заходить в регион уже сегодня, 28 июня. Во второй половине дня ожидается град. В это время объявлено и штормовое предупреждение — при грозах возможен шквалистый ветер в 17–22 м/с.
Что делать дачникам
Для растений страшен даже мелкий град. Такие осадки разбивают нежные листья.
— Любой град страшен, даже самый мелкий. Он в дырочку всё превращает, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Но в первую очередь нужно позаботиться о людях — что все в безопасности. В Омске накануне синоптики зафиксировали град почти в два сантиметра. А жители сообщали, что были осадки и до 3–3,5 сантиметра. Такие градины могут травмировать не только ребенка, но и взрослого.
— Ветер поднялся — сразу загоняем скотину под укрытия, убираем машину подальше от деревьев, весь инвентарь, — перечисляет специалист. — Сначала заботимся о себе, потом об остальном.
Обязательно крепко закройте теплицы. Любая щель превратит ее в воздушный шар.
— Особо ценные культуры накрываем пластиковыми баклажками, пластиковыми ведрами, тазиками, делаем небольшие навесы. Пока есть время и возможность подготовиться. Накрываем не на постоянную основу, а при приближении стихии, — советует агроном.
Даже побитое растение может восстановиться при правильном уходе. Оно способно нарастить листовую массу. Но если переломан ствол, стебель — тогда его нужно убрать.
В Омске огромный град заставлял горожан идти на отчаянные меры — один из сибиряков взобрался на крышу своего автомобиля, чтобы защитить его от повреждений.