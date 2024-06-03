Звезды «Интернов» и «Беспринципных»: десятки знаменитостей собрались в Чите. Рассказываем зачем

2 июня в Чите состоялась торжественная церемония закрытия XI Забайкальского международного кинофестиваля. На мероприятии объявили победителей в номинациях разных конкурсных программ и обладателей специальных призов.
Церемония собрала на одной площадке десятки звезд. Среди них: актеры театра и кино Виктория Тарасова, Андрей Чернышов, Александр Балуев, Ольга Кабо, Владимир Стеклов, Ольга Тумайкина, Ирина Медведева, Андрей Кайков, Глеб Матвейчук и Илья Глинников.
В основной программе награды вручили в следующих номинациях:
Лучший фильм — фильм «Ахиллес», режиссер Фархад Деларам, Франция-Германия-Иран.
Лучший режиссер — Николай Корякин, фильм «Тимир» Россия.
Лучший сценарий — Хлоя Робишо, фильм «Счастливые дни», режиссер Хлоя Робишо», Канада.
Лучший актер — Вячеслав Гардер, фильм «Анжелюс», режиссер Эдуард Жолнин, Россия.
Лучшая актриса — Мария Родригес Сото, фильм «Мамочка», режиссер Лилиана Торрес, Испания.
Среди короткометражных фильмов награды распределили так:
Лучший сценарий игрового короткометражного фильма — Дарья Анциферова, сценарий: «Ты смеешься? Главная боль провинциального юмора».
Специальный приз конкурса сценариев «За психологизм и тонкий драматический конфликт» — Татьяна Родимова, Софья Косажевская, сценарий «Скромный поминальный обед».
Лучший короткометражный игровой фильм и лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае — «Катастрофа поселенского масштаба», режиссер Сергей Шемякин.
Приз за лучший короткометражный документальный фильм — «Сказки Айлин», режиссер Асель Умаралиева.
Приз за лучший семейный короткометражный фильм — «Ой, то не вечер…», режиссер Юлиана Гримута.
Награды специальных призов губернатора Забайкальского края получили:
«За развитие Забайкальского международного кинофестиваля» — Юрий Беляев;
«За яркий дебют на Забайкальском международном кинофестивале» — Александр Балуев;
«За преданность русскому кинематографу» — Владимир Стеклов.