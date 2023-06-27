Пугающий град размером с яйцо выпал в Омске — дойдет ли он до Новосибирска? (спойлер — лучше подготовиться)

В Омске выпал огромный град — он бьет машины и людей. Местные жители делятся фото и видео в группе «Омск Live».
— По большей части пострадали машины. Я гуляла и собирала этот град, отправила фотографии подруге. Она уже мне в ответ машину с пробитым лобовом, — написала подписчица группы.
Завтра холодный фронт с Омска дойдет и до Новосибирска. Вероятность града в нашем регионе крайне высока.
— Размер градин зависит от высоты кучедождевой облачности. Чем выше — тем интенсивнее будет развиваться восходящие потоки. Эти капельки будут подниматься наверх облака, а там вверху отрицательные значения температур. Если они достигают -55 градусов и ниже, то вероятность выпадения града 90–95%. По Омску зафиксирован град на данный момент в 19 мм — почти два сантиметра размер, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Сегодня в Новосибирске еще сохраняется теплая часть фронта.
— Сейчас попадаем в перерыв. Утром завтра ждем более интенсивные осадки, а днем во второй половине будет разворачиваться этот холодный фронт с Омска, и мы ждем град. К нам вот это с Омска постепенно сменится, — предупредили синоптики.
В Новосибирской области ожидается шторм — энергетики предупредили о возможном отключении электроснабжения.