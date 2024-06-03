Убийца с соседней улицы. Как живут родные жертв после освобождения виновных — о жестоких преступлениях и страхе встречи

Мы собрали три истории о том, как возвращение бывших преступников восприняли близкие жертвы, а также попросили экспертов высказаться об этом Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











За убийство человека в российском законодательстве предусмотрены санкции вплоть до пожизненного заключения. Но такие приговоры редки, на деле же обвиняемому назначают, как правило, 6–15 лет лишения свободы, а за убийства, сопряженные с другими преступлениями или совершенные с особой жестокостью, — двадцатилетние сроки. И кстати, суровость наказания не лишает осужденных права выйти условно-досрочно. Бывшие убийцы, отсидев положенное, возвращаются домой и пытаются начать жить заново. В то же время у родных погибшего от их рук человека жизнь порой словно ставится на паузу. Каково это — потерять любимую жену, ребенка или родителей, а потом узнать, что человек, отнявший самое дорогое, живет буквально на соседней улице? Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с родными и знакомыми семей, где произошли жестокие убийства, а виновные вышли на свободу.



«О своих детях переживает, а дети Иры как?»

34-летняя Ирина Синельникова была убита Станиславом Белоусовым и Дмитрием Фурсовым в начале 2019 года. Двое мужчин выбрали сибирячку в качестве жертвы фактически случайно: с конца 2018 года они подыскивали на сайтах объявлений подходящее авто, владелец их интересовал в меньшей степени — с ним они изначально планировали расправиться. Ирину выбрали из-за «Пежо», которое женщина выставила на продажу. Чтобы показать машину потенциальным покупателям, 11 января она ненадолго выбежала из дома, где спали двое ее детей. С тех пор маму они не видели.



Несмотря на январские морозы, женщину вышло искать беспрецедентное количество новосибирских волонтеров. Ее тело спустя два дня нашли в соседнем регионе. «Пежо» к тому моменту продали — добычей преступников стали 155 тысяч рублей.

Дело об убийстве Ирины Синельниковой дошло до суда к 2021 году. В ходе процесса стали известны подробности: мужчины попросили Ирину сесть на переднее сиденье, после чего сидящий сзади Станислав Белоусов накинул ей на шею удавку, а Дмитрий Фурсов стал избивать женщину электрошокером и кулаками. Потерявшую сознание жертву они положили в багажник и отвезли в Кемеровскую область, к горнолыжному курорту «Танай». Ирина пришла в сознание. Как говорится в приговоре, убийцы задушили ее с третьей попытки. В суде мужчины пытались приуменьшить свою роль в убийстве, например, Фурсов утверждал, что Ирину не душил, а только делал вид. Он также менял свои показания и говорил, что не принимал никакого участия в убийстве. Решением Кемеровского областного суда Дмитрий Фурсов получил больший срок, чем его подельник — 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Станиславу Белоусову назначили 18 лет.



В 2023 году одного из осужденных знакомые семьи Синельниковых встретили в магазине. Позже выяснилось, что в 2022 году Фурсов и Белоусов подписали контракты в колонии и, повоевав полгода в составе ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, вернулись домой — в 100-тысячный Бердск, где также живет семья Ирины. Вдовец Константин Синельников, который в момент продажи Ириной машины был в командировке, рассказывал НГС, что о возвращении бывших осужденных его предупредил знакомый из полиции. По его данным, один из мужчин лишился ноги.

Коллаж, который распространяли родственники семьи осенью прошлого года Источник: Светлана Пушкарева/ vk.com











— Я думал, что они побоятся, не пойдут, но потом, соответственно, узнал, что они уже даже сходили и получили ранения. И выплату. Сын маленький был на то время (на момент убийства мамы), он, по-моему, даже ничего не понял. Старшую я взял на похороны, она просто плакала, смотрела на нее. Это всё, что я помню, — говорил Константин.



