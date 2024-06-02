В Новосибирске отремонтируют сквер на площади Маркса — на это потратят 20 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт сквера имени Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное предприятие Новосибирска «Горзеленхоз». Как следует из конкурсной документации, подрядчику необходимо провести демонтажные работы в сквере — убрать старый асфальт с дорожек и тропинок, сделать подготовительные работы, установить покрытие из асфальтобетона на центральной аллее сквера, выложить пешеходные дорожки тротуарной плиткой.
Кроме того, рабочим предстоит установить бортовые камни, а также вывезти весь строительный мусор после завершения работ. Все работы должны быть выполнены в срок до 15 сентября 2024 года
Максимальная цена контракта — почти 20,5 миллионов рублей. Закупка размещена 31 мая, срок окончания приема заявок — 10 июня.
Сквер на Сибиряков-Гвардейцев известен своей разрухой — там нет детских площадок, разломан асфальт. Посмотрите на дизайн-проект благоустройства территории, разработанный еще в 2021 году.