Драки, театр, борьба с раком. История жизни кумира миллионов Александра Абдулова

Кумир миллионов актер Александр Абдулов умер на 55-м году жизни. Прожил он ее ярко — родившись в Тобольске, в пять лет впервые вышел на сцену в Фергане, где его отец основал русский театр, отлынивал от звания пионера. После школы попытался поступить в актерское училище, но несмотря на хорошие рекомендации, так и не смог это сделать.

