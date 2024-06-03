НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

штиль.

 748мм 73%
Подробнее
0 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

ТЕМА ДНЯ

До +25 с дождями — прогноз погоды на июнь

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Новосибирский Фантомас
Лето с пользой
Старинное кладбище в Куйбышеве
Необычные дома Новосибирска
Подборка автохамов
Как не пропустить отпуск
Сибирячка — о жизни в Испании
НГС в Telegram
Культура Звезды «Интернов» и «Беспринципных»: десятки знаменитостей собрались в Чите. Рассказываем зачем

Звезды «Интернов» и «Беспринципных»: десятки знаменитостей собрались в Чите. Рассказываем зачем

Актеры и певцы прошлись по ковровой дорожке

115
Написать комментарий
Актер Илья Глинников прошелся по дорожке с директором ЗМКФ Лилией Савиной

2 июня в Чите состоялась торжественная церемония закрытия XI Забайкальского международного кинофестиваля. На мероприятии объявили победителей в номинациях разных конкурсных программ и обладателей специальных призов.

Церемония собрала на одной площадке десятки звезд. Среди них: актеры театра и кино Виктория Тарасова, Андрей Чернышов, Александр Балуев, Ольга Кабо, Владимир Стеклов, Ольга Тумайкина, Ирина Медведева, Андрей Кайков, Глеб Матвейчук и Илья Глинников.

На фото — повзрослевший актер из «Интернов» Илья Глинников. Узнаете?
Церемонию вели Александр Яцко и Анастасия Макеева

В основной программе награды вручили в следующих номинациях:

  • Лучший фильм — фильм «Ахиллес», режиссер Фархад Деларам, Франция-Германия-Иран.

  • Лучший режиссер — Николай Корякин, фильм «Тимир» Россия.

  • Лучший сценарий — Хлоя Робишо, фильм «Счастливые дни», режиссер Хлоя Робишо», Канада.

  • Лучший актер — Вячеслав Гардер, фильм «Анжелюс», режиссер Эдуард Жолнин, Россия.

  • Лучшая актриса — Мария Родригес Сото, фильм «Мамочка», режиссер Лилиана Торрес, Испания.

По дорожке прошелся и Виктор Шкулев — представитель оргкомитета ЗМКФ, рядом с ним — актер Александр Балуев
На церемонию пришел и Владимир Стеклов
А это Андрей Кайков, известный многим по сериалу «6 кадров»

Среди короткометражных фильмов награды распределили так:

  • Лучший сценарий игрового короткометражного фильма — Дарья Анциферова, сценарий: «Ты смеешься? Главная боль провинциального юмора».

  • Специальный приз конкурса сценариев «За психологизм и тонкий драматический конфликт» — Татьяна Родимова, Софья Косажевская, сценарий «Скромный поминальный обед».

  • Лучший короткометражный игровой фильм и лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае — «Катастрофа поселенского масштаба», режиссер Сергей Шемякин.

  • Приз за лучший короткометражный документальный фильм — «Сказки Айлин», режиссер Асель Умаралиева.

  • Приз за лучший семейный короткометражный фильм — «Ой, то не вечер…», режиссер Юлиана Гримута.

Ольга Тумайкина пришла в черном
На фото актриса Татьяна Абрамова с мужем актером Юрием Беляевым
На сцену вышел и губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Награды специальных призов губернатора Забайкальского края получили:

  • «За развитие Забайкальского международного кинофестиваля» — Юрий Беляев;

  • «За яркий дебют на Забайкальском международном кинофестивале» — Александр Балуев;

  • «За преданность русскому кинематографу» — Владимир Стеклов.

ПО ТЕМЕ
Кинофестиваль Фестиваль Актеры Певцы Награды Забайкалье
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Успех,  35

Андрей,  56

Ник,  41

Мила,  36

Андрей,  31

Никита,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление