Когда в Новосибирске будет +25 градусов, а когда пойдет дождь — прогноз погоды от синоптиков

В ближайшие дни Новосибирск ждут холод, ветер и осадки — такие данные следуют из прогноза синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.
В ночь на 27 июня преимущественного без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4–
28 июня ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем умеренный дождь, гроза. Ветер южный 7–
— Мы ждем прохождение холодного фронта, значительные осадки, усиление ветра. Температура несколько понизится по сравнению с предыдущим днем, — рассказали в гидрометцентре.
Ночью 29 июня ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 6–
Прохладная погода не только портит лето, но и доставляет неприятности дачникам. В мае мы рассказывали, как спасти свой урожай от холода.