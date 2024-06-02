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Город В Новосибирске отремонтируют сквер на площади Маркса — на это потратят 20 миллионов рублей

В Новосибирске отремонтируют сквер на площади Маркса — на это потратят 20 миллионов рублей

Подрядчику необходимо отремонтировать дорожки и тропинки

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42 комментария
Все работы должны быть выполнены до 15 сентября

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт сквера имени Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.


Заказчиком выступает муниципальное предприятие Новосибирска «Горзеленхоз». Как следует из конкурсной документации, подрядчику необходимо провести демонтажные работы в сквере — убрать старый асфальт с дорожек и тропинок, сделать подготовительные работы, установить покрытие из асфальтобетона на центральной аллее сквера, выложить пешеходные дорожки тротуарной плиткой.

Кроме того, рабочим предстоит установить бортовые камни, а также вывезти весь строительный мусор после завершения работ. Все работы должны быть выполнены в срок до 15 сентября 2024 года

Максимальная цена контракта — почти 20,5 миллионов рублей. Закупка размещена 31 мая, срок окончания приема заявок — 10 июня.

Сквер на Сибиряков-Гвардейцев известен своей разрухой — там нет детских площадок, разломан асфальт. Посмотрите на дизайн-проект благоустройства территории, разработанный еще в 2021 году.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Скверы Благоустройство Горзеленхоз
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