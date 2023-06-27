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Грозы, град и шквалы до 22 м/с: новосибирцев предупредили о возможном отключении света из-за шторма

РЭС перевела персонал в режим повышенной готовности.

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Эта неделя в городе будет с дождями и грозами

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В Новосибирской области ожидается шторм — энергетики предупредили о возможном отключении электроснабжения.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в Новосибирской области сутки 28 июня 2023 года ожидаются местами дожди, сильные дожди, грозы, град. При грозах шквал 17–22 м\с. В связи с погодными условиями возможно нарушение в работе систем электроснабжения из-за повреждений или обрывов линий электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций или деревьев, — предупреждают в РЭС.

Компания перевела оперативный персонал в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, сибиряков ожидают холод, ветер и осадки.

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