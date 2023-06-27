freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 84.66
eur 92.30
Тема дняСибиряк лег на машину, чтобы укрыть ее от града
Все новости
Все новости

Отчаянный сибиряк лег на крышу машины, чтобы спасти ее от гигантского града — видео, на котором он усиленно машет руками

В Омске сегодня непогода разбивает автомобили

1 390

Мужчина не собирался сдаваться и отступать перед напором стихии

Поделиться

В Омске огромный град заставляет горожан идти на отчаянные меры — один из сибиряков взобрался на крышу своего автомобиля, чтобы защитить его от повреждений.

Его действия попали на видео подписчика группы «Омск Live».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Омск Live / vk.com

— Тут все забегали в центре, начали звонить, чтобы машины прятали, — отметил один из очевидцев града.

Омичи в группе сообщают, что градины разбивают стекла, но среди пострадавших пока нет людей. Синоптики на данный момент зафиксировали размер градин в 19 мм.

Новосибирские синоптики предупредили — такой град может быть и в нашем городе.

ГрадГрад в ОмскеНепогодаШторм
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter