Отчаянный сибиряк лег на крышу машины, чтобы спасти ее от гигантского града — видео, на котором он усиленно машет руками

В Омске огромный град заставляет горожан идти на отчаянные меры — один из сибиряков взобрался на крышу своего автомобиля, чтобы защитить его от повреждений.
Его действия попали на видео подписчика группы «Омск Live».
— Тут все забегали в центре, начали звонить, чтобы машины прятали, — отметил один из очевидцев града.
Омичи в группе сообщают, что градины разбивают стекла, но среди пострадавших пока нет людей. Синоптики на данный момент зафиксировали размер градин в 19 мм.
Новосибирские синоптики предупредили — такой град может быть и в нашем городе.