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Когда в Новосибирске будет +25 градусов, а когда пойдет дождь — прогноз погоды от синоптиков

Горожан ждет холодный фронт

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Завтра, 27 июня, ожидаются порывы ветра до 17 м/с

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В ближайшие дни Новосибирск ждут холод, ветер и осадки — такие данные следуют из прогноза синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.

В ночь на 27 июня преимущественного без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью температура — +11... +13 градусов, днем — +23... +25.

28 июня ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем умеренный дождь, гроза. Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура ночью — +14... +16, днем — +18... +20.

— Мы ждем прохождение холодного фронта, значительные осадки, усиление ветра. Температура несколько понизится по сравнению с предыдущим днем, — рассказали в гидрометцентре.

Ночью 29 июня ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 6–11 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Температура ночью — +11... +13, днем — +19... +21.

Прохладная погода не только портит лето, но и доставляет неприятности дачникам. В мае мы рассказывали, как спасти свой урожай от холода.

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