Шанс встретить любовь и уехать в путешествие: чего ждать в июне — прогноз новосибирского астролога

Астролог рассказала какие процессы будут происходить в июне Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Начало июня, считают астрологи, — отличное время для общения, знакомств, путешествий и обучения, а середина месяца станет одним из самых романтических периодов, например, есть шанс встретить свою любовь. Подробнее о том, чего ждать в ближайшее время, рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».



Специалист объясняет, что 3 июня Меркурий перейдет в Близнецы, именно это время подходит для общения и знакомств. Будет проще идти на контакт и получится быстрее договориться друг с другом. Через три дня произойдет новолуние в Близнецах, это означает, что месяц будет пропитан поездками, обучениями и экзаменами.

9 июня Марс перейдет в знак Тельцов, все будут медленно и спокойно идти к своим целям, не упуская важных деталей.

17 июня Венера окажется в Раке, специалист говорит, что это время романтики, чувственности, желания близости и заботы. Появится шанс встретить свою любовь, или помириться со второй половинкой, если вы были в ссоре. В этот же день Марс перейдет в знак Рака, а значит усилится чувствительность к словам и информации, многие будут обижаться на чужие высказывания, окажутся настороженными и недоверчивыми.

В конце месяца, 29 июня, Сатурн в знаке Рыб станет ретроградным, Анастасия Першина пишет, что подобное явление затормозит дела, могут случиться серьезные кризисы, но у всех будет возможность что-то исправить или перестроить. В это же время получится закончить незавершенные процессы, речь идет о серьезных проектах, а не о повседневных делах, прогноз больше относится к тем, кто занимает руководящие должности.

— И не забываем, что Юпитер идет по знаку близнецов — неплохой период для посещения разных мест, которые вы давно хотели посетить, но все откладывали, — рассказывает Анастасия Першина.

Недавно астролог объяснила, каким будет лето для всех знаков зодиака. Одним придется раздавать долги, а другим ждать сюрпризов.