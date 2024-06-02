Как сирота из России спустя 20 лет нашел брата и сестер в Испании. Тест ДНК подтвердил родство

Братья и сёстры, выросшие в России и в Испании, встретились в Москве Источник: Руслан Христу / Vk.com











Редакция 74.RU рассказывает историю сироты из России Руслана Христу. Парень спустя 20 лет нашел брата и сестер в Испании.

— Мне было четыре года, когда оставили за старшего, — вспоминает Руслан. — Стоял февраль, холодно. Приходилось всех как-то кормить, а самому маленькому, Саше, было месяцев шесть. Ему, помню, в баночку снег насыпали, потом он таял, и этой водой его поили. Крупы какие-то лежали, мы их ели прям сухими, ничего не варили.

Сирота из Челябинской области Руслан Христу спустя 20 лет нашел братьев и сестер. Много лет назад его и еще четверых малышей нашли в заброшенном доме одних, раздетых и истощенных. Всех забрали в детский дом, а потом… раздали по семьям, причем троих детей увезли в Испанию. Недавно родственники воссоединилась.



Как оказалась, в семье Христу было изначально не пять, а восемь детей. Мать скиталась с ними одна, после того как на глазах у детей убили ее супруга. Старший сын уехал жить к деду, еще двоих мать забрала с собой на заработки, а младших бросила одних в доме. Впрочем, тех двух она позже тоже бросила, но уже в Нижнем Тагиле.



Руслан, на которого мать оставила заботы о трех младших сестренках и маленьком брате, вырос в детском доме. Он помнит, как в один день незнакомые люди забрали сразу троих малышей.



Алена

Мария Алисия Франсез Джулиан из Барселоны вспоминает, как удочерила в 2006 году четырехлетнюю Алену.

— У меня была дочь, я хотела еще детей. Мы с мужем подумали, что лучше найти ребенка, который нуждается в семье, — поделилась она.



Малыша решили взять из России.



— Мы считаем, что в России похожие культура и темперамент, — объяснила Мария Алисия Франсез Джулиан.

Алена выросла в любящей семье в Испании, но была безумно рада встретить родных в России Источник: Руслан Христу / Vk.com











По словам испанки, поиском ребенка и оформлением документов занималось агентство. Знакомиться с дочерью они с мужем прилетели в Челябинск вместе с двумя другими семейными парами. Детей забирали из одного детского дома.



— Нам сказали, что они нашли ее [Алену] вместе с другими маленькими детьми в доме, где не было взрослых, дети были одни. Стояла зима, холодно, они болели, и соседи вызвали полицию, — вспомнила Мария Алисия Франсез Джулиан. — Детей отвезли в больницу, оттуда они попали в детский дом. Нам сказали, что дети не были родственниками.



Саша и Оксана

По словам другой мамы из Испании, Марии дель Мар Вердагер Фелип, у всех троих усыновленных малышей день рождения по документам был 1 января.



— Потому что они не знали даты рождения настоящей, — объяснила она.

Саша был самым младшим в семье и не помнит ужаса холодного дома Источник: Руслан Христу / Vk.com











Мария дель Мар Вердагер Фелип с супругом забрали в Испанию двухлетнего Сашу, еще одна пара взяла в семью третью девочку — Оксану. Женщины говорят, что за две поездки в Россию семьи сдружились и продолжили общаться, соответственно, дружили между собой и дети. От них никогда не скрывали, что они родились в России, но со временем ребята забыли родной язык, остались лишь отрывки воспоминаний.



Маша, Тамара и Николай

Еще одну сестренку, близняшку Руслана, усыновила семья из России. Так что все дети жили порознь. Когда Руслан подрос, его нашли старший брат Николай и сестра Тамара. Затем отыскали Машу, выросшую в русской семье. Про остальных узнали лишь через несколько лет после выпуска из детского дома. Руслан вспоминает, как на выпускном ему подарили «Книгу жизни», где были фотографии младших брата и сестер, а еще письма из Испании — приемные родители писали воспитателям и присылали фото подрастающих малышей.

Мария росла в России, Руслан уверен, что они двойняшки Источник: Руслан Христу / Vk.com











Собрать всех братьев и сестер помогли программы «Жди меня» и «ДНК». Обратиться туда предложила девушка Руслана. Ей не давал покоя тот факт, что любимый человек ничего не знает о родных. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи. Первой написали Алене.



— Мы Алене написали в соцсетях, и она только месяца через два-три ответила, — рассказал Руслан. — А потом, видимо, сообщила другим ребятам — Оксане, Саше. Рассказала о том, что они между собой могут быть родственниками. Их забрали семьи, которые дружат, но приемные родители не знали, что они братья и сёстры.



ДНК

Проверить, действительно ли выросшие в Испании дети из России — родственники Руслана Христу, взялись авторы программы «ДНК» на НТВ.

В первой серии женщины из Испании рассказали, как усыновили детей из России Источник: «ДНК»: «Русская семья для испанцев?» | Выпуск от 20 мая 2024 года / Rutube.ru

Первый генетический тест провели между Аленой и предполагаемыми братьями и сестрой из России.



— С одной стороны, родные братья, граждане России, Руслан Христу, Николай Христу и Тамара Петриченко-Христу. С другой — их предполагаемая младшая сестра, гражданка Испании, Алена-Ирэн Гонсалез Франсез. Вероятность того, что все вы — дети одной матери и родные по крови братья и сёстры, составляет 99,9%, — сообщила эксперт по судебной медицине Юлия Сиверцова.

Во втором выпуске программы испанские семьи встретились с предполагаемыми родственниками из России Источник: «ДНК»: «Русская семья для испанцев?» | Выпуск от 20 мая 2024 года / Rutube.ru

Второй тест на родство между русскими братьями и сестрой и Александром с Аленой тоже показал вероятность 99,9%. Когда участники программы услышали результаты, они соскочили с мест и бросились обниматься.

— У меня была пустота, мне нужно было ее заполнить, наконец-то я это сделала, — призналась Алена. — Я подумала в какой-то момент, что умру и не узнаю, есть ли у меня еще родственники. И всё это произошло наконец-то!



— Я переполнен эмоциями! Я так рад, так счастлив, что у меня такая большая семья и я ее обрел, — поделился Александр.

В третьей части программы ведущие озвучили результаты теста ДНК Источник: «ДНК»: «Русская семья для испанцев?» | Выпуск от 20 мая 2024 года / Rutube.ru

На программу не прилетела из Испании еще одна предполагаемая сестра Руслана — Оксана.

— Мы рассказывали ей о нашем путешествии, присылали фотографии отсюда, — рассказала Алена. — Я надеюсь, мы встретимся все вместе.