Он признавался, что по-прежнему испытывает чувство вины и хотел бы вернуть время назад.



— Я думаю, что я пройду мимо и даже не узнаю их. А если бы узнал, просто посмотрел бы им в глаза, — признавался Константин осенью прошлого года, когда стало известно о появлении Фурсова и Белоусова в Бердске.



От семейного бизнеса по покупке и перепродаже машин Константину пришлось отказаться. Теперь он не ездит в командировки, работает в Бердске и проводит больше времени с детьми. Мать Ирины умерла вскоре после нее самой — сказались переживания.



Как рассказала НГС Светлана, сноха Ирины, недавно дети Ирины и Константина успешно закончили учебный год. О том, что случилось с их мамой, они в курсе — рассказали «добрые люди».



— Да и от них ничего не скроешь. Старшая уже большая, сама всё знает. И знаете, есть такие люди, добрые в кавычках, которые всё рассказывают. Для чего? Нам, взрослым, и так тяжело всё это переживать, мне во «ВКонтакте» каждый, кому не лень, пишет, а я всё принимаю близко к сердцу. У меня у самой есть дети, и я стараюсь огородить их. Они не знают, по какой причине Ира умерла, а я не хочу, чтобы дети в таком маленьком возрасте знали, какой мир жестокий, — говорит Светлана.

Бывшие преступники вернулись домой и поселились недалеко от дома семьи Синельниковых Источник: Кристина Кушнирук / 2ГИС











Ни ее семья, ни семья Константина ни разу не сталкивалась с убийцами Ирины, хотя в городских пабликах появлялись новости о том, что профиль Станислава Белоусова видели в одном из приложений такси. Как писала Lenta.ru, в сервисе тогда говорили, что не располагают данными о его судимости, и добавляли, что мужчина работает на доставке.



— Мне не страшно их встретить. Я бы, если бы встретила, расцарапала всё лицо. Но страшно за себя, что они могут дать сдачи, а так я бы нашла, что сказать. Но, насколько я знаю от знакомых, один уже уехал из города, Белоусов. Побоялся за своих детей, — добавляет Светлана.



За двух своих маленьких детей Станислав Белоусов переживал еще во время судебного процесса, из-за чего даже просил закрыть заседание и удалить журналистов. Его адвокат, как писал Бердск.Онлайн, говорил, что огласка может «нанести вред» ему самому и детям. Заседания, впрочем, закрывать не стали.



— Взял жену и детей и уехал с ними. Он о своих детях переживает, а дети Иры как? — задается вопросом она. — Мне так охота спросить: когда он это совершал, он не боялся за ее детей, что они останутся без матери? Извините, просто… наболевшее.



Как устроена система информирования пострадавших

В 2014 году в России заговорили о необходимости внедрения процедуры, которая позволит держать потерпевшего в курсе перемен в судьбе преступника. Например, в случае смены колонии, условно-досрочного освобождения или окончательного освобождения. Спустя год изменения в законы приняли.



— Сейчас по закону должны уведомлять потерпевших о подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении и выяснять их позицию по этому поводу. Вот так люди могут узнать, что осужденный собирается на свободу. Но может сложиться такая ситуация, что это уведомление поступит к пострадавшим не по телефону, не оперативно, а почтой. Допустим, они в отделение связи по каким-то причинам не придут и не получат это уведомление, и не смогут высказать свою позицию. Такое тоже может быть, — объясняет адвокат, член Совета АП города Москвы, бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов.

По его словам, эти изменения в уголовно-процессуальном кодексе были приняты в интересах пострадавшей стороны:



— Считается так, что потерпевшие, конечно, должны знать, что то лицо, которое причинило им ущерб, принимает решение выйти условно-досрочно. И они имеют право высказать по этому поводу свое отношение, и это отношение должно учитываться.



