Солнце, плывущее в облаках: новосибирский астрофотограф снял яркую звезду — завораживающее видео

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Солнце, плывущее в облаках. Кадрами он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Яркую звезду астрофотографу удалось поймать 31 мая, облака пытались скрыть Солнце, но видео все равно получилось. Поляков поделился, что снимал на мобильный комплект оборудования. Несколько дней назад специалист заметил, что на Солнце появился активный регион, в прошлый раз он вызвал майские вспышки и северное сияние.
— Я ждал, я надеялся и вот он снова с нами, естественно регион уже отметился несколькими Х-классами! Если тенденция сохранится, ждем продолжение сияний в ближайшее время, — написал астрофотограф.
Алексей Поляков также снимал полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Сначала сияние было слабым, но к половине третьего ночи усилилось.