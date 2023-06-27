Пугающий град размером с яйцо выпал в Омске — дойдет ли он до Новосибирска? (спойлер — лучше подготовиться)

В Омске выпал огромный град — он бьет машины и людей. Местные жители делятся фото и видео в группе «Омск Live».

— По большей части пострадали машины. Я гуляла и собирала этот град, отправила фотографии подруге. Она уже мне в ответ машину с пробитым лобовом, — написала подписчица группы.