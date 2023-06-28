Молнии над городом и шквалистый ветер: шторм пришел в Новосибирск — когда он прекратится

В Новосибирск пришла гроза — темная туча прошла над Дзержинским районом, а в центре города жители заметили молнии.
Штормовое предупреждение на 28 июня вчера разослало МЧС. Со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщалось, что в регионе ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер
— Погоду определяет циклон, который сейчас находится в районе Барабинска, и фронты, и вся конвекция смещается с юго-запада на северо-восток. Проходят фронтальные разделы, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова. — Когда циклон отойдет завтра и окажется в районе Колпашево в Томской области — погода немного улучшится. Будет меньше осадков и ветра.
Град размером в 2 мм сейчас был зафиксирован в Коченево.
Что делать дачникам при угрозе града, объяснила агроном.
Вчера холодный фронт серьезно испортил жизнь жителям Омска. Там выпал огромный град размером с яйцо.