В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, от жары умерла кошка

На борту самолета авиакомпании Utair умерла кошка. Рейс UT783 следовал из аэропорта Внуково в Анталью. В салоне находилась московская семья с ребенком и кошкой Марусей. По словам пассажиров, в самолете было жарко, кошка во время полета находилась под сиденьем.
— Перелет кошки был полностью оформлен, справки все есть, всё по регламенту. Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно вглубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу, — поделилась хозяйка Маруси с каналом «Осторожно, Москва».
— Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировали, им было всё равно. Из-за жары в салоне и у ребенка повысилась температура, — рассказала хозяйка.
После перелета кошку забрали работники аэропорта. Отмечается, что семья обратилась с жалобой в Utair.
Ранее мы писали о коте Твиксе, которого выкинули из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кота искали тысячи людей в Кирове.
После пропажи хозяин животного Эдгар рассказал, что вместе с женой и ребенком переезжал из Башкирии в город Тихвин (Ленинградская область). Твикса с собой взять не получилось — он поехал позже, с отчимом Эдгара. По словам парня, проводница сказала, что кот выбежал сам.
20 января питомца нашли мертвым. Позже в РЖД сообщили, что проводницу отстранили от работы, и пообещали изменить правила перевозки животных.