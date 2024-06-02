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Животные В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, от жары умерла кошка

В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, от жары умерла кошка

Достать из переноски ее не разрешили

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Во время посадки кошке стало не хватать воздуха

На борту самолета авиакомпании Utair умерла кошка. Рейс UT783 следовал из аэропорта Внуково в Анталью. В салоне находилась московская семья с ребенком и кошкой Марусей. По словам пассажиров, в самолете было жарко, кошка во время полета находилась под сиденьем.

— Перелет кошки был полностью оформлен, справки все есть, всё по регламенту. Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно вглубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу, — поделилась хозяйка Маруси с каналом «Осторожно, Москва».

— Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировали, им было всё равно. Из-за жары в салоне и у ребенка повысилась температура, — рассказала хозяйка.

После перелета кошку забрали работники аэропорта. Отмечается, что семья обратилась с жалобой в Utair.

Ранее мы писали о коте Твиксе, которого выкинули из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кота искали тысячи людей в Кирове.

После пропажи хозяин животного Эдгар рассказал, что вместе с женой и ребенком переезжал из Башкирии в город Тихвин (Ленинградская область). Твикса с собой взять не получилось — он поехал позже, с отчимом Эдгара. По словам парня, проводница сказала, что кот выбежал сам.

20 января питомца нашли мертвым. Позже в РЖД сообщили, что проводницу отстранили от работы, и пообещали изменить правила перевозки животных.

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Кошка Кот Самолет Стюардесса Смерть
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