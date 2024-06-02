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Развлечения «Комок изо рта вылетел»: певец Шура рассказал, как Маша Распутина спасла ему жизнь своей грудью

«Комок изо рта вылетел»: певец Шура рассказал, как Маша Распутина спасла ему жизнь своей грудью

Инцидент произошел в начале девяностых годов

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ЧП с конфетти произошло во время вручения цветов Маше Распутиной

Новосибирский певец Шура рассказал, как популярная певица Маша Распутина спасла его своей грудью. В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ исполнитель рассказал, что все произошло на праздновании дня рождения исполнительницы.

Шура поделился, что вышел на сцену во время торжества, чтобы вручить Маше Распутиной букет цветов. Но ему в лицо выстрелили хлопушкой с конфетти. Певец почувствовал себя плохо, это заметила именинница, которая быстро отреагировала, чем спасла ему жизнь.

«Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылетел. Это очень страшно», — вспомнил Шура.

По словам исполнителя, все произошло в одном из столичных казино в начале девяностых годов.

На прошлой неделе певец Шура раскрыл, какие подарки он получает от поклонников. Артист Шура, в жизни Александр Медведев, артист из Новосибирска. Ранее он рассказал НГС о том, как певец жил в родном городе в 90-х.

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Новосибирск Шура Маша Распутина
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