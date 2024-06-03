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Где отключат горячую воду 3 июня

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Мой дом подробности Новый этап отключения: какие улицы Новосибирска останутся без горячей воды

Новый этап отключения: какие улицы Новосибирска останутся без горячей воды

С 3 по 16 июня воды не будет на 11 улицах в Калининском районе

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Испытания будут проводить до 16 июня

В Новосибирске начался очередной этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключили на улицах в Калининском районе города. Об этом сообщили на сайте Сибирской генерирующей компании.

3 июня в городе начали испытания от ТЭЦ-4. До 16 июня горячей воды не будет в Калининском районе в микрорайонах «Снегири» и «Родники».

Под отключения попадают улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь и Рассветная в микрорайоне «Снегири». Также под отключения попадают улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова в микрорайоне «Родники».

Ранее НГС писал о том, что из-за холодов новосибирцы просили не отключать горячую воду в городе. В СГК сообщили, почему это невозможно.

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