Для того чтобы быть в курсе изменений в жизни преступника, пострадавшая сторона еще в рамках судебного процесса должна написать ходатайство. В нем нужно указать, что потерпевшие желают получать уведомления обо всех изменениях положения подсудимого. После чего ГУФСИН обязана вести информирование.

О своем желании знать, что осужденный будет подавать на УДО, родственники пострадавших должны заявить в ходе судебного следствия Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Однако, как объяснила сотрудница одной из новосибирских колоний, попросившая об анонимности, по ее опыту уведомлениями в ГУФСИН фактически не занимаются.



— Их там две тысячи заключенных, из-за каждого должны родственников информировать? Ну я не замечала такого. Когда уже осужденный, у него могут суды идти постоянно: он может на УДО подавать, он может подать на 80-ю статью (ст. 80 УК РФ — Замена наказания более мягким видом) или на поселок (наказание в виде колонии-поселения. — Прим. ред.), или на УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр. — Прим. ред.) — хоть куда. Родственников пострадавших никто в зону не будет пускать на заседание. Это приезжает судья в колонию, приезжает адвокат, и всё исключительно в зоне проводится. Ну вот так выходит, что у родственников фактически нет возможности как-то узнать, что что-то может поменяться у преступника. Может, только если как-то отслеживать иначе, — добавила она.



«Лучше бы его вообще не было здесь»

В сентябре 2023 года в поселок Чистоозерное Новосибирской области, отсидев свой срок, приехал 52-летний Александр Кужилов. 20 лет назад во время визита к родственникам в село Журавка (в 10 километрах от Чистоозерного) он изнасиловал и убил 8-летнюю Веру (имя изменено). Тело девочки в заброшенном здании школы нашел ее отец, самого убийцу задержали на следующий день. Весной 2004 года ему вынесли приговор — 20 лет лишения свободы, причем первые несколько лет он провел в колонии особого режима.



Возвращение бывшего преступника первые дни оставалось незамеченным для жителей пятитысячного поселка. А 2 октября в одном из местных пабликов появился пост об Александре Кужилове с небольшой фотографией, взятой из его личного дела. Пост начали активно распространять, в комментариях вспоминали подробности жестокого изнасилования и убийства Веры, готовились обращаться к Бастрыкину и даже собирали подписи под петицией, в которой требовали поместить бывшего насильника принудительно в психиатрическую больницу.



— Поверьте, на зоне он прочувствовал многое. Его привязывали за ноги и насиловали заключённые, но тем не менее эта сука продолжает жить. Я нисколько не пытаюсь его оправдать или как-то защитить, просто поймите, что даже у этого *** (опустившегося человека) такие же права, как и у обычного человека. И тех людей, которые хотят его порешать, никто не оправдает. Просто жаль тех, кто может загреметь по вине этой гниды, — писал в сообществе «Подслушано в Чистоозерном районе» аноним, который, по его словам, «хорошо знает эту тему».

Александр Кужилов вернулся в Чистоозерное спустя 20 лет — эти годы он провел в колонии Источник: sh@rk / yandex.ru/maps











Вероятно, чтобы успокоить чистоозерцев, журналисты Рен-ТВ сняли видеосюжет, в котором показали, как Александра Кужилова навещает участковый (за ним был установлен административный надзор). В видео лысоватый мужчина с тремором опасливо смотрит в камеру и выслушивает напоминания от участкового о том, что ему запрещено покидать пределы района и выходить из дома после 22 часов.



Спустя девять месяцев после этих событий ажиотаж вокруг возвращения бывшего преступника в поселок заметно спал.



— Когда пришёл, освободился, конечно же, среди всех родителей, и Чистоозерки, и Журавки, начались разговоры, что он может вернуться к прежнему. Потом как-то подуспокоились, привыкли, наблюдали за ним, ходили. Потом увидели, что он посещает больницу и там вроде подглядывает за женщинами... Доходило до того, что он даже полицию вызывал, боялся, что с ним что-то сделают, — описывают обстановку в районе в Журавинском сельсовете. — С мамой он своей живет в Чистоозерном, ну, мать есть мать... Сюда он не приезжал, ему запрещено. А родственники, у которых он тогда был, когда девочку убил, уже уехали давно из Журавки в Германию. Никого у него здесь нет.



