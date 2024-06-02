Под Новосибирском продают огромную квартиру с камином и огромной террасой — смотрим на жилье за 21 миллион рублей

В Бердске выставлена на продажу пятикомнатная квартира с камином и собственной террасой. Объявление на сайте N1 опубликовано 2 июня.
Квартира площадью в 238 квадратных метров находится в микрорайоне Изумрудный городок. Она расположена на последнем этаже восьмиэтажного дома.
— В квартире имеется собственная терраса 200 кв. м. (которая не учитывается в общую площадь)! На которой можно разместить бассейн, зону барбекю, да и просто позагорать в летний период, — говорится в описании объекта.
Продавец указал, что в квартире установлен камин на дровах, в каждой комнате есть кондиционер.
Из окна и с террасы открывается вид на протоку реки Обь. Покупателю достанется вся встроенная мебель и бытовая техника.
Стоимость квартиры — 21,5 миллион рублей.
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