Грозы, град и шквалы до 22 м/с: новосибирцев предупредили о возможном отключении света из-за шторма

В Новосибирской области ожидается шторм — энергетики предупредили о возможном отключении электроснабжения.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в Новосибирской области сутки 28 июня 2023 года ожидаются местами дожди, сильные дожди, грозы, град. При грозах шквал 17–22 м\с. В связи с погодными условиями возможно нарушение в работе систем электроснабжения из-за повреждений или обрывов линий электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций или деревьев, — предупреждают в РЭС.
Компания перевела оперативный персонал в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, сибиряков ожидают холод, ветер и осадки.