Как рассказывает жительница Чистоозерного Анжела (имя изменено), которая осенью прошлого года подписывала петиции и состояла в нескольких чатах, где отслеживали перемещения Кужилова, в поселке сейчас стало спокойнее по вполне определенной причине.

Александра Кужилова посещает участковый Источник: ren.tv/news











— Кужилов находится в психиатрической больнице в данный момент, поэтому всё так [стихло]. Месяц точно он там, может быть, чуть больше. Все жители Чистоозерного возмущены были его возвращением, так как у него где-то там прописан был диагноз «педофилия», а он отсидел 20 лет за изнасилование девочки. Поэтому пересмотрели, наверное, ограничения, — рассуждает женщина.



По ее словам, осенью родители объединялись и встречали своих детей из школы, поскольку в случае с Верой Кужилов подкараулил ее днем, когда она возвращалась с уроков:



— Не знаю, что с ним делать... Я вам скажу, что такой, наверное, должен содержаться в психушке, потому что такие люди не справляются. Откуда мы знаем, что у него в голове? Было бы, конечно, лучше, если бы его вообще не было здесь. Но он свое отсидел, чист перед законом, а нам что делать?



Действительно ли Александр Кужилов сейчас находится в психиатрической больнице, участковый Владимир Гришин — тот самый, что в видеосюжете навещал преступника — подтвердить не смог. Он посоветовал обратиться к начальству, но добавил, что в поселке сейчас «всё спокойно».



Семья погибшей Веры распалась: отец, как объяснили в сельсовете, уехал в другое село, мать живет в Журавке. Как рассказала знакомая семьи, попросившая не называть ее имя, возвращение Александра Кужилова тяжело восприняли мать Веры и ее родная сестра, которые переживают это «как заново». Они замкнулись в себе и мало с кем общаются. На телефонные звонки корреспондента НГС мать Веры не ответила.



О желании отомстить и идеальном административном надзоре

Сейчас посты об Александре Кужилове почти не появляются в районных пабликах, хотя осенью особо активные жители Чистоозерного даже грозили тому самосудом.



— В моей практике [самосуда или причинения ущерба освободившемуся преступнику] не встречалось ни разу, сколько я в следствии и в прокуратуре работал.

Всё-таки попытка отомстить — это такое действие, при котором нужно обладать таким же складом характера, как тот, кто совершил убийство Сергей Дёмин, бывший старший следователь прокуратуры по особо важным делам

— К тому же, когда проходит такой длительный период времени, если мы говорим о близких убитого, то даже у того, кто был полон решимости отомстить, уже другая жизнь, своя семья, свои дела… Это, видимо, редкое явление. Повторюсь, я с таким не сталкивался, но никогда особо и специально не отслеживал, — признается бывший старший следователь прокуратуры по особо важным делам Сергей Дёмин.



Как объяснили жители Чистоозерного, разговоры о самосуде и гражданском контроле бывшего преступника появились из-за того, что они не уверены в правоохранительных органах.



— Где гарантии, что он вечером не выйдет и что-то не вытворит? Нам и за себя, и за детей страшно! — высказалась недавно переехавшая в поселок женщина, которая не захотела называть свое имя.



Рассуждая об эффективности административного надзора, адвокат Андрей Гривцов признает, что система не совершенна.



— В идеальном мире, я думаю, что людей, которые освобождаются после совершения тяжких и особо тяжких преступлений, должны регулярно навещать участковые, опрашивать, проверять, как они живут, что они делают, трудоустроились ли они, в какой среде живут, регулярно всё это фиксировать и при необходимости принимать меры. Проблема в том, что прямой обязанности нет, такой, прописанной обязанности — это раз. А во-вторых, людей не хватает, участковых не хватает. Раньше как было: участковый знает тех, кто проживает на его территории, знает весь спецконтингент. Сейчас всё совершенно иначе, и участковые постоянно меняются. Вот вы когда последний раз своего участкового увидели? Я думаю, что никогда. А по-хорошему он вас должен видеть, он к вам должен ходить и спрашивать, какие у вас проблемы, — объясняет адвокат.



Убийство пары в День всех влюбленных

В 2005 году в Новосибирске прошел громкий процесс над пятью молодыми людьми — всем им на тот момент было от 20 до 23 лет. Василий Ашихин, Сергей Кусакин, Роман Леонов, Кирилл Иванов и Евгений Калинин получили 88 лет лишения свободы на пятерых за убийства с особой жестокостью, а также похищение человека, кражу и разбой.



В 2001 году Василий Ашихин задумал припугнуть мужа своей любовницы и разыграл сцену, будто мужчину задерживает милиция. Сотрудниками милиции прикинулись он, его друг Сергей Кусакин и еще несколько приятелей, надевших в тот вечер камуфляжную одежду. Мужчину отвезли к селу Раздольное, там Ашихин достал топор и в ближайшем лесу зарубил его.



Через два года в ночь на 15 февраля четверо друзей (без Калинина) вломились в квартиру своих знакомых — Рябова и его девушки Педоряк. Пару они связали, набросили на шею удавки и отвезли на Обское водохранилище.



— При нападении Педоряк и Рябову связали руки и ноги, кроме того, их рты были заклеены скотчем, затем на них были надеты наволочки, они были замотаны в пододеяльник и наволочки и пододеяльники были обмотаны шпагатом. Кроме того, Леонов руками душил Педоряк, — говорится в кассационном определении в Верховном суде РФ от 11 августа 2005 года.



Пока несколько похитителей рубили прорубь, связанный парень попытался вырваться, но его догнал Василий Ашихин и ударил несколько раз топором. После они сбросили тела пары под лед — девушка к тому моменту была мертва из-за сильно натянутой удавки. Затем вся компания вернулась в квартиру убитых и обчистила ее. Преступники забрали украшения, деньги и вещи, вплоть до женского халата и туалетной воды. Дубленку и шапку убитого парня несколько месяцев носил Василий Ашихин.



Тела убитых в День святого Валентина нашли летом, преступников задержали в 2004 году, причем Сергея Кусакина даже объявляли в федеральный розыск. В ходе следствия подельники давали противоречивые показания, поэтому осталось до конца непонятно, почему они всё-таки решили убить пару. Кроме корыстного мотива, также стало известно, что Роман Леонов ранее встречался с убитой, но расстался за год до расправы, а Сергею Кусакину убитый якобы предлагал купить машину, которая, по его словам, была неисправна.

Тела пары преступники спустили в прорубь, которую специально для этого прорубили Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Как вспоминает бывший старший следователь-криминалист Максим Леонтьев, по делу «было серьезное противодействие»: защита Сергея Кусакина — сына обеспеченных родителей и представителя золотой молодежи — даже добилась, что на время следствия его отпустили. Но вскоре вновь поместили под стражу.



Больше всех получил Василий Ашихин — 25 лет лишения свободы, Сергею Кусакину назначили 22 года, Роману Леонову и Кириллу Иванову — по 18 лет. Меньше всех получил Евгений Калинин, который помогал Василию Ашихину похитить в 2001-м мужчину, — его осудили на пять лет колонии-поселения.



Адвокаты осужденных регулярно подвали жалобы на приговор, в результате дело даже рассматривал Верховный суд. Они добивались пересмотра вердикта и смягчения сроков, Сергея Кусакина защищали сразу несколько именитых адвокатов. В 2005 году приговор пересмотрели, сроки уменьшили, но только Ашихину и Иванову. В 2013 году адвокаты Сергея Кусакина смогли смягчить и его приговор — до 21 года и 6 месяцев лишения свободы.



Родственники погибшей пары по-прежнему живут в Новосибирске. Один из них рассказал НГС, что они регулярно посещали заседания, на которых рассматривалось УДО, кроме последних. К настоящему моменту, по его словам, вся группа на свободе.



Именно из-за этого один из родственников, с кем поговорила корреспондент НГС, не хочет вспоминать трагедию и как-то высказываться. Ашихин, с его слов, находится «в самом расцвете сил» и неизвестно, как может поступить после освобождения. В исправление бывших убийц и раскаяние он не верит.



Социальные сети Василия Ашихина начали обновляться в 2020 году. Сейчас он, судя по соцсетям, работает электриком в Новосибирске.



О психотравме, стигматизации и принятии семьи

Как объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии, клинической психологии НГМУ Аклима Султанова, родственники убивших неизбежно сталкиваются с психотравмой в случаях, когда отсидевший срок возвращается домой.



— Это будто та заноза, которая где-то там тогда вытеснилась, потому что с глаз долой, из сердца вон. Но когда отсидевший человек возвращается, то это заноза словно нарывает. Психотравму в любом случае нужно прорабатывать, она никуда не денется. Это можно сравнить с заболеванием, которое просто так не вылечишь, — говорит Аклима Султанова.



По ее словам, острая психотравма может проявляться в период шести месяцев после травмирующего события, даже если внешне человек будто бы принял ситуацию.



— Если мы говорим о ситуации, когда убивший кого-либо человек возвращается в свою семью... С одной стороны, тут будет некое уважение, потому что это твой родственник, и эти чувства никуда не денутся. Но с другой стороны, есть стигматизация этого уважения через преломление его поступка. И если человек, к которому бывший преступник возвращается, взрослый, то есть понимание, что тот уже расплатился за свой поступок, есть относительная критика, и он через определенную призму может пропустить его поступок, дифференцировать то, что он совершил, кем он стал и как-то принять. А вот для ребенка, для подростка... Тут двояко всё.

Дети должны идентифицировать себя с положительным взрослым, но если этот взрослый неположительный, как быть? Аклима Султанова, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии, клинической психологии НГМУ

— У меня есть несколько таких пациентов, в основном, ко мне приходят с детьми, где в семье есть такая ситуация. И там, конечно, есть поведенческие проблемы, — рассуждает Аклима Султанова.



В ситуации, когда речь идет о небольшом поселке, где все друг друга знают и куда недавно вернулся бывший преступник, всё может быть осложнено стигматизацией и страхом, который движет людьми:



— Тут есть непринятие, естественно, еще идет гипертрофия всей этой информации — слухи, эмоциональные реакции. Однозначно вернувшийся из мест лишения свободы человек не адаптируется, поскольку для адаптации нужно не только его желание, но и чтобы социум его принял. Социум его не примет — это можно говорить однозначно. А если у него еще наш диагноз (имеется в виду психиатрический. — Прим. ред.), то заболевание может уходить в хорошую длительную ремиссию. Тут, наверное, поселку ничего не посоветую, потому что есть тот страх, который вселился в людей, и бывший преступник, конечно, этот страх видит в глазах, и он является для него триггером. Он понимает, что общество его не принимает и не примет.



Единственным положительным вариантом преодолеть такую ситуацию, по словам эксперта, будет возможность социального развития для бывшего преступника — работа, хобби, правильное окружение. Но подобное, как признает Аклима Султанова, во многих случаях вряд ли возможно.



Порой родственники, видя страдания близкого человека из-за неизлечимой болезни, решаются на его убийство. В ходе следствия они признаются, что руководствовались «состраданием». Дела, в которых фигурирует мотив убийства из сострадания, единичны, но мы отыскали такие приговоры в базах сибирских судов.