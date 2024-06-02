Сибиряки встали в планку на воде — перфоманс прошел во время соревнований по сапсерфингу

2 июня около 50 человек встали в планку прямо на воде во время массового заплыва на сапах — необычный спортивный перфоманс прошел в рамках Всероссийских соревнований по сапсёрфингу. Идея встать в планку принадлежит блогеру Ольге Платоновой — таким образом сибирячка популяризирует спорт среди молодежи.

— Мы стали первыми, кто встал в синхронную планку на сапе, на воде. До нас еще никто так не делал. Конечно, людей было во много раз меньше, чем в Питере, но на то это и репетиция. Участникам было приятно внести свою лепту в будущее российского спорта, вставали с удовольствием, — делится Ольга Платонова.

