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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают огромную квартиру с камином и огромной террасой — смотрим на жилье за 21 миллион рублей

Под Новосибирском продают огромную квартиру с камином и огромной террасой — смотрим на жилье за 21 миллион рублей

Покупателю достанется вся мебель и бытовая техника

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Просторный холл с зоной отдыха рядом с камином

В Бердске выставлена на продажу пятикомнатная квартира с камином и собственной террасой. Объявление на сайте N1 опубликовано 2 июня.

Квартира площадью в 238 квадратных метров находится в микрорайоне Изумрудный городок. Она расположена на последнем этаже восьмиэтажного дома.

Обеденная зона с кухней и столовой

— В квартире имеется собственная терраса 200 кв. м. (которая не учитывается в общую площадь)! На которой можно разместить бассейн, зону барбекю, да и просто позагорать в летний период, — говорится в описании объекта.

Вид на террасу из квартиры
И снаружи

Продавец указал, что в квартире установлен камин на дровах, в каждой комнате есть кондиционер.

Спальня с роскошным массажным креслом

Из окна и с террасы открывается вид на протоку реки Обь. Покупателю достанется вся встроенная мебель и бытовая техника.

В ванной есть вся необходимая техника, включая джакузи и биде

Стоимость квартиры — 21,5 миллион рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.

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