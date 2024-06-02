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Наука Солнце, плывущее в облаках: новосибирский астрофотограф снял яркую звезду — завораживающее видео

Солнце, плывущее в облаках: новосибирский астрофотограф снял яркую звезду — завораживающее видео

Кадрами специалист поделился в своих социальных сетях

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7 комментариев
Звезду астрофотограф снимал на мобильный комплект оборудования

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Солнце, плывущее в облаках. Кадрами он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Яркую звезду астрофотографу удалось поймать 31 мая, облака пытались скрыть Солнце, но видео все равно получилось. Поляков поделился, что снимал на мобильный комплект оборудования. Несколько дней назад специалист заметил, что на Солнце появился активный регион, в прошлый раз он вызвал майские вспышки и северное сияние.

— Я ждал, я надеялся и вот он снова с нами, естественно регион уже отметился несколькими Х-классами! Если тенденция сохранится, ждем продолжение сияний в ближайшее время, — написал астрофотограф.

Посмотрите завораживающие кадры

Алексей Поляков также снимал полярное сияние в небе над Новосибирской областью. Сначала сияние было слабым, но к половине третьего ночи усилилось.

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Алексей Поляков Астрофотограф Солнце Звезда Небо
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