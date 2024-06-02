Драки, театр, борьба с раком. История жизни кумира миллионов Александра Абдулова

Кумир миллионов актер Александр Абдулов умер на 55-м году жизни. Прожил он ее ярко — родившись в Тобольске, в пять лет впервые вышел на сцену в Фергане, где его отец основал русский театр, отлынивал от звания пионера. После школы попытался поступить в актерское училище, но несмотря на хорошие рекомендации, так и не смог это сделать.
Получилось со второго раза, в ГИТИС. Пока учился — постоянно дрался, имел приводы в милицию. По ночам разгружал вагоны, днем ходил на «Мосфильм» и искал себе роль. Брался за любые работы. В 1974 году получил большую роль в театре «Ленком», которому отдаст десятки лет своей жизни. В кино его талант также заметили режиссеры и начали приглашать на главные роли.
Веселый и жизнерадостный Абдулов дважды был женат. С первой женой Ириной Алферовой играл вместе на сцене «Ленкома» и в фильмах. Во втором браке у него родилась дочь Евгения. Правда, в осознанном возрасте своего отца она не увидела. Через полгода после ее рождения Абдулов умер от рака легких.
В видео чуть выше смотрите историю пути знаменитого актера, влюбившего в себя миллионы телезрителей по всему Советскому Союзу.