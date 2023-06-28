Опасный град надвигается на Новосибирскую область — что делать дачникам

Холодный фронт начнет заходить в регион уже сегодня, 28 июня. Во второй половине дня ожидается град. В это время объявлено и штормовое предупреждение — при грозах возможен шквалистый ветер в 17–22 м/с.

Что делать дачникам

Для растений страшен даже мелкий град. Такие осадки разбивают нежные листья.

— Любой град страшен, даже самый мелкий. Он в дырочку всё превращает, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Но в первую очередь нужно позаботиться о людях — что все в безопасности. В Омске накануне синоптики зафиксировали град почти в два сантиметра. А жители сообщали, что были осадки и до 3–3,5 сантиметра. Такие градины могут травмировать не только ребенка, но и взрослого.