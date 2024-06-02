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Спорт обзор Сибиряки встали в планку на воде — перфоманс прошел во время соревнований по сапсерфингу

Сибиряки встали в планку на воде — перфоманс прошел во время соревнований по сапсерфингу

Идея принадлежит блогеру Ольге Платоновой

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Сибиряки встали в планку на сапе

2 июня около 50 человек встали в планку прямо на воде во время массового заплыва на сапах — необычный спортивный перфоманс прошел в рамках Всероссийских соревнований по сапсёрфингу. Идея встать в планку принадлежит блогеру Ольге Платоновой — таким образом сибирячка популяризирует спорт среди молодежи.

Мечта блогера — установить рекорд России, поставив в синхронную планку большое количество человек. Ольга Платонова хочет побить рекорд питерского блогера, в мероприятии которого поучаствовали 5050 человек. Для реализации мечты сибирячке необходимы общегородские спортивные мероприятия — соревнования по сапсёрфингу стали удачным началом для репетиции рекорда.

Через планку Ольга Платонова популяризирует спорт

— Мы стали первыми, кто встал в синхронную планку на сапе, на воде. До нас еще никто так не делал. Конечно, людей было во много раз меньше, чем в Питере, но на то это и репетиция. Участникам было приятно внести свою лепту в будущее российского спорта, вставали с удовольствием, — делится Ольга Платонова.

Организатор соревнований по сапсерфингу в Новосибирске — Евгений Попов, он же основатель городского сап движения. На мероприятии собрались участники из разных городов страны: Томска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Качканара, Бийска и Сочи.

В середине мая в Новосибирске прошел ежегодный полумарафон «Забег.РФ». Несмотря на пасмурную погоду, на дистанцию вышли около 4000 человек. В этом году мероприятие состоялось уже восьмой раз. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко на смелых парней девушек, которые не побоялись дождя и длинной дистанции.